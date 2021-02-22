Координационный центр правительства России: зачем создали новую структуру и в чем ее задачи

За стратегическое управление Центром, согласно положению, будет отвечать премьер-министр Фото: ТАСС

Перед новой государственной структурой - Координационным центром правительства России - поставлены такие задачи: оперативное разрешение различных нештатных ситуаций (их в документе обозначили как инциденты) и реализация приоритетных задач правительства РФ. Координационный центр должен обеспечить оперативное взаимодействие всех органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня.

За стратегическое управление Центром, согласно положению, будет отвечать премьер-министр, а его непосредственным руководителем станет заместитель главы правительства.

Чем конкретно будет заниматься Координационный центр:

- немедленным реагированием и разрешением инцидентов, требующих координации деятельности различных органов власти,

- выработкой предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач,

- управлением реализацией приоритетных задач,

- планировать и разрабатывать отдельно выделенные проекты и так далее.

Иными словами, Координационный центр будет, например, обеспечивать слаженную работу всех структур при устранении последствий каких-либо стихийных бедствий или катастроф. Решать локальные вопросы, требующие вмешательства федеральных структур.

Контролировать и помогать реализации проектов в рамках национальных программ. Именно поэтому Центр будет разделен на три функциональные группы: стратегическую, ситуационную и проектную.