Собчак в алом бикини поздравила мужчин с 23 февраля

Ксения Собчак поздравила мужчин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак определенно знает, как привлечь внимание в Инстаграме. 23 февраля телеведущая решила поздравить мужчин с праздником и сделала это весьма нетривиально. 39-летняя Ксения поделилась фотографией, снятой во время недавнего отпуска на Мальдивах. На фото Ксения позирует в алом бикини, держа в руках весло.

- Ну что, защитнички? С Праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от «бабы с веслом»! – написала Собчак.

Подписчики по достоинству оценили не только юмор, но и фигуру телеведущей, над которой она почти ежедневно трудится в спортзале. Ксения тренируется на тренажерах, занимается йогой и делает упражнения на растяжку. Все это дает свой эффект – ее тонкая талия и плоский животик выглядят безупречно.

- Ну что, защитнички? С Праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от «бабы с веслом»! – написала Собчак. Фото: Инстаграм.

«Ничего себе у тебя фигурка, оказывается», «Я сама мужа защищаю от желающих забрести его веслом в другую лодку. Щучек у нас немало», «А я то думаю - почему Богомолов такой смирный?», «Весло! Увидел – сразу протрезвел», «Какое красивое весло», - шутят фолловеры в комментариях.

Мужу телеведущей Константину Богомолову ее поздравление наверняка пришлось по душе. Режиссер восхищается всем, что делает Ксения, он не раз говорил, что считает ее очень умной и неординарной женщиной. Недавно Богомолов публично назвал Ксению лучшим журналистом России. В Инстаграме режиссер рассказал, что в последнее время дает много интервью, но никто из его собеседников не сравнится с Собчак в искусстве вести диалог.

- Глядя в те глаза (других интервьюеров – Ред.), думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни, — нежно признался режиссер в любви к своей супруге.

Ксения, хоть и была польщена, но вида не показала. И в комментариях пошутила: «Это ты про Тину Канделаки?».

Муж Ксении Константин Богомолов искренне восхищается талантами своей жены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, телеведущая тоже не раз публично делала комплименты своему мужу, называя его гениальным режиссером. Судя по всему, Ксения сейчас проходит начальную стадию отношений с любимым мужчиной, о которой она рассказывала в интервью с актером Никитой Ефремовым, снятом для Youtube-проекта «Осторожно, Собчак». Ксения призналась, что всегда умудряется занять в жизни своих возлюбленных такое место, что спустя некоторое время ее мужчины и сами не понимают, почему они вдруг оказались «в углу на коврике».

В ходе беседы Ксения отметила, что в отношениях с мужчинами она всегда применяет «подлую тактику», которую унаследовала от своей мамы Людмилы Нарусовой. Начиная встречаться с очередным кавалером, Ксения активно восхищается избранником и делает вид, что ей от него совершенно ничего не нужно, кроме «матрасика у стены». А потом мужчина и оглянуться не успеет, как она уже завоевывает всю территорию.

- Я сначала все сдаю. Есть большая комната – отношения. Вот я здесь можно матрас кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то уже в углу на коврике, и он не очень понимает, почему он там оказался, - рассказала Собчак.