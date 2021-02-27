Дочь Сталина любила индийца, а сын Троцкого француженку: что известно про романы детей советских вождей с иностранцами

В 60-х Сингху и Аллилуевой не дал добро на брак премьер Косыгин.

74 года назад в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Он разрушил много судеб. Но любовь знать границ не хотела - это касалось и детей сильных мира сего. И с советскими, и с зарубежными паспортами.

Аллилуева и Камасутра

Светлана Аллилуева, дочь Сталина, имела три брака за плечами, когда в Кунцевской больнице в 1961-м она, сотрудник Института мировой литературы, познакомилась с индийским коммунистом, выходцем из богатой семьи Браджешем Сингхом. Он прилетел в СССР на лечение.

Ему - 50, ей - 35, но Светлана «влюбилась как девчонка». Жили не расписываясь. Запрет на штамп в их паспортах наложил советский премьер Алексей Косыгин - он встретился со Светланой в мае 1965-го в Кремле, в бывшем рабочем кабинете ее отца. В 1966-м Сингха убил рак, и Аллилуева добилась от Косыгина, чтобы ей позволили отвезти останки любимого на его родину. Дабы там по завещанию развеять прах. Через 3 месяца в Индии, где Светлана хотела остаться, она получила на это запрет от посла СССР Ивана Бенедиктова. И дочь Сталина пошла... в посольство США. Попросила политического убежища и оказалась за океаном.

В 80-е дочь Сталина телеграфировала Горбачеву, требуя встречи для решения своих проблем.

В Штатах в 1970-м Светлана вышла замуж за 58-летнего архитектора Уильяма Питерса. Сменила имя на Лану Питерс, в 44 года родила дочь Ольгу. Последний брак дочери Сталина не продержался и трех лет - американский муж почти разорил ее из-за долгов своей фирмы.

Светлана-Лана напишет позже, что единственным из мужей, которого она любила страстно, был Браджеш, познакомивший ее с Камасутрой. Была влюбленность и в американца, но «жизнью Уильяма управляла его сестра, считавшая, что у меня должны быть миллионы моего отца, а когда поняла, что их нет, сделала все, чтобы мы расстались».

Лев, сын Льва

Лев Седов, старший сын Троцкого, закрутил роман с замужней француженкой Жанной Молинье, когда его отец вынужденно эмигрировал из СССР. Страсть между Жанной и Львом вспыхнула в 1928-м. Тогда он с отцом, еще вчера главой Красной армии, оказались в особняке Иззет-паши на острове Принкипо в Мраморном море. Помочь им приехал французский троцкист и бизнесмен Раймон Молинье с женой Жанной. Ей поручили обязанности секретаря и поварихи. Со второй ролью мадам Молинье справлялась плохо, а вот ночь с Седовым (человеком также несвободным) провела бурную. Настолько, что 22-летний сын Троцкого написал жене Анне в Москву, что полюбил другую.

Внучка Троцкого Юлия Аксельрод из США просила Горбачева реабилитировать ее отца, который очень любил ее мать...

Раймон Молинье приезжал на Принкипо дважды и во второй раз вернулся в Париж без ветреной супруги. Скандала обманутый муж, финансировавший журнал Троцкого, устраивать не стал. А вот Лев Давидович поведением сына и Жанны был недоволен. Но отпрыск теоретика мировой революции и француженка прожили вместе почти 10 лет. Агент ОГПУ и помощник Седова Марк Зборовский считал, что Жанна, «особа экзальтированная», желала «руководить и Львом, и бывшим мужем Раймоном».

16 февраля 1938-го Седов не пережил удаления аппендикса в русской клинике в Париже. Жанна судилась с Троцким и за архив мужа, и за приемного сына Севу. Безуспешно.

Любовь Брежнева, расставшись с офицером из Германии, в итоге оказалась в США. Фото: Instagram.com

Племянница Брежнева

Любовь Брежнева, племянница Леонида Ильича, вместе с его братом Яковом, инженером-металлургом, перебралась в Москву в 1964-м с Урала. Студентку Института иностранных языков поселили в общежитии МГУ в отдельной комнате с телефоном (!). На втором курсе Люба оказалась в гостях у режиссера Романа Кармена. В этой же компании был и эффектный полковник армии ГДР Гельмут Н., слушатель военной академии. Русская студентка произвела на немецкого офицера такое впечатление, что уже назавтра они смотрели в Большом театре «Бориса Годунова», а после первого акта… уехали в общежитие академии. Яков Брежнев узнал о романе с «чужим» офицером сразу. Когда он сообщил об этом брату-генсеку, неизвестно, но вскоре в комнате Любови в МГУ стали пропадать вещи. А начальник оперотряда университета заявил ей, что встречи с немцем надо прекратить. Но влюбленные продолжали встречаться - продолжались и обыски. Однажды Любовь даже избили. Люба добилась встречи с Леонидом Ильичом. Лидер СССР пообещал племяннице, что ее не тронут. Когда Гельмут защитил диссертацию, в особом отделе Минобороны его поставили перед выбором: карьера или Любовь. Офицер подарил любимой кольцо и уехал в ГДР, а когда девушка вновь пробилась к генсеку, тот заявил, что комсомолка Брежнева связать свою жизнь с иностранцем не может. Через 25 лет Любовь Брежнева эмигрировала в США.

Мария Слоним. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Внучка Литвинова

Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова журналист Мария Слоним, родившаяся в Москве в год Победы над Германией, счастье свое нашла в Британии. Туда, к бабушке (да, советский министр был женат на англичанке!), 30-летняя Маша перебралась из США, где жила по приглашению бывшего мужа, эмигранта Грегори Фрейдина.

