Дочь Урганта снялась в эротичной рекламе, посвященной нетрадиционной любви

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: Инстаграм.

Дочь Ивана Урганта уже несколько лет живет в Нью-Йорке. 20-летняя Эрика встречается с афроамериканцем по имени Муса. Молодой человек учится с ней в одном университете, а в свободное время подрабатывает моделью. Вместе со своим парнем Эрика снялась в новой рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus. Кадрами фотосессии Муса поделился в Инстаграме. Съемка получилась по-настоящему горячей!

Новая коллекция бренда Jacquemus называется L’AMOUR – «любовь». Рекламную фотосессию ее создатели посвятили нетрадиционным парам – однополым или с разным цветом кожи. Автор съемки - американский фотограф Том Кнеллер. Героями фотосессии стали молодые люди, среди которых оказались дочь Ивана Урганта Эрика Куталия и ее бойфренд Муса.

На снимках Эрика позирует в нижнем белье, а Мусса – с обнаженным торсом и джинсах с низкой посадкой. Молодые люди продемонстрировала нежные объятия и поцелуи, фотосессия получилась по-настоящему эротичной.

К слову, у Эрики часто спрашивают, как родители относятся к ее бойфренду. Девушка не раз говорила, что и папа, и мама уважают ее выбор и во всем поддерживают.

- Они стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть. Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они — тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально, - считает Кикнадзе.

На снимках Эрика позирует в нижнем белье, а Мусса – с обнаженным торсом и джинсах с низкой посадкой. Фото: Инстаграм.

Эрика родилась в первом браке Натальи Кикнадзе и питерского бизнесмена Теймураза Куталия. После того, как ее родители развелись, Эрика вместе с мамой переехала в Москву и стала жить с отчимом Иваном Ургантом. Иван всегда считал девочку родной и называл ее дочкой.

Закончив школу, девушка уехала в США и поступила в престижный американский университет. Дочь телеведущего изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. Первое время Эрика жила в студенческом общежитии университета, но затем родители сняли ей квартиру на Манхэттене – самом престижном районе Нью-Йорка.

Съемка получилась по-настоящему горячей! Фото: Инстаграм.

Муса – ее однокурсник, парень стал первым мужчиной девушки. В одном из интервью Эрика рассказала, почему среди тысячи других парней она выбрала именно его. Впервые они познакомились на вечеринке по случаю Хэллоуина. Но тогда Муса не обратил на Эрику никакого внимания. А когда через месяц они вновь столкнулись в супермаркете, оказалось, что парень – двоюродный брат ее близкой подруги, с которой Эрика вместе зашла в магазин. Между ними пробежала искра, и Муса пригласил ее на свидание. Это было первое свидание в жизни Эрики. Первое время они общались как друзья, но потом это переросло в нечто большее.

Рекламную фотосессию ее создатели посвятили нетрадиционным парам – однополым или с разным цветом кожи. Фото: Инстаграм.

- Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия, — рассказала дочь Урганта журналу Tatler.