"Помочь тому, кто в беде": зачем молодые люди идут в курсанты МВД и кого считают настоящими героями

Сержант полиции Богдан Древаль. Фото: предоставлено МВД

Почему они выбирают такую сложную и опасную профессию? Об этом «КП» расспросила курсантов Московского университета МВД России имени Владимира Кикотя.

ЗА ОТЦОМ И БРАТОМ

- Мой брат закончил военный университет, а отец 20 лет работал в органах внутренних дел, - рассказывает сержант полиции Богдан Древаль, - Папа рассказывал про то, как ловил преступников. Приводил на службу, все показывал. И я с детства знал, что вырасту и буду служить в органах.

Богдану больше всего нравится расследование преступлений. Потому поступил на факультет подготовки экспертов-криминалистов. Какие улики смогут собрать на месте происшествия, и как это повлияет на раскрытие криминального эпизода — будет зависеть, в том числе, и от него.

- Год назад я возвращался с учебы и на моих глазах машина сбила девочку. Я подбежал к ней, - вспоминает сержант Древаль, - У меня было две задачи: сначала оказать помощь и затем проследить за виновником аварии. Я оказал девочке первую помощь, мы вызвали скорую и полицию. Позже, когда я обдумывал ситуацию, то понял, что задача у меня была одна — помочь тому, кто в беде. Это и есть главное качество сотрудника полиции.

Для Богдана примером служат его прадеды, которые воевали в Великую Отечественную. А в наше время ориентир для него - гвардии майор Роман Филиппов. Когда его истребитель сбили в Сирии, он катапультировался, его окружили террористы, он до последнего отстреливался, а потом подорвал себя и их гранатой.

Вот пример настоящего защитника Отечества.

РИСК НЕ ПУГАЕТ

- Однажды к нам в класс пришли представители Московского университета МВД, - рассказывает сержант полиции Максим Горельников, - И мне понравились их цели. Защита жизни людей, и борьба с преступностью. Знаю, что служба в МВД связана с риском. Но меня это не пугает.

Сержант полиции Максим Горельников. Фото: предоставлено МВД

Максима вдохновляет пример Героя России Сергея Солнечникова. Когда на учениях рядовой неловко бросил гранату, она упала рядом с ним - и комбат Солнечников успел оттолкнуть в сторону солдата-срочника. Офицер накрыл гранату собой. От полученных ран он скончался.

Сержант Горельников уверен, что именно тот, кто ценой своей жизни защищает других, — настоящий герой.

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ

- С детства я был в окружении людей в погонах. Мой отец работал в милиции, - рассказывает младший лейтенант полиции Олег Шагин, - Самое важное — оказаться в нужном месте в нужное время и оказать помощь всем, кто в ней нуждается. А к опасным ситуациям я отношусь как к повседневной действительности.

Младший лейтенант полиции Олег Шагин. Фото: предоставлено МВД

Олег в жизни равняется на своего отца, ветерана боевых действий в Чеченской Республике, награжденного медалью «За отвагу».

- В моей жизни еще не было места подвигу, - чуть смущаясь, говорит Шагин, - Но помню случай из детства, когда шел по дороге, и из мусорного бака услышал, как мяукает котенок. Я не смог пройти мимо. Забрал его домой. Он вырос, жив и здоров и, надеюсь, с благодарностью вспоминает тот мой поступок.

ЛЮБОВЬ И ЗАЩИТА

- В 10 классе я решил пойти учиться на полицейского. Меня привлекла экспертная деятельность, - поясняет сержант полиции Вадим Петяев, - Результаты работы эксперта становятся важнейшими доказательствами по делу. Очень важно любить свою профессию - только тогда придет и результат.

Сержант полиции Вадим Петяев. Фото: предоставлено МВД

Как и его коллеги, Вадим признает, что риск будет его постоянным спутником. Но считает, что учел это и старается психологически себя подготовить к трудностям и опасности.

- Меня потрясла история Жени Табакова — это семилетний мальчик, который спас свою сестру от насильника и погиб, - говорит Петяев, - Посмертно он был награжден орденом Мужества. Для меня это пример того, как нужно защищать своих близких и свою Родину.

ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ

- В 2016 году я поступил в Елабужское суворовское военное училище МВД и с каждым годом все больше влюблялся в свою профессию, - рассказывает сержант полиции Камиль Юсупов, - В работе полицейского есть то, что мне нравится, — общение с людьми и возможность быть им нужным и полезным.

Сержант полиции Камиль Юсупов. Фото: предоставлено МВД

По мнению Камиля, сотрудник полиции обязан быть дисциплинированным и ответственным. А также хорошо подготовленным и физически, и психологически. Он убежден, что в нужный момент сможет пожертвовать своей жизнью ради здоровья и безопасности других.

- Для меня высоким примером стал герой России Вячеслав Воробьев, - говорит сержант Юсупов, - Он участвовал в ликвидации бандгруппы на Северном Кавказе в 2009 году. Боевики заняли дом в Назрани, и на операцию по их обезвреживанию выдвинулся отряд ОМОНа. Вячеслав Воробьев вызвал огонь на себя, получил контузию и 16 ранений, но продолжал бой. Вот - настоящая стойкость, вот это - мужество.

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