В Лондоне Мария встретила 28-летнего барона Роберта Филлимора. Двухметровый худой аристократ с бородкой читал в пивбаре в Хэмпстеде, куда заглядывали выходцы из СССР, «Войну и мир». В Слоним британец увидел Наташу Ростову. Оставил дом и жену, аргентинскую танцовщицу стриптиза, и пришел к Маше с чемоданом и печатной машинкой. Потом они переехали в поместье Филлиморов. Поселились в домике егеря с деревянным сортиром на улице и маленьким камином с забитой трубой. А затем в перестроенном амбаре. На званые приемы молодые приходили в главный дом, где жила мама Роберта, Энн Филлимор. А обитавшие вокруг фермеры, арендующие у аристократов землю, звали Марию русской принцессой. Сюда же время от времени приезжала команда по крикету - в дни матчей барон и его жена должны были принимать гостей.

Мария Слоним была счастлива с бароном Робертом Филлимором 15 лет, но его ранняя смерть разлучила влюбленных. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Несмотря на богатство семьи, после смерти Роберта в 1990 году, поскольку в браке с Марией у них не было детей, леди Филлимор не досталось ничего существенного. Ни фамильных драгоценностей, ни недвижимости. За исключением, впрочем, пожизненного пользования домом в поместье, где они прожили около 15 лет. Семья Филлимор также создала фонд, на проценты с которого Мария живет до сих пор...

Жарко Броз увез из Москвы в Белград русскую жену... и бросил ее. Фото: Wikimedia Commons

Балканский синдром

Жарко Броз, старший сын лидера Югославии Иосипа Броз Тито, 17-летним юношей в битве под Москвой потерял правую руку, позже учился в Высшей разведшколе при Генштабе Красной армии. В столице СССР Жарко встретил ведущую русской службы югославского радио Тамару Вегер, дочь советского партийного функционера.

Они успели пожениться до принятия печально известного указа о запрете на браки с иностранцами. Лишь к августу 1947-го, когда Тамара уже была беременна, молодоженам дали визу на выезд в Югославию. Впрочем, через два года Сталин и Тито вдрызг разругались. И в советской печати вчерашнего друга СССР стали называть диктатором. Из-за кризиса в отношениях двух стран отца Тамары Илью Марковича Вегера сняли с работы и исключили из партии. За то, что «способствовал браку дочери с сыном фашиста Тито» и не прервал с ней отношений.

Докатилась волна неприязни и до Белграда. К 1950-му у Тамары и Жарко было двое детей, но старший сын Тито нашел другую. И с супругой из СССР расстался, что взбесило его отца. Притом что Жарко пошел по отцовским стопам - первой женой Тито была сибирячка Пелагия Белоусова, с которой Иосип развелся после 17 лет брака.

Будущий академик Виктор Маслов устроил брак с дочерью лидера Вьетнама в подмосковном Троицке «полулегально». Фото: Личный архив

Вьетнамский бальзам

Ле Ву Ань, дочь генсека компартии Вьетнама Ле Зуана, училась на физфаке МГУ. Профессор Виктор Маслов часто заглядывал на родной физфак на Ленинских горах, где и заметил стройную восточную девушку. Общие знакомые свели Виктора и Ань, желавшую углубленно заниматься математикой. Не сразу Маслов узнал, что его ученица - дочь первого лица Вьетнама. Занятия переросли во встречи в квартире профессора и на его даче в Красной Пахре. Маслов предложил любимой руку и сердце, но та заявила про запрет на браки между гражданами наших стран... и пропала из Москвы, выйдя замуж за соотечественника. Но отец-генсек заставил ее вернуться в СССР ради диплома МГУ. Виктор и Ань вновь встретились. Дочь вождя забеременела… и потеряла ребенка. Она заставила мужа-вьетнамца дать ей развод, а брак с Масловым зарегистрировали в подмосковном Троицке - втайне и от лидера Вьетнама, и от КГБ. В октябре 1977-го Ань родила дочь Елену, а в апреле 1979-го - Таню. После чего в Ханое приняли закон, разрешающий браки с иностранцами. В 1981-м Ань умерла при родах сына. Прах дочери увезла во Вьетнам ее мать, а позже забрала и внука...

Чилийское полусладкое

Альваро Крус, сын посла Чили в СССР доктора Луиса Окампо, влюбился в 19-летнюю калужанку Лидию Лесину в 1946-м. Лида делала уборку в посольствах Франции и Италии, на приемах там бывал и чилийский посол с сыном. Альваро влюбился с первого взгляда. Свадьба состоялась в декабре 1946-го, за два месяца до принятия указа, запрещающего подобные союзы. А в 1947-м Чили порвала связи с СССР. Дипломатов высылали, но русской невестке посла Окампо советские власти выезд запретили. Альваро с Лидией 5 лет прожили в «Национале», а по прилете в Чили русская жена ухаживала за заболевшим мужем до его смерти...

Ирина Вирганская со вторым мужем Андреем Трухачевым живут в Германии и Михаила Горбачева видят нечасто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ЕЩЕ?

Счастье за бугром, но со своим

Есть и другие примеры, когда отпрыски советских лидеров строили семью за рубежом, но с соотечественниками.

Дочь генсека Горбачева Ирина Вирганская счастлива в Германии во втором браке с русским мужем, бизнесменом Андреем Трухачевым.

Дочь члена Политбюро Суслова Майя Сумарокова и ее муж, членкор РАН СССР Леонид Сумароков, уехали в Австрию в 1990-м, Майя Михайловна овдовела два года назад.

Внучка генсека Андропова Татьяна Андропова жила в США с русским мужем - бизнесменом Василием Харламовым, однако супруг оставил ее, а Татьяна, вернувшись в Москву, умерла от рака в 42 года.