Моряков в Мировом океане поздравил главком ВМФ

Главком ВМФ поздравил экипажи кораблей выполняющих задачи в Мировом океане и всех военных моряков с Днем Защитника Отечества

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил личный состав и ветеранов ВМФ с Днем защитника Отечества. Поздравление доведут до экипажей боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения ВМФ выполняющих в настоящее время задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в Мировом океане.

Николай Евменов заявил, что Российский флот, которому в этом году исполнится 325 года, находится на этапе активного обновления всех своих составляющих: надводной, подводной, береговой и авиационной.

- Развернуто строительство кораблей океанской зоны нового поколения, серийно строятся атомные и неатомные подводные лодки. Флот оснащается самыми современными системами морского оружия, не имеющего аналогов в мире, - отметил главком ВМФ.

Адмирал подчеркнул, что ВМФ России "продолжит активную деятельность в различных районах Мирового океана на уровне гарантированного недопущения угроз безопасности нашего Отечества с морских и океанских направлений".