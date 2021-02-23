Лолита Милявская дебютировала в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова

Лолита Милявская дебютировала на драматической сцене. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сцене театра «Модерн» режиссёр Юрий Грымов соединил сразу три бессмертных произведения — «Предложение» Чехова, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и, собственно, «Женитьбу» Гоголя.

- У режиссера Юрия Грымова родилась не комедия, а остро-социальная драма с яркими характерными типажами, нетривиальным решением сценического пространства и рисковым художником по костюмам. Спектакль живои . Только что родившии ся. Еще не «крепко стоит на ногах». Артисты ищут своих героев. Учатся выносить на сцену суть персонажа. Все это благостное время творческого поиска. Я желаю счастливои судьбы постановке, а всем причастным не останавливаться, безудержно искать и обязательно наи ти, - высказалась в своём Инстаграме молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Сцена из спектакля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Брухунова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяну сложно было разыскать в зале, поскольку муза сатирика даже для фото не сняла с лица защитную маску. Поздравить Лолиту с премьерой пришли и другие знаменитости: юмористы Елена Воробей и Сергей Дроботенко, Елена Борщева, актриса Елена Захарова.

Актриса Елена Захарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Борщева Фото: Михаил ФРОЛОВ

У исполнительницы главной роли в «Женитьбе» Лолиты Милявской совпало личное с творческим. Недавно певица соединила судьбу с неким состоятельным бизнесменом Романом. И только стих звук свадебных колоколов, как поступило предложение от режиссера Юрия Грымова сыграть невесту на театральной сцене. Лолита сразу с головой окунулась в репетиционный процесс. По-другому она не может. Будучи профессионалом, волнуется перед каждым выступлением, как гимназистка.

Елена Воробей и Сергей Дроботенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже в грымовскую комедию внесла свои фирменные драматические нотки.

- Был момент, когда хотелось все послать к чертям. Когда прочитала монолог: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!» Я хотела набрать Юру, сказать ему, что я не смогу это выучить. Мне казалось, что на этом монологе я сломаюсь, ведь он был сыгран величайшими артистами. Но потом я поняла, что спектакль построен так, что тут не может быть соперничества с великими. Немного другой жанр, - призналась в беседе с журналистами Лолита Милявская.-Тут никак нельзя сравнивать себя с Морецкой. Текст очень сложный. 19 века. Когда я начала учить роль, я поняла, что несколько дней уже не ругаюсь матом. И когда я это поняла, сказала себе: «Надо начинать жить заново!» (смеётся).

У исполнительницы главной роли в «Женитьбе» Лолиты Милявской совпало личное с творческим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-конференция после спектакля Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам певицы, она так волновалась перед премьерой, что носила с собой аптечку на все случаи жизни.

- У меня начались панические атаки, — поделилась Лолита Милявская на пресс-конференции. — Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают. Пока имею на это право, потому что первое время нервяк.

Актёрская работа Лолы восхитила не только зрителей, но и именитых коллег Милявской. После премьеры Лолита получила комплименты от знаменитой советской актрисы Ларисы Лужиной.

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