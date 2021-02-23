Елена Вяльбе: План на чемпионат мира по лыжным гонкам – пять медалей

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 24 февраля, в немецком Оберсдорфе стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. О шансах наших спортсменов и командной тактике мы поговорили с главным тренером сборной по лыжным гонкам, президентом Ассоциации лыжных видов Еленой Вяльбе.
- Елена Валерьевна, на последних этапах Кубка мира наши лыжники-мужчины на трассе больше зарубались друг с другом, чем с соперниками. А вот у норвежцев явно была командная тактика. Но чемпионат мира совсем другие соревнования – будет ли наши спортсмены помогать друг другу на дистанции? И как это было в ваши победные времена?
- Мне очень сложно представить, если бы нам сказали, что вот сегодня должна выиграть, предположим, Лариса Лазутина. И вы должны все на нее работать. Как это может выглядеть? Я, честно, сказать не могу. А если вся команда равна, то, тем более, каждый хочет выиграть. Почему кто-то должен на кого-то работать? Может, если это в контракте прописано и за это деньги платят, то, наверное, это возможно. Но у нас этого нет. Хотя, если я заранее знаю, что точно не могу попасть даже в тройку, то, может, я и могу кому-то там помочь, протащить первые пять километров этот пелотон. Но тогда все равно победит тот, кто сильнее, кто первым доедет до финиша.
- А бешеная конкуренция внутри команды не помешает?
- Наоборот. Наша мужская команда развивается очень динамично. Есть лидер – Александр Большунов, за ним все тянутся, растут.
Российский лыжник Александр Большунов.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- На последних этапах Кубка мира вновь претендовал на призы Сергей Устюгов, но с тактической точки зрения он действовал прямолинейно. Рвался все время вперед и его каждый раз накрывали на финише.
- Я думаю, что Сергей это делал специально, чтобы оценить, насколько он сейчас реально готов. Для того, чтобы понять свой организм, надо его максимально истязать. И знать, когда тебя действительно могут накрыть. Сергей переболел коронавирусом и достаточно мало в этом году тренировался. Так что это была правильная и логичная тактика, чтобы перед чемпионатом было время внести коррективы.
- А где сборная готовилась?
- У нас есть четыре группы, все тренировались в Италии, но в разных местах. У каждого тренера есть свой план подготовки.
- У вас есть план на чемпионат мира, сколько медалей надо завоевать?
- Конечно есть. В зависимости от этого плана нам, собственно, и выделяются средства на подготовку. Как только заканчиваются Олимпийские игры, каждая федерация по своему виду спорта представляет в Министерство спорта целевую комплексную программу на следующие четыре года. И в этой программе, безусловно, есть и медальные планы на чемпионаты мира.
- И каков план на этот чемпионат?
- Как было и в предыдущий год – одна золотая, две серебряные, одна бронзовая.
- Желаем вам больше золотых!
- Спасибо!
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Оберстдорф, Германия. Расписание гонок (время начала гонок - московское)
24 февраля, среда
Квалификация спринт. (М, Ж*) 16.30
25 февраля, четверг
Спринт (М. К). 14.15. 17.15
Спринт (Ж. К). 14.45. 17.15
27 февраля, суббота
Скиатлон (Ж). 13.15
Скиатлон (М). 15.30
28 февраля, воскресенье
Командный спринт (М. Ж). 13.00. 15.00
2 марта, вторник
10 км, раздельный старт (Ж. С). 15.15
3 марта, среда
15 км, раздельный старт (М. С). 15.15
4 марта, четверг
Эстафета (Ж). 15.15
5 марта, пятница
Эстафета (М). 15.15
6 марта, суббота
30 км, масс-старт (Ж. К). 14.30
7 марта, воскресенье
50 км, масс-старт (М. К). 15.00
*М – мужчины, Ж – женщины, К – классический стиль, С – свободный стиль