Может ли Павка Корчагин тягаться с Человеком-пауком: российские школьники ответили, кого они считают героями

Каждый десятый российский школьник считает героями прежде всего персонажей американских комиксов. Фото: Shutterstock

Организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» вместе с проектом «Мотивирующие цифровые уроки» провели опрос среди 6 тысяч школьников нашей страны.

Ребятам 6-11 классов надо было ответить в сети (анонимно), кого они считают героями. Более четверти опрошенных (26,2%) своими героями назвали своих близких: либо родителей, либо дедушек и бабушек.

Неудивительно, что за родными следуют выдуманные герои из голливудских блокбастеров и мультиков: Железный человек. Человек-паук и Наруто. Каждый десятый российский школьник причисляет этих персонажей комиксов к сонму героев.

Но не все так печально. Те, кто совершал подвиги во время Великой Отечественной и в наше время с горячих точках присутствуют в сознании немалой части современных подростков как истинные герои.

Кого еще отметили наши школьники? Космонавта Юрия Гагарина, президента Владимира Путина и врачей. Неудивительно, что героями тинэйджеры считают полководцев Жукова и Кутузова, удивительно, что в их списке есть основатель СССР Ленин. Для некоторого числа наших юных сограждан героиня — партизанка Зоя Космодемьянская.

А вот 23 процента, которые так и не смоги назвать, с кого берут пример или кем искренне восхищаются - это, возможно, тревожный звоночек…

«КП» обратилась за комментарием к сооснователю Фонда политических исследований, известному социологу Роману Могилевскому.

- Роман Семенович, итоги опроса, по вашему, действительно, четко показали интересы и устремления подрастающего поколения?

- Когда проводятся опросы о людях-символах, о людях, за которыми хочется следовать— они особенно интересны и актуальны тогда, когда происходят яркие события.

- Из ряда вон выходящие?

- Да! И тогда люди начинают смотреть — кто и как именно себя проявил. И кто «мелькал» в ряду других «появляющихся». Тогда и более-менее нормально складывается ситуация для социолога. Понятно, что отклик, реакция связаны либо с чтением информации, либо с просмотром ТВ. Проявляются живые эмоции и быстрый анализ - они строятся на текущем восприятии. С этой точки зрения мне результаты опроса кажутся нормальными, достаточно объективно передающими ситуацию.

- Объективно - для 12-17 летних?

- Разумеется. Для нынешних молодых. В годы моей молодости литература была главным источником такой информации - и она задавала образцы. Павел Корчагин или герои спорта, вроде Стрельцова или Борзова. А сегодня жизнь, может, в чем то более насыщенная и разнообразная. И у детей возникают иного плана героические образы.

- И отношение к людям-героям иное?

- Пожалуй. Не то, что они начинают выделять этих людей за счет каких-то подвигов. Нередко это отражение того, как часто они появляются в их жизни ( а скорее на экране смартфона или ноутбуку).

- То есть чем чаще мелькают перед глазами — тем "героичнее"?

- Примерно так. С точки зрения особенностей восприятия, особенностей жизненного опыта, круга визуальных инетерсов — это примерно то, что может себе представить специалист- социолог, опрос тут точен. Но иногда усиливается качество того, что люди воспринимают.

- Например?

- Очень существенную роль в современной жизни играет кино (и не важно, на каком носителе оно доходит до ребенка). Кино слишком сильная вещь — оно ярко и точно создает легко воспринимаемые образы. Наши художники не всегда это верно оценивают - степень влияния на умы. Кино у нас сегодня выдает те образцы, по качеству, по стилю подачи, которые не всегда соответствует конкурентам - американским, прежде всего. Голливуд — сильная фабрика грез. Но ведь у нас же был Эйзенштейн, с которого Голливуд брал пример. Но сегодня особенности психологии восприятия нередко отстают от формы и содержания фильмов, которые делают современные режиссеры. При том, что именно они во многом героев сегодня и создают ( или пытаются создать).

- А герои труда для подростков - не пример?

- А они есть в кино? Увы, но сегодня сложно представить примером для подражания современного подростка — героя труда.

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