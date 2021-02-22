Координационный центр правительства России: зачем создали новую структуру и в чем ее задачи

За стратегическое управление Центром, согласно положению, будет отвечать премьер-министр
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Перед новой государственной структурой - Координационным центром правительства России - поставлены такие задачи: оперативное разрешение различных нештатных ситуаций (их в документе обозначили как инциденты) и реализация приоритетных задач правительства РФ. Координационный центр должен обеспечить оперативное взаимодействие всех органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня.
За стратегическое управление Центром, согласно положению, будет отвечать премьер-министр, а его непосредственным руководителем станет заместитель главы правительства.
Чем конкретно будет заниматься Координационный центр:
- немедленным реагированием и разрешением инцидентов, требующих координации деятельности различных органов власти,
- выработкой предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач,
- управлением реализацией приоритетных задач,
- планировать и разрабатывать отдельно выделенные проекты и так далее.
Иными словами, Координационный центр будет, например, обеспечивать слаженную работу всех структур при устранении последствий каких-либо стихийных бедствий или катастроф. Решать локальные вопросы, требующие вмешательства федеральных структур.
Контролировать и помогать реализации проектов в рамках национальных программ. Именно поэтому Центр будет разделен на три функциональные группы: стратегическую, ситуационную и проектную.