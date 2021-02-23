Елена Вяльбе: План на чемпионат мира по лыжным гонкам – пять медалей

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 24 февраля, в немецком Оберсдорфе стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. О шансах наших спортсменов и командной тактике мы поговорили с главным тренером сборной по лыжным гонкам, президентом Ассоциации лыжных видов Еленой Вяльбе.

- Елена Валерьевна, на последних этапах Кубка мира наши лыжники-мужчины на трассе больше зарубались друг с другом, чем с соперниками. А вот у норвежцев явно была командная тактика. Но чемпионат мира совсем другие соревнования – будет ли наши спортсмены помогать друг другу на дистанции? И как это было в ваши победные времена?

- Мне очень сложно представить, если бы нам сказали, что вот сегодня должна выиграть, предположим, Лариса Лазутина. И вы должны все на нее работать. Как это может выглядеть? Я, честно, сказать не могу. А если вся команда равна, то, тем более, каждый хочет выиграть. Почему кто-то должен на кого-то работать? Может, если это в контракте прописано и за это деньги платят, то, наверное, это возможно. Но у нас этого нет. Хотя, если я заранее знаю, что точно не могу попасть даже в тройку, то, может, я и могу кому-то там помочь, протащить первые пять километров этот пелотон. Но тогда все равно победит тот, кто сильнее, кто первым доедет до финиша.

- А бешеная конкуренция внутри команды не помешает?

- Наоборот. Наша мужская команда развивается очень динамично. Есть лидер – Александр Большунов, за ним все тянутся, растут.

Российский лыжник Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На последних этапах Кубка мира вновь претендовал на призы Сергей Устюгов, но с тактической точки зрения он действовал прямолинейно. Рвался все время вперед и его каждый раз накрывали на финише.

- Я думаю, что Сергей это делал специально, чтобы оценить, насколько он сейчас реально готов. Для того, чтобы понять свой организм, надо его максимально истязать. И знать, когда тебя действительно могут накрыть. Сергей переболел коронавирусом и достаточно мало в этом году тренировался. Так что это была правильная и логичная тактика, чтобы перед чемпионатом было время внести коррективы.

- А где сборная готовилась?

- У нас есть четыре группы, все тренировались в Италии, но в разных местах. У каждого тренера есть свой план подготовки.

- У вас есть план на чемпионат мира, сколько медалей надо завоевать?

- Конечно есть. В зависимости от этого плана нам, собственно, и выделяются средства на подготовку. Как только заканчиваются Олимпийские игры, каждая федерация по своему виду спорта представляет в Министерство спорта целевую комплексную программу на следующие четыре года. И в этой программе, безусловно, есть и медальные планы на чемпионаты мира.

- И каков план на этот чемпионат?

- Как было и в предыдущий год – одна золотая, две серебряные, одна бронзовая.

- Желаем вам больше золотых!

- Спасибо!

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Оберстдорф, Германия. Расписание гонок (время начала гонок - московское)

24 февраля, среда

Квалификация спринт. (М, Ж*) 16.30

25 февраля, четверг

Спринт (М. К). 14.15. 17.15

Спринт (Ж. К). 14.45. 17.15

27 февраля, суббота

Скиатлон (Ж). 13.15

Скиатлон (М). 15.30

28 февраля, воскресенье

Командный спринт (М. Ж). 13.00. 15.00

2 марта, вторник

10 км, раздельный старт (Ж. С). 15.15

3 марта, среда

15 км, раздельный старт (М. С). 15.15

4 марта, четверг

Эстафета (Ж). 15.15

5 марта, пятница

Эстафета (М). 15.15

6 марта, суббота

30 км, масс-старт (Ж. К). 14.30

7 марта, воскресенье

50 км, масс-старт (М. К). 15.00

*М – мужчины, Ж – женщины, К – классический стиль, С – свободный стиль