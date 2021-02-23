"Это было мое сильное испытание": приемный сын Екатерины Градовой из детского дома стал шеф-поваром и другом ее дочери Маши Мироновой

Сейчас Алексей успешный шеф-повар — коллеги его хвалят. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перед февральским отпуском на Мальдивах Мария Миронова успела повидаться с мамой Екатериной Градовой. Как оказалось, в последний раз. До этого не встречались несколько месяцев – Мария ездила на съемки в Питер, откуда перед новым годом вернулась и сразу же слегла с коронавирусом. Екатерину Георгиевну близкие берегли и старались на время пандемии не подвергать лишний раз риску заражения – возраст (74 года), сердечно-сосудистые проблемы. Причиной смерти Градовой стал инсульт. Вопреки слухам она давно уже не жила в деревне во Владимирской области – порой бывала там летом. «В моем возрасте и с моими болезнями теперь это далековато. В Москве читаю, пишу, общаюсь с интересными людьми», - говорила Екатерина Георгиевна.

Сейчас дочь Градовой с младшим сыном и мужем возвращаются в Москву – 24 февраля похороны Екатерины Градовой. Не все знают, но у Екатерины Градовой был еще один ребенок – приемный сын Алексей, опеку актриса с мужем оформила в начале 90-х. Парень предпочитает не афишировать свою жизнь в известной семье. Рассказываем, как Алексей попал в эту семью и чем занимается сейчас.

Мария Миронова поддержала усыновление

Мария Миронова родилась в первом браке Екатерины Градовой с Андреем Мироновым. А сын Алексей у Градовой появился уже во втором браке. С физиком Игорем Тимофеевым у Градовой венчаный брак – познакомились во время паломнической поездки в Оптину пустынь. Расписались, а после венчания оформили опеку над мальчиком из детского дома. Градова в программе «Привет, Андрей!» рассказывала: «Когда мы поженились с Игорем, духовник мне сказал, что у нас могли бы быть дети даже в мои 44 года. Но Игорь был в Чернобыле, поэтому боялся. Я с детства мечтала, чтобы у меня были приемные дети и много. Мы решили взять ребенка».

Своего приемного сына актриса увидела маленьким мальчиком, и тогда ничего не знала о его родословной. В начале 90-х Градова с дочкой Марией помогала детскому дому, а финансовую поддержку оказывал зять. В те годы мужем Мироновой был бизнесмен Игорь Удалов – благодаря ему построили забор, доплачивали нянечкам, сделали ремонт в местном храме. В этот храм Екатерина Градова приходила с дочкой – подносили малышей к причастию. Градова рассказывала: «Среди этих детей был наш Леша. С мужем взяли его под опеку, рос он непросто – очень тяжелая наследственность сказывалась. Хотя в чем-то талантлив».

Этого мальчика зовут Алексей Суховерков, и сейчас ему уже 28 лет. Он ровесник старшего сына родной дочери Градовой Марии Мироновой. Маша маму поддержала с идеей усыновления и оказывала потом помощь, много общалась с мальчиком. Алеша учился в кадетском классе, были мысли стать военным, но после службы в морской пехоте вернулся на гражданку. После армии парень рассказывал, что «занялся ресторанным бизнесом». Последнее время работает шеф-поваром в одном из ресторанов, прекрасно общается с семьей. Жильем его обеспечили. Но позиция Алексея – никаких интервью.

Екатерина Градова с родной дочерью Марией Мироновой, внуком Андреем и применым сыном Алексеем (справа). Фото - кадр канала «Россия», программа «Привет, Андрей!»

Градова каждый день общалась с внуком

Недавно Екатерина Градова в программе «Привет, Андрей!» сделала признание о том, как нелегко ей далось воспитание сына. Екатерина Георгиевна рассказала, что о наследственности Алексея узнала страшную правду спустя несколько лет после усыновления: «Это было мое сильное испытание. Раньше, когда давали детей, то не говорили – кто, что, какой род. И там потом такое выяснилось – просто вздрагиваешь. Но все равно поскольку до отрочества Алексей провел много времени в храме – пел в Богоявленском соборе (у него грандиозный голос и слух), поскольку он все время причащался, и был там – он сильно конечно изменился. Какие-то наследственные вещи начали отступать».

Приемный сын Градовой Алексей в детстве заставил артистку понервничать. Виной всему — плохая наследственность. Фото — кадр канала «Россия».

У Градовой спросили тогда – не жалела она об этом усыновлении: она ответила, что никогда. Лишь однажды в сердцах не выдержала и пожаловалась духовнику: «Я один раз сказала об этом духовнику, потому что ребенок такие вещи делал и говорил, что трудно было вообразить. А духовник сказал – представляешь, если бы его не взяли в семью, где храм, где вера, что бы он мог сделать людям».

Говорят, что непростая наследственность в подростковом возрасте у приемного ребенка проявлялась в агрессивном поведении, неуживчивом характере, нежелании учиться, большой изобретательности в недетских шалостях и проступках. Приемные родители вложили много сил в воспитание Леши — и вот он стал талантливым шеф-поваром, дружит с родными, работает, путешествует.

Но главой семьи всегда была Мария Миронова. Она оказывает поддержку всем членам семьи. Ежедневно и в Москве, и на съемках, и в отпуске на Мальдивах Миронова звонила маме – по видеосвязи Екатерина Градова общалась с внуком Федей, которому почти полтора года. Мария постоянно высылала маме видео с Федей, записанные на телефон. Мальчик уже говорил «баба», а Екатерина Георгиевна очень скучала. У матери с дочерью были теплые и крепкие отношения. И старший сын Маши Мироновой Андрей Удалов-Миронов с бабушкой были большими друзьями. В этой семье все дружат. Градова называла дочь Машуней: «Она еще маленькой очень переживала за мое здоровье. Если закашляюсь – начинала плакать…» И до последних дней жизни Екатерины Георгиевны ее Машуня заботилась и старалась обеспечить лучшую медицинскую помощь.

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