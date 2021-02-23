«На этом фото, если приглядеться, сердечко»: Агата Муцениеце поздравила защитников Отечества пикантным снимком

Агата Муцениеце. Фото: Инстаграм.

В День защитников отечества многие звездные красавицы в Инстаграме поздравляют мужчин с праздником. Не осталась в стороне и Агата Муцениеце. Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своей страничке пляжный снимок, сделанный во время последнего отпуска на Мальдивский островах. На фото Агата позирует в белой маечке и желтых трусиках. Актриса снялась спиной к камере, лежа в бассейне. При таком ракурсе в центре внимания оказались ее загорелые ягодицы. Они-то и стали «изюминкой» ее поздравления.

- Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! – пошутила Агата. - Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся! Только вы можете убедить женщину, что она может родить ребёнка! В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником!

На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! – пошутила Агата. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, поздравила ли Агата в этот день бывшего мужа. А вот дети супругов – восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия – преподнесли папе сюрприз. В Инстаграме Павел Прилучный показал рисунок, который ему нарисовал сын к 23 февраля. Судя по страничке актера, вечер накануне Дня защитника Отечества Павел провел в одиночестве. В сторис он опубликовал фото быстрорастворимой лапши, которая и стала его праздничным ужином.

Павел и Агата расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники постоянно сравнивают Муцениеце с новой подругой артиста Мирославой Карпович – и эти сравнения оказываются не в пользу Мирославы. Именно Карпович называют главной виновницей развода Павла и Агаты. Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел. Карпович не комментирует свои отношения с 33-летним актером, но при этом уверяет, что она не уводила Павла из семьи. И подчеркивает, что ее совесть чиста.

- Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают, - написала как-то актриса на своей странице в Инстаграме. - Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого.

Дети поздравили Павла Прилучного с 23 февраля. Фото: Инстаграм.

Так или иначе, но прошлой весной Павел расстался с Агатой Муцениеце. Они прожили вместе десять лет. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Когда они поженились, Агате было 23 года. В браке актриса считала себя лишь бледной тенью своего популярного супруга. Ей казалось, что Павел превосходит ее по всем статьям, и она не достойна находиться рядом с таким красивым и талантливым мужчиной. Пока она занималась домом и двумя детьми, муж снимался в сериалах. Его популярность и гонорары росли день ото дня. Павел изменял Агате, поднимал на нее руку и унижал ее. Актриса была сильно влюблена в Прилучного, поэтому все прощала.

- В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину, - рассказала Агата в интервью Cosmopolitan.

Расставаясь, супруги договорились, что их дети будут проводить много времени с отцом. Мия и Тимофей часто гостят у Павла. Несмотря на все обиды, Агата признает, что ее бывший муж – очень заботливый отец.

- Дети проводят с ним даже больше времени, чем когда мы жили вместе. Но он всегда был хорошим отцом, а сейчас стал еще лучше, — отметила актриса.

После развода карьера Агаты пошла в гору. Сейчас она снимается в комедии «Честный развод», ведет программу «Голос.Дети» и делает шоу для своего канала на YouTube. Кроме того, недавно Муцениеце сыграла в сериале «Крюк».