Доклад о культе личности и его последствиях: Хрущев вычеркнул шутку Сталина про расстрел членов Политбюро

Боровшийся с культом личности Хрущев сам не избежал влияния «медных труб» - к 1962 году (снимок сделан в это время) успел трижды стать Героем Социалистического Труда. И это не считая массы других наград. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/ТАСС

Утром 25 февраля 1956 года, в последний день съезда, прошло закрытое заседание, на котором выступил Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он зачитал доклад, который стал поворотным в истории страны.

Кажется, о взрыве той «информационной бомбы» известно все. Но «КП», внимательно изучив в архивах проекты доклада Хрущева с его пометками и стенограмму выступления, обнаружила интересные детали.

Партийная верхушка пришла к выводу, что капитан Страны Советов отклонился от ленинского курса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАРТИЯ - ЭТО Я?

Хрущев вносил правки в текст доклада до последнего: в архивах хранятся три его варианта с пометками Никиты Сергеевича. Есть сделанные от руки вставки даже в стенограмме самого выступления Первого секретаря. Что же он вписывал, а что убирал из документа?

Хрущев хотел подчеркнуть, что Сталин, сосредоточив всю власть в своих руках, все реже собирал товарищей по партии на съезды и пленумы. Так, на 18-й странице доклада Хрущев вписывает:

«За все годы Великой Отечественной войны не проведено ни одного пленума ЦК. Правда, была попытка созвать пленум в ноябре 1941-го, когда в Москву со всей страны были специально вызваны все члены ЦК. Два дня они ждали, но не дождались. Сталин даже не захотел с ними встретиться. Это говорит о том, насколько был деморализован Сталин в первые месяцы войны. И вместе с тем как пренебрежительно относился Сталин к членам ЦК».

Доклад претерпел немало правок.

ТЕНЬ КИРОВА

Сообщая делегатам партсъезда, что дело об убийстве в 1934 году Сергея Кирова, руководившего Ленинградом, весьма мутное, хотя именно после него запустили маховик репрессий, Хрущев ищет, как направить мысли партийцев в нужное русло. И после фразы, что руководство Ленинградского НКВД сначала сняли с работы и мягко наказали, но в 1937 году все-таки расстреляли, Никита Сергеевич вписывает фразу:

«Можно думать, что их расстреляли затем, чтобы замести следы организаторов убийства Кирова».

В докладе Хрущев обвинял Сталина и Берию (уже казненного и неспособного оправдаться) в организации репрессий. Но, видимо, чтобы не «размазывать ответственность» на все НКВД, Хрущев вычеркивает целый абзац:

«Массовые репрессии особенно усилились с осени 1936 года, когда наркомом внутренних дел был назначен Ежов и когда Сталин дал установку, что «НКВД опоздал на 4 года» с разоблачением троцкистско-зиновьевского блока, что надо наверстать упущенное путем широких репрессий. Эта сталинская установка прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы».

Доклад претерпел немало правок.

ЯРМО КРЕСТЬЯН

Хрущев, уверенный, что в сельском хозяйстве он разбирался лучше Сталина, поразил делегатов съезда сообщением, что зимой 1952 - 1953 годов «вождь народов» предлагал повысить налог на колхозы и колхозников на 40 млрд рублей, полагая, что «крестьяне живут богато и, продав только одну курицу, колхозник может полностью расплатиться по госналогу».

Чтобы показать дикость такого повышения и оторванность Сталина от земли, Хрущев дописывает на полях:

«В 1952 году колхозы и колхозники получили за всю сданную и проданную государству продукцию 23 миллиарда 200 миллионов рублей».

То есть вождь хотел, по версии Хрущева, содрать с крестьян налогов в два раза больше, чем они за год заработали!

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

Не мог Хрущев не озвучить вопрос: а куда смотрели остальные члены Политбюро? Почему вовремя не осадили Сталина? И он объясняет:

«Члены Политбюро смотрели на эти вопросы по-разному в разные периоды. В первое время некоторые из них активно поддерживали Сталина, потому что его логика, сила и воля оказывали большое воздействие на кадры».

«Некоторые из них» Хрущев зачеркивает и вписывает: «многие из них». То есть не часть, а большинство партийной элиты поддерживало вождя, поддавшись очарованию его воли и силы...

Признавая заслуги Сталина «в прошлом», Хрущев недрогнувшей рукой вычеркивает фразу:

«Он имел эти заслуги по своей работе и по своей преданности революционному делу».

БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ

Обсуждения доклада на съезде не было. Совсем. Председательствующий на этом заседании советский премьер Булганин заявил, что доклад «не публикуется в настоящее время», но материалы будут разосланы парторганизациям. 13 лидеров делегаций зарубежных компартий получили текст всего на несколько часов и обязаны были сдать свои экземпляры до отъезда (тогда же произошла утечка информации за границу).

А к постановлению заседания Хрущев покорябал как курица лапой фразу, подчеркивающую, что низвержение Сталина никак не касается Ленина:

«...строгое проведение принципов коллективного партийного руководства, выработанных великим Лениным».

Конкретно.

Я вам пишу...

Вдова Троцкого требовала реабилитировать мужа

«Комсомолка» ознакомилась с обращениями известных персон к съезду.

«Не враг народа»

Возможно, самую неожиданную телеграмму прислала из Мексики вдова Троцкого Наталья Седова-Троцкая.

«Узнала о заявлениях на съезде о... руководителях революции и партии, несправедливо обвиненных как враги народа, - телеграфировала она из Мехико в Кремль. - Среди них мой покойный муж Лев Троцкий, названный врагом народа № 1, и мой сын Лев Седов».

Вдова главы Реввоенсовета и наркома обороны требовала пересмотреть неправедные дела и реабилитировать память жертв «перед мировым общественным мнением». Она не могла знать, что в своем секретном докладе Хрущев катком прошелся не только по Сталину, но и по Троцкому с троцкистами.

Прозрение маршала

За день до оглашения доклада Хрущев получает письмо от маршала Еременко, командующего Северо-Кавказским военным округом.

«Вам известно больше, чем кому другому, что оперативные вопросы по Сталинграду решались Сталиным так, что чуть ли не привели к падению города, - писал Первому секретарю ЦК бывший командующий Сталинградским фронтом. - Я заявил, что Сталинград не должен делиться пополам (между двумя фронтами. - Ред.) и ответственность за город должна быть на одном командующем. С этим Сталин не только не согласился, но и выругал меня нецензурно».

Еременко подчеркнул, что решение о разделе обороны Сталинграда на два фронта было пересмотрено Сталиным уже через 7 дней, но это стоило больших потерь. Маршал был уверен, что, будь принят «сталинский план» по разгрому гитлеровского генерала Манштейна, танки которого рвались освободить из котла 6-ю армию Паулюса, не случилось бы никакой победы в Сталинграде. Это утверждение хорошо ложилось в доклад Хрущева, в котором говорилось, что Сталин никогда не был военным гением и войну выиграли не благодаря ему.

Интересно, что Еременко предлагал Хрущеву себя как докладчика, который разоблачит культ Сталина на ХХ съезде. Но Никита Сергеевич не мог доверить эту роль никому, кроме себя.

РЕАКЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА

Смех и бурные аплодисменты

В стенограмме доклада есть и пометки от руки в скобках - реакция делегатов. На что и как реагировала элита КПСС 1956 года?

Сталин дошел до такого нелепого подозрения, будто Ворошилов английский агент (смех в зале). И к нему дома был поставлен специальный аппарат для подслушивания разговоров (шум возмущения в зале).

«Пополнить состав шестерки председателем Госплана СССР т. Вознесенским и впредь шестерку именовать семеркой (предложение Сталина по внутренней политике. - Ред.)». Что это за терминология картежная? (Смех в зале.)

Не пора ли покончить с этой «частной собственностью» (о присвоении объектам имен партийных вождей. - Ред.) и провести «национализацию» заводов и фабрик? (Смех, аплодисменты, возгласы «правильно!».)

Мы во всей широте ставим принципиальные вопросы о преодолении чуждого марксизму-ленинизму культа личности и о ликвидации причиненных им тяжелых последствий (бурные продолжительные аплодисменты).

Юмор генералиссимуса

«Что вы там сели? Боитесь?»

В двух вариантах доклада Хрущев дважды зачеркивал простым карандашом один и тот же фрагмент - и в стенограмме его уже нет. Вот что он почему-то не захотел оглашать:

«Каждый из членов Политбюро может многое рассказать о бесцеремонном обращении Сталина с членами Политбюро. Однажды, незадолго до смерти, Сталин вызвал к себе членов Президиума. Мы явились к нему на дачу. На столе напротив меня находилась большая кипа бумаг, которая закрывала меня от Сталина. Он раздраженно закричал:

- Что Вы там сели? Боитесь, что я Вас расстреляю? Не бойтесь, не расстреляю. Пересаживайтесь ближе.

Вот вам отношение к членам Политбюро!»

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