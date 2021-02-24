Анекдоты: Самый лучший день для знакомства с мужчинами - 24 февраля. Они побриты, приятно пахнут, в новых трусах и носках

В Одессе:

- Фима, ты таки собираешься в конце концов писать завещание?

- Сара, рано думать о смерти: я ведь еще молодой.

- За это не переживай.

* * *

- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!

- А вы яблоки моете?

- Да.

- Попробуйте не мыть.

* * *

С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.

* * *

Никогда не следует злиться - от этого дрожат руки и сбивается прицел.

* * *

- Что тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.

- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе бессмертие.

* * *

Любой араб мечтает жениться на четырех сестрах, поскольку у него тогда будет только одна теща.

* * *

Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел домой, рассказал коту, поржали от души.

* * *

Медики - о дорогах:

- Наши дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и камни из почек вытрясут!

* * *

Консьержка - это бабушка, которую забыли в подъезде.

* * *

К сожалению, у Зинаиды с вэдэвэшником Андреем ничего не получилось.

Справедливости ради нужно признать, Зинаида была не фонтан.

* * *

Блин, надо было идти учиться в педагогический! Сейчас бы сидел в школе на уроке труда и бухал из-под стола, пока дети учатся табуреточку сколачивать...

* * *

- Дорогой, врач сказал, что к тебе вернулась память...

- Да. Ты уже выплатила кредит?

- Нет, там еще платить и платить.

- Женщина, вы кто?

* * *

Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м «А» и 9-м «Б».

* * *

В 2020 году Россия обошла по уровню рождаемости некоторые европейские страны - например, Ватикан.

* * *

У всех народов бывшего СССР в геноме заложено класть шапку в рукав куртки.