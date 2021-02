Марсоход Perseverance: посадка сопровождалась загадкой, которую Интернет разгадал за 6 часов

Зашифрованное послание нес на себе раскрывшийся марсианский парашют.

Во время посадки Perseverance – в те «7 минут ужаса» 19 февраля 2021 года, когда марсоход входил в атмосферу Красной планеты, тормозил парашютом и опускался на тросах на поверхность, в NASA намекнули: ищите зашифрованное сообщение, мол, специально оставили, чтобы проверить насколько наблюдатели внимательны и сообразительны. И наблюдатели не подвели. Как потом выразился Адам Штельцнер (Adam Steltzner), главный инженер американского космического агентства (NASA Chief Engineer): «Похоже на то, что интернет взломал код примерно за 6 часов! О, интернет, есть ли что-нибудь, чего ты не можешь сделать?» (It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can't do?).

Пользователи соцсетей – не все, конечно, а самые умные их них - разглядели послание на обратной стороне парашюта, который опускал на Марс конструкцию, содержащую «небесный кран» и марсоход. Парашют находился в кадре камеры, установленной на спускаемом аппарате.

Любознательные наблюдатели догадались, что обращение к ним начертано красными дугами на белом полотне обратной стороны купола.

После того, как купол раскрылся и послание стало видно, уже самые-самые продвинутые поняли, что дуги символизируют собой двоичный код – комбинацию единиц и нулей. Дальнейшая расшифровка вывела на слова «Dare Mighty Things», которые являются неофициальным девизом JPL - Лаборатории реактивного движения NASA. В переводе они означают «Решаться на великие дела». Или «Отваживаться на велики вещи» - ну, что-то в этом роде.

Слова взяты из высказывания президента США Теодора Рузвельта.

ЧТО СКАЗАЛ РУЗВЕЛЬТ

«Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy nor suffer much because they live in the gray twilight that knows neither victory nor defeat».

«Лучше отваживаться на великие дела, добиваться славных триумфов, пусть и перемежающихся с неудачами, чем стоять в одном ряду со слабыми духом, которые не могут ни наслаждаться от души, ни сильно страдать, потому что живут в серых сумерках, где нет ни побед, ни поражений».

КАК ФРАЗА НА ПАРАШЮТЕ ВЫГЛЯДИТ В ДВОИЧНОМ КОДЕ

DARE: 0000000100 0000000001 0000010010 0000000101

MIGHTY: 0000001101 0000001001 0000000111 0000001000 0000010100 0000011001

THINGS: 0000010100 0000001000 0000001001 0000001110 0000000111 0000010011

Кстати, дуги внешней окружности тоже несут информацию – числа и буквы 34 11 58 N 118 10 31 W, которые обозначают географические координаты JPL на Земле: 34°11'58" N 118°10'31" W.

Вид на небесный кран (сверху) и на марсоход. Кадры сделаны во время спуска камерами, установленными на них.

