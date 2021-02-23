Главный европейский дипломат: Санкции «за Навального» не затронут бизнесменов

По словам Борреля, европейцам понадобится неделя, чтобы окончательно определиться со списком «виноватых» в отравлении Алексея Навального. Фото: REUTERS

Европейские дипломаты договорились о новых санкциях против России, связанных с делом Алексея Навального. Известно, что они затронут не всю страну и не какие-то сектора экономики, а конкретных людей, которые Евросоюз счел ответственными за срок оппозиционного блогера. На пресс-конференции после заседания министров иностранных дел всех 27 стран Евросоюза об этом рассказал глава дипломатии объединенной Европы Жозеп Боррель.

Впрочем, называть имен он не стал. По словам Борреля, европейской бюрократии понадобится неделя, чтобы окончательно определиться со списком «виноватых».

- Это будут те, кто непосредственно причастен к задержанию и осуждению Навального, - заявил Боррель. – Европейский союз не может ввести санкции против российских бизнесменов: для этого просто нет достаточных юридических оснований. Мы не можем вводить санкции просто против людей, которые чем-то нам не нравятся.

В этом смысле главный европейский дипломат заочно ответил Алексею Навальному, который еще в ноябре составил собственный список неугодных, в отношении которых, по его разумению, Европа должна была принять самые жесткие меры. В этом списке кроме глав силовых ведомств фигурировал и несколько российских миллиардеров и крупных предпринимателей.

И хотя официально дипломаты не назвали фамилии российских чиновников, над которыми нависла санкционная угроза, мировые СМИ, со ссылкой на собственные источники, уже вовсю гадают, кто окажется в списке. Так, агентство Reuters утверждает, что Евросоюз готовит персональные санкции против председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора нашей страны Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором обсуждались санкции, получилось напряженным. Ряд стран, среди которых громче всех выступали прибалтийские республики, требовали самых жестких мер в отношении Москвы. В качестве голоса разумы выступили министры из Германии и Италии, которые напомнили «младоевропейцам», что любые санкции не должны мешать взаимодействию с РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя итоги заседания, рассказал о новой формуле поведения по отношению к Москве, которую выработали министры:

- Когда речь идет о России, нужно работать по трем направлениям, которые можно описать очень кратко: давать отпор, сдерживать, вовлекать. В первом случае речь идет о нарушениях Москвой международного права и прав человека. Во втором – о попытках нарастить свое давление на нас. А слово «вовлекать» касается вопросов, по которым у нас есть общие интересы.