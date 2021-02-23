Ошибочка вышла: В Польше Институт национальной памяти 13 дней возглавлял неонацист

Томаш Гренюх был активным неонацистом. Фото: Кадр видео

В стенах Вроцлавского отделения государственного Института национальной памяти Польши, одной из основных задач которого является расследование преступлений Третьего Рейха против поляков, на днях разгорелся скандал почти международного масштаба.

Причина переполоха — личность назначенного 8 февраля на должность начальника филиала историка Томаша Гренюха. Молодой человек хорошо зарекомендовал себя предыдущем месте работы — отделении того же института в Ополе и его решили повысить.

И все бы ничего, но в посольстве Израиля в Польше тоже нашлись усердные сотрудники, которые и напомнили местным властям, что Томаш в недавнем прошлом не гнушался зиговать и прославлять нацистов, а в 2013 году и вовсе был одним из лидеров ультраправой организации «Национально-радикальный лагерь» (Oboz Narodowo-Radykalny).

Причем свое отношение к неонацистам Гренюх не особо то и скрывал, а свои фото с поднятой «к солнцу» правой рукой называл «ошибкой юности и поиском идентичности». Правда свой псевдоним в социальных сетях со времен бурной молодости так и не сменил и именовался в Интернете без лишней скромности «100%Aryan» (стопроцентный ариец), - пишет польская «Gazeta Wyborcza».

Но израильтяне, в отличие от польских чиновников, поговорку «Вор божится - недоброе затевает» не забыли, покаянию нового директора не поверили, и потребовали его отставки.

В администрации Института им сначала отказали, в очередной раз списав поведение сотрудника на юношеский ветер в голове и отдельно подчеркнув его неординарные организаторские способности.

Но и жители Вроцлава, еврейское население которого в период нацистской оккупации практически полностью было вывезено в концлагеря, легенду про «эффективного менеджера» тоже не оценили и пообещали написать в прокуратуру и устроить осаду филиала.

Только после этого Томаш Гренюх, пробывший в должности всего 13 дней, был вынужден подать в отставку. Официально — по собственному желанию.