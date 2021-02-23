Торжество равноправия: «Монополия» теперь тоже расистская игра

Классическая «Монополия» была вдохновлена сегрегированным Атлантик-Сити 1930-х годов, когда цены на недвижимость отражали глубокие расовые различия между белыми и черными жителями. Фото: Shutterstock

Активисты движения в защиту прав чернокожих и лица, им сочувствующие, проявляют все большую изобретательность в поисках того, на что бы еще потомки рабов могли бы обидеться.

Вроде бы уже и негритят из «Хижины дяди Тома» убрали, и заблокировали диснеевских «Дамбо», «Питер Пэна» и «Котов-аристократов» на стриминговых сервисах. Даже до шахмат дотянуться неоднократно пытались, мол, фигуры там черные, да еще и ходят вторыми.

Но на днях BLM-маразм, как говорится, достиг дна и начал копать. Члены секты прав всех меньшинств посягнули на самую популярную в мире настольную игру - «Монополию». Казалось бы, причем тут расизм и дискриминация, там ведь про недвижимость и бизнес вроде бы как? А вот и нет, не угадали!

Ведь, по мнению правозащитников, классическая «Монополия» была вдохновлена сегрегированным Атлантик-Сити 1930-х годов, когда «цены на недвижимость отражали глубокие расовые различия между белыми и черными жителями», - пишет журнал «The Atlantic».

Те улицы, где чернокожим людям не разрешалось жить, а порой и просто находиться, составляли самые дорогие места на доске настольной игры. А вот неблагополучные кварталы, соответствующие, например клеткам «Балтийского проспекта», были сосредоточием бедноты с преобладанием цветного населения.

Видимо, по мнению правозащитников, «правильная» игра должна была выглядеть наоборот: вы стали обладателем шикарного гетто на задворках города. Поздравляем вы — победитель!

Но остается нюанс — в таком случае могут оскорбиться еще какие-нибудь защитники и эта песня будет вечной.

Ведь досталось же от поборников прав и изобретателю считающейся каноничной версии «Монополии» - Чарльзу Дэрроу. Мол, он ее попросту украл у феминистки Элизабет Дж. Филлипс, которой принадлежал патент на «Землевладелеца», ставшего прообразом популярной настолки.

Хотя сам Дэрроу тайны из этого не делал и признавал, что идею позаимствовал, убрав из «оригинала» в том числе и политические шутки, содержавшие нападки на республиканцев, из-за которых «Лэндлорда» отказывались выпускать.