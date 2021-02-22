Владимир Путин: Российские партнеры проинвестировали в белорусскую экономику свыше четырёх миллиардов долларов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи. Фото: REUTERS

В понедельник, 22 февраля, в Сочи прилетел Александр Лукашенко - чтобы подробно поговорить с Владимиром Путиным.

Сразу замечу - это уже вторая встреча двух лидеров с момента президентских выборов в Белоруссии (они прошли в августе 2020-го), после которых в республике была предпринята попытка полномасштабной дестабилизации обстановки.

Сейчас, когда ситуация заметно успокоилась, появилась потребность более подробно поговорить о перспективах отношений двух стран, в том числе - в рамках Союзного государства.

Общение президентов (по крайней мере, «публичный вариант», перед камерами) началось на несколько ироничной ноте.

- Очень рад нашей новой личной встрече – это, в современных условиях (явный намёк на ковид. - А.Г.) уже большая редкость и значительная ценность, - улыбнулся Путин, а дальше - перешёл уже на серьезный тон. - Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами.

В данном случае Путин, похоже, имел ввиду не только визит в Минск премьера Михаила Мишустина, вице-премьеров, министров, но и руководителей российских регионов.

Общение президентов началось на несколько ироничной ноте. Фото: REUTERS

- Но мне приятно констатировать, - продолжал Путин, - что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества – он подтверждается. Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии – около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор – свыше четырёх миллиардов долларов проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику.

Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики.

Путин привёл наиболее яркий, пожалуй, пример - строительство Белорусской атомной электростанции, работа над которой, как заметил российский президент, «идёт успешно»:

- И я хочу обратить внимание на то, что президент Белоруссии лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту.

Кстати, после того, как в прошлом году был введён в строй первый блок БелАЭС, здесь уже выработано свыше миллиарда киловатт часов электроэнергии.

- Мы работаем и на наших традиционных рынках, имею в виду сельское хозяйство, - привел ещё одно направление сотрудничества Путин, - в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене. У нас очень большой объём гуманитарных связей. Наши контакты, что там говорить, здесь даже перечислять не нужно...

Президенты вместе отдыхали. Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Мы очень близкие люди, близкие народы. Культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, – нас это всё объединяет. И конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время.

- Мне приятно отметить, что многие молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы, российские учебные заведения, для того чтобы получить путёвку в жизнь и получить хорошую профессию.

- И, наконец, взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объём наших отношений сложился, складывается. Это и экономические связи, и человеческие – именно от человека к человеку, от семьи к семье эти связи, конечно, в пограничных районах осуществляются в достаточно больших масштабах.

Это большой комплекс работы, который сегодня у нас в повестке дня.

(Кстати, как уже сообщала «Комсомольская правда», только во второй половине прошлого года в Белоруссии побывали представители более 10 российских регионов - от Калининграда до Владивостока, было заключено множество взаимовыгодных контрактов.)

- Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, - снова улыбнулся Путин. - Добро пожаловать! Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов – хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.

А Белорусское информагентство сообщило, что президенты вместе и пообедали в этот день.