Из-за Байдена нарушили вековую традицию Белого дома

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Одной из самых известных и самых давних традиций Белого дома является караул морских пехотинцев, который выставляют в те часы, когда президент США работает в Овальном кабинете.

Прибывшие вчера на брифинг для прессы журналисты обратили внимание на то, что ранее заявлялось о серии рабочих встреч главы государства в Овальном кабинете в течение всего дня, а караула в Белом доме нет.

Журналисты поделились этим наблюдением в своих соцсетях, чем спровоцировали тревогу и подозрения у многих американцев. Среди прочих звучали версии о нездоровье Байдена.

Вопрос об отсутствии караула стал одним из первых на брифинге. Пресс-секретарь президента Дженнифер Псаки пообещала прояснить ситуацию.

Спустя некоторое время члены президентского пресс-пула получили сообщение:

- Иногда часовых привлекают для выполнения их обязанности в других частях Белого дома – в Саду роз, Южной лужайке и пр. – например, когда нужно принять высокопоставленных гостей президента или первой леди, для репетиций или, как сегодня, для тестирования на COVID-19. Неверно считать, что морские пехотинцы всегда на посту, когда президент Соединенных Штатов находится в Овальном кабинете.

За всю историю Белого дома еще не было случая, когда часовых снимали с поста в момент нахождения президента на рабочем месте. Таким образом, отправив пехотинцев сдавать тесты на коронавирус, Белый дом, беспокоясь о здоровье 78-летнего президента, нарушил вековую традицию.

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