Что Никита Джигурда и Марина Анисина подарили друг другу на свадьбу

Никита Джигурда и Марина Анисина вновь сочетались браком. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Это праздник, наш праздник! — закричал Никита Джигурда и сжал грудь свидетельницы.

Потискав бюст, он вновь заключил в объятия невесту Марину Анисину, и уточнил:

— Я три ночи ее мучал! (Анисину, а не грудь свидетельницы — прим.авт.) Она кричала: «Хватит, не могу!». Но что делать, если у меня был год воздержания?

Джигурда, как всегда, отжигал. В этом ему помогали «100 грамм фирменной настойки с мухоморчиком и медом», которыми артист зарядился перед дорогой к алтарю. 22 февраля он вновь взял в жены фигуристку Марину Анисину, с которой развелся в 2016 году.

Никита Джигуда, Марина Анисина и свидетельница. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕВЕСТА СДЕЛАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖЕНИХУ

Первым ко Дворцу бракосочетаний №1, он же «Грибоедовский ЗАГС», черная BMW привезла Никиту. С криками, прославляющими «род, славянских богов и Кавказ», жених вылез из машины.

Серебряные туфли с золотым отливом тут же угодили в снежную кашу. В костюме от Славы Зайцева и тяжелой шубе, Джигурда пошел открывать пассажирскую дверь. Оттуда появилась Милена Дейнега — та самая свидетельница, грудь которой жених будет наминать позже.

Никита Джигурда прибыл в ЗАГС Фото: Иван МАКЕЕВ

Невеста прибыла на черном «Майбахе». Из машины ей помог выбраться светский обозреватель Леван Тодуа.

— Многие не верили, что свадьба будет. Ибо Франция закрыта на карантин. Но с помощью наших ребят и братьев-силовиков, нам удалось вытащить богиню Анис, — рассказывал жених.

Фигуристка Марина Анисина вместе с детьми живет во французском Бордо. По легенде, которую молодожены старательно поддерживают, неделю назад она позвонила Никите и молвила: «Люблю тебя и хочу замуж!».

— Я сделала предложение Никите Борисовичу, — смиренно подтверждала невеста.

Невеста прибыла на черном «Майбахе». Фото: Иван МАКЕЕВ

КОЛЬЦО С ЧЕРНЫМ БРИЛЛИАНТОМ

На свадьбе Анисиной и Джигурды было много московских адвокатов. Самым известным из них был Эльман Пашаев. Вместе с Никитой они пытались защищать актера Михаила Ефремова — разумеется, каждый в своей сфере, но похожими методами.

После каждого предложения сотрудницы загса, Джигурда перехватывал инициативу и воспевал «междуножный храм» невесты, девчонок и силу любви. К словоохотливости жениха все относились с пониманием.

На свадьбе Анисиной и Джигурды было много московских адвокатов. Самым известным из них был Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кольцами пара обменялась теми же, что носили до развода. У Анисиной — чистейший бриллиант — так сказал Джигурда. У жениха - кольцо с черным бриллиантом в пять карат. Камень инкрустирован «пирамидой» вверх. В магазине такое не купить: делают только на заказ.

Первый подарок брачующимся сделал брат Никиты — Сергей Джигурда. Он преподнес два оберега. На серебряных кулонах переплетены несколько свастик. Они отлиты на заказ и освящены на ведическом алтаре.

На свадьбу не смогли приехать дети пары — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда (12 лет) и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда (11 лет). Они живут во Франции с мамой. Однако семья уже решила повторить банкет 27 марта. В этот день Никите исполняется 60 лет.

Никита Джигурда и Марина Анисина в ЗАГСе Фото: Иван МАКЕЕВ

ТЕЩА БЫЛА ПРОТИВ

Анисина и Джигурда познакомились в 2007 году во время съемок шоу «Танцы на льду». Через год поженились. В этом же загсе. Но дата была иная — 23 февраля. Тогда в праздничный день отдел работал. Но в этом году у него выходной, поэтому зарифмовать свадьбу день в день не удалось.

Мама Марины Анисиной — Ирина Евгеньевна, советская фигуриста, — выбор дочери не одобряет.

— Она назвала меня сумасшедшей, когда я ей сообщила! — поделилась Марина после загса.

На руке Марины - кольцо с бриллиантом. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Во время первого нашего брака, я ей предложил создать шведскую семью. Говорю ей: «Ты такая красивая, меня хватит и на твою дочь и на тебя!», — объясняет причину нелюбви к себе тещи Джигурда. — Теща говорила: «У моей дочки был роман с принцем Монако». Но я космический принц славянской Руси — я круче! Сумел растопить сердце богини Анис.

На руке Джигурды - брутальный перстень. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подарком жениху от Марины, окромя «междуножного храма», стали бусы из черепов. Ими Джигурда обвязал оба запястья. А невесте жених разрешил купить сразу три платья к свадьбе. Все сшиты на заказ разными дизайнерами.

В первом коричневом с блестками Марина прибыла в загс. Второе, по ее словам, синее. В него Анисина облачится в ресторане. Автором наряда выступила мастерская Милены Дейнеги. Третья платье черное — его невеста планирует надеть в ночной клуб.

Паре подарили обереги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Платье, в котором Марина прибыла в ЗАГС Фото: Иван МАКЕЕВ