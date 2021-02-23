Егор Кончаловский ел из корыта лошади, а Гоша Куценко провалился в прорубь: звезды вспоминают службу в армии

В этих молодых бойцах несложно угадать будущих российских звезд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Младший сержант Игорь Верник служил в команде артистов-военнослужащих театра Советской Армии, где в разные годы проходили срочную службу Александр Балуев, Кирилл Козаков, Олег Меньшиков, Александр Домогаров, Денис Евстигнеев... Попасть в команду военнослужащих Театра Армии было непросто. Набор производился из студентов театральных вузов. В Театре Армии они играли в массовке. Но служба была почти настоящей: жили в казарме, каждое утро - построение. Игорь Верник вспоминает, что в то время он побывал на сцене почти во всех родах войск и во всех временах. Был суворовцем, солдатом Великой Отечественной, Гражданской... Актеров-срочников частенько отпускали домой, у них была возможность не только увидеть родных, но и нормально поесть и сходить на свидание. Однажды, когда Верника в очередной раз отпустили на три дня, он даже успел жениться.

Игорь Верник поделился армейской фотографией с подписчиками своего инстаграма. Фото: Личный архив

Степан Михалков нес полноценную службу на Дальнем Востоке. Настоял на этом его отец Никита Михалков, который сам отслужил на флоте на Тихом океане три года после окончания режиссерского факультета ВГИКа.

В середине 80-ых Степан попал на три года в пограничные войска. Позже он вспоминал армейскую службу с благодарностью: она помогла ему повзрослеть, хотя это был экстремальный опыт: «Сотрясение мозга, четыре недели в госпитале, обмороженные пальцы и щеки, гастрит, 40 швов на спине без наркоза… Это совершенно разные две жизни, это такой контрастный душ, который мне отчасти вправил мозги и дал ту жизненную закалку, которая необходима любому мужчине…»

Примерно в те же годы, что и Степан Михалков, служил моряком на Тихоокеанском флоте на острове Русский писатель Евгений Гришковец, о чем он рассказал в своей пьесе «Как я съел собаку». Музыкант Илья Лагутенко тоже был матросом на Тихоокеанском флоте.

Двоюродный брат Степана Михалкова Егор Кончаловский отслужил срочную в кавалерийском полку при киностудии «Мосфильм». В армии Егор убирал навоз, кормил лошадей, чистил конюшню и даже… иногда ел из корыта лошади. По его воспоминаниям: «Пожуешь и выплюнешь жмых». Это, наверное, с голодухи. «Я горжусь тем, что служил в Армии Великои Державы! 1984-86. Был сержантом, заместителем командира взвода. Кавалерист», - написал Егор в своем Инстаграме.

Отслужил срочную службу и Федор Бондарчук. Его прославленный отец Сергей Бондарчук не стал хлопотать за сына, не отмазал его от армии. Федор попал в престижную Таманскую дивизию, числился там в должности сигнальщика. «В армейский режим я вписался легко, но на гражданку очень хотелось, - вспоминал Федор. - Я вечно с командирами не ладил. "За несоблюдение устава" и за "неуставные взаимоотношения" на "губе" просидел рекордный срок - 46 дней».

Гоша Куценко служил в войсках связи с 1985 по 1987 год. «В армии я был связистом — бегал по полю с катушкой, даже как-то раз в прорубь провалился. Всего два года отслужил, но успел получить травму — отдал Родине два позвонка», - вспоминает актер.

Актер Максим Литовченко служил в ВДВ и едва не попал в Афганистан, куда он так рвался. Но от Афгана его спасла мама, которая приехала в воинскую часть и уговорила не отпускать на войну единственного сына.

Михаил Пореченков в молодости учился в Таллине в военно-политическом училище Правда не окончил его, так как за многократные нарушения дисциплины был отчислен за 10 дней до выпуска. Поскольку обучение в военном училище приравнивалось к срочной в рядах Советской Армии, пребывание Михаила в ТВВПСУ зачлось ему как служба в «стройбате» (училище было военно-строительной направленности).

Михаил Пореченков времен армейской службы Фото: Личный архив

Рядовои СА Александр Буи нов служил в ракетных войсках стратегического назначения в городе Алеи ск. «Как видите черные очки были уже тогда!», - подписал фото той поры Буйнов. Закосить от службы Буйнову даже в голову не приходило. Его отец – военный летчик, участник Великой Отечественной войны.

Александр Буйнов. Фото: Личный архив

Певец Сергей Пенкин служил в артиллерийских войсках в Поволжье. Валерий Сюткин - младшим авиационным специалистом при аэродроме в городе Спасск-Дальний. В ВВС служил и Coco Павлиашвили.

Но большинство артистов в армию все-таки не попали, о чем сейчас жалеют. На 23 февраля они выкладывают фотографии со съемок фильмов, где играют военных. Станислав Дужников разместил фото из картины «ДМБ» (там как раз об армейских буднях), где он в роли рядового "Бомба"

Станислав Дужников в фильме "ДМБ".

Андрей Бурковский опубликовал свое фото из сериала «За час до рассвета».