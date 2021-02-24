Анекдоты: Самый лучший день для знакомства с мужчинами - 24 февраля. Они побриты, приятно пахнут, в новых трусах и носках

В Одессе:
- Фима, ты таки собираешься в конце концов писать завещание?
- Сара, рано думать о смерти: я ведь еще молодой.
- За это не переживай.
* * *
- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.
* * *
С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.
* * *
Никогда не следует злиться - от этого дрожат руки и сбивается прицел.
* * *
- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.
- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.
* * *
Любой араб мечтает жениться на четырех сестрах, поскольку у него тогда будет только одна теща.
* * *
Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел домой, рассказал коту, поржали от души.
* * *
Медики - о дорогах:
- Наши дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и камни из почек вытрясут!
* * *
Консьержка - это бабушка, которую забыли в подъезде.
* * *
К сожалению, у Зинаиды с вэдэвэшником Андреем ничего не получилось.
Справедливости ради нужно признать, Зинаида была не фонтан.
* * *
Блин, надо было идти учиться в педагогический! Сейчас бы сидел в школе на уроке труда и бухал из-под стола, пока дети учатся табуреточку сколачивать...
* * *
- Дорогой, врач сказал, что к тебе вернулась память...
- Да. Ты уже выплатила кредит?
- Нет, там еще платить и платить.
- Женщина, вы кто?
* * *
Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м «А» и 9-м «Б».
* * *
В 2020 году Россия обошла по уровню рождаемости некоторые европейские страны - например, Ватикан.
* * *
У всех народов бывшего СССР в геноме заложено класть шапку в рукав куртки.