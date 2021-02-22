Зачем встречались и что обсуждали президенты России и Белоруссии в Сочи

Рассказываем, о чем разговаривали Путин и Лукашенко в Сочи 22 февраля. Фото: REUTERS

Ближе к вечеру на сайте Кремля появилась подробная стенограмма - о чем «секретничали» Путин и Лукашенко, какие темы поднимали? Вот некоторые фрагменты...

... - Вы коренную фразу сказали в самом начале, - заметил, обращаясь к Путину, Лукашенко, - что это, действительно, редкость, что руководители государств сейчас встречаются, с глазу на глаз разговаривают. (Причиной тому - пандемия.- А.Г.) Думаю, что мы продолжим такой формат общения. Наше даже внешнее – и одежда, и прочее – говорит о том, что это серьёзные переговоры в обычной одежде и о том, что мы просто близкие люди. У нас очень близкие народы, очень близкие страны, и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьёзные проблемы.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ

- Выдумывать ничего не надо – мы немало сделали с вами (обращаясь к Путину. - А.Г.) и правительства работали до сих пор. Мы аж 33, по-моему, направления обозначили – помните эти «дорожные карты», которые мы выработали... Может быть, осталось из 33-х шесть-семь «дорожных карт» – они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели, – над которыми наши правительства работают. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию, поэтому план действий есть.

Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер: примерно из 70 миллиардов долларов ВВП Беларуси, мы, как вы сказали, минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию. Мы четвёртые в Российской Федерации по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России – четвёртое место.

Так вот - из 70 миллиардов ВВП, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из Российской Федерации!

Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо. Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём нарастает, всё время нарастает...

Главы двух государств встретились в неформальной обстановке. Фото: REUTERS

Если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится. И, несмотря на то, что мы атомную станцию введём в строй, – это примерно минус пять миллиардов закупок природного газа, – мы планируем построить второй Гродненский азотный комбинат, а это природный газ, поэтому мы всё равно будем потреблять природный газ во всё возрастающих объёмах.

- Плюс миллиард, - добавил Путин.

- Даже больше, немножко больше, - поддержал Путина Лукашенко, - Проект стоимостью миллиард 200 – миллиард 300 (миллионов), новый комбинат. Опыт у нас есть, у нас же такой работает там, поэтому мы хотим увеличить объём азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать этот вопрос, мы с «Газпромом» готовы этот проект реализовать.

За образование и вузы спасибо. Хоть у нас приличный уровень образования, но ребята очень активно используют вузы Российской Федерации, чтобы получить достойное образование. Да и у меня дома, вы знаете, свой такой. (Это Лукашенко, стало быть, о своём сыне Коле, который также учится в России? - А.Г.)

Мы часто обсуждаем тему коронавируса и ваши достижения – я всегда говорю: и наши немножко там есть с советских времён – в производстве вакцин. У вас уже три зарегистрированные вакцины, и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас.

Дома часто обсуждаем: эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации, а без образования науки не бывает. Поэтому это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в Российской Федерации. И ребята из России приезжают – у нас, слава Богу, тут барьеров никаких нет...

КСТАТИ

Обсудили президенты и тему борьбы с коронавирусом...

- Ваши специалисты – мы договорились, вы прислали специалистов, – они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости, - поднял Лукашенко и эту непростую тему. - Но, к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай Бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем к нулю поближе.

- Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она, действительно развивается успешно, - согласился Путин. - Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, – это то, что мы на вашем предприятии…

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По вашим технологиям мы производство в марте начинаем, - подтвердил Лукашенко.

- И, что очень важно, технологии переданы. Мы пока ни с кем так плотно…

- Серьёзная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже, Владимир Владимирович, практически всех врачей провакцинировали, сейчас педагогов начали и торговых работников – тех, кто больше контактов имеет с людьми. Поэтому это очень серьёзная поддержка.

- И результат в целом, так скажем аккуратно, удовлетворительный, - оценил Путин. - У нас на 100 тысяч населения – это самый такой объективный показатель – где-то совсем недавно было 12 заболевших за сутки; сейчас, я думаю, гораздо меньше, где-то в районе десяти.

- Самая эффективная вакцина – российская, это признано во всём мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина, самая.

- Это правда...

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