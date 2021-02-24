«Героям – быть!»: В Москве наградят тружеников рабочих профессий, совершивших добрые поступки

Проект «Героям – быть!» проводится с 2015 года Фото: Ольга БОРСКАЯ

Крановщица, вытащившая из воды 9-летнего мальчика. Слесарь, добровольцем отправившийся тушить лесные пожары. Инженер, ставшая волонтером акции #МЫВМЕСТЕ и разносившая пенсионерам еду и лекарства... Это истории простых людей, знать которые должен каждый.

Люди рабочих профессий, которые совершают удивительные героически поступки - вот кто находится в центре внимания премии «Героям – быть!».

3 марта в Москве наградят лауреатов проекта в области социальной ответственности за 2020 год. Церемония пройдет в отеле GoldenRing в Москве.

Лауреатами премии становятся люди рабочих профессий, которые совершили героический поступок однажды - или занимаются бескорыстной помощью другим всю жизнь. Среди победителей есть многодетные родители, почетные доноры, волонтеры... Днем они трудятся на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях тяжелой промышленности. А в свободное от работы время находят время и силы на помощь другим.

Проект «Героям – быть!» проводится с 2015 года. Организатором выступает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком».

В финал в этом году этом году вышли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Кроме того, в номинации «Команда героев» в финал попали три компании промышленного сектора России. Шорт-лист был составлен по итогам открытого голосования, в котором приняло участие почти 16 тысяч человек.

- Победителей «Героям – быть!» уже выбрало авторитетное жюри. Но имена лауреатов держатся в секрете. Вся страна узнает их только на церемонии награждения в Москве. Мероприятие пройдет с учетом всех действующих противоэпидемиологических ограничений с обеспечением максимальной безопасности участников, - отметила исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

КОНКРЕТНО

Номинации проекта «Героям – быть!»

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность),

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни),

«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды),

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни),

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа),

«Вирус добра» (социальная организация или благотворительный фонд),

«Команда героев» (компания, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности).