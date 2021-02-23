Не ахиллесова пята, а наш могучий кулак: грозит ли России опасность от американских бомбардировщиков в Норвегии

Американцы разместили на авиабазе в Норвегии стратегические бомбардировщики В-1. Фото: EAST NEWS

На днях китайское издание Sina опубликовало материал, который сильно напугал меня. Так и хотелось воскликнуть: «А куда смотрит российский Генштаб!».

Да и как тут не станешь тревожиться, прочитав вот такой вывод военных аналитиков Поднебесной: «США удалось найти в обороне России ахиллесову пяту».

И о чем же речь? А о том, что США недавно разместили в Норвегии стратегические бомбардировщики В-1. «А для того, чтобы добраться до российского Северного флота, - пишет Sina, - им потребуется менее часа. Это делает российский флот уязвимым перед военными самолетами США, что является очень неприятным для России моментом».

Спасибо китайским товарищам за предупреждение, но давайте все же попытаемся разобраться в сути проблемы. Да, если учитывать скорость американских бомберов, им от норвежского аэродрома до главной базы нашего Северного флота лететь меньше часа. Но за этим аэродромом (вне всякого сомнения!) теперь еще бдительнее присматривают и наша «наземная» (легальная и нелегальная) разведка в Норвегии, и космическая (Россия не спускает «электронных глаз» со Скандинавии). И когда эти самые В-1 станут собираться на боевое задание, то на аэродроме начнется неизбежная многочасовая суета с загрузкой боеприпасов (бомб и ракет). А это очень важный разведпризнак. Значит, «неприятель» затевает что-то серьезное и надо держать ушки на макушке. Естественно, штаб Северного флота сыграет тревогу и приведет не только корабли, но противовоздушную оборону в полную боеготовность. Бомбардировщики США будут еще на подлете, а их уже «возьмут на прицел» зенитные ракетные системы С-300, С-350, С-400, ну а истребители МиГ-31 (кстати, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал») и другие уже будут висеть в воздухе у нашей госграницы, поджидая супостатов.

И даже если В-1 начнут атаку на наш флот без захода в зону поражения ПВО, им все равно достанется и с воздуха, и с земли. А «Кинжалы», между прочим, достают до вражеской цели обычным или ядерным боезарядом даже на расстоянии до 2 тысяч километров. Причем достанется не только американским бомбардировщикам или истребителям, прикрывающим их, но и «пунктам принятия решений». Ну а тут, сами понимаете, «под раздачу» попадут не только американские штабы и аэродромы и базы в Норвегии, но и армия этой страны, поскольку агрессия исходит с ее территории. Тихая, красивая, мирная Норвегия очень сильно пострадает только из-за того, что она приютила американские самолеты. Ну а что касается «ахиллесовой пяты России», о которой рассказал китайский журнал Sina, то я бы хотел военным аналитикам Поднебесной напомнить, что сейчас в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота числятся две дивизии противовоздушной обороны. А это примерно 10 полков воздушных часовых нашего неба, оснащенных самой современной боевой техникой. Это совсем не «ахиллесова пята», а могучий кулак, прикрывающий наш Север. И он продолжает усиливаться. Так что российский Генштаб смотрит куда надо…

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