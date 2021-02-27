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История современности

Дочь Сталина любила индийца, а сын Троцкого француженку: что известно про романы детей советских вождей с иностранцами

Почему потомки коммунистических вождей мечтали об иноземной любви
Источник:kp.ru
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В 60-х Сингху и Аллилуевой не дал добро на брак премьер Косыгин.

В 60-х Сингху и Аллилуевой не дал добро на брак премьер Косыгин.

74 года назад в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Он разрушил много судеб. Но любовь знать границ не хотела - это касалось и детей сильных мира сего. И с советскими, и с зарубежными паспортами.

Аллилуева и Камасутра

Светлана Аллилуева, дочь Сталина, имела три брака за плечами, когда в Кунцевской больнице в 1961-м она, сотрудник Института мировой литературы, познакомилась с индийским коммунистом, выходцем из богатой семьи Браджешем Сингхом. Он прилетел в СССР на лечение.

Ему - 50, ей - 35, но Светлана «влюбилась как девчонка». Жили не расписываясь. Запрет на штамп в их паспортах наложил советский премьер Алексей Косыгин - он встретился со Светланой в мае 1965-го в Кремле, в бывшем рабочем кабинете ее отца. В 1966-м Сингха убил рак, и Аллилуева добилась от Косыгина, чтобы ей позволили отвезти останки любимого на его родину. Дабы там по завещанию развеять прах. Через 3 месяца в Индии, где Светлана хотела остаться, она получила на это запрет от посла СССР Ивана Бенедиктова. И дочь Сталина пошла... в посольство США. Попросила политического убежища и оказалась за океаном.

В 80-е дочь Сталина телеграфировала Горбачеву, требуя встречи для решения своих проблем.

В 80-е дочь Сталина телеграфировала Горбачеву, требуя встречи для решения своих проблем.

В Штатах в 1970-м Светлана вышла замуж за 58-летнего архитектора Уильяма Питерса. Сменила имя на Лану Питерс, в 44 года родила дочь Ольгу. Последний брак дочери Сталина не продержался и трех лет - американский муж почти разорил ее из-за долгов своей фирмы.

Светлана-Лана напишет позже, что единственным из мужей, которого она любила страстно, был Браджеш, познакомивший ее с Камасутрой. Была влюбленность и в американца, но «жизнью Уильяма управляла его сестра, считавшая, что у меня должны быть миллионы моего отца, а когда поняла, что их нет, сделала все, чтобы мы расстались».

Лев, сын Льва

Лев Седов, старший сын Троцкого, закрутил роман с замужней француженкой Жанной Молинье, когда его отец вынужденно эмигрировал из СССР. Страсть между Жанной и Львом вспыхнула в 1928-м. Тогда он с отцом, еще вчера главой Красной армии, оказались в особняке Иззет-паши на острове Принкипо в Мраморном море. Помочь им приехал французский троцкист и бизнесмен Раймон Молинье с женой Жанной. Ей поручили обязанности секретаря и поварихи. Со второй ролью мадам Молинье справлялась плохо, а вот ночь с Седовым (человеком также несвободным) провела бурную. Настолько, что 22-летний сын Троцкого написал жене Анне в Москву, что полюбил другую.

Внучка Троцкого Юлия Аксельрод из США просила Горбачева реабилитировать ее отца, который очень любил ее мать...

Внучка Троцкого Юлия Аксельрод из США просила Горбачева реабилитировать ее отца, который очень любил ее мать...

Раймон Молинье приезжал на Принкипо дважды и во второй раз вернулся в Париж без ветреной супруги. Скандала обманутый муж, финансировавший журнал Троцкого, устраивать не стал. А вот Лев Давидович поведением сына и Жанны был недоволен. Но отпрыск теоретика мировой революции и француженка прожили вместе почти 10 лет. Агент ОГПУ и помощник Седова Марк Зборовский считал, что Жанна, «особа экзальтированная», желала «руководить и Львом, и бывшим мужем Раймоном».

16 февраля 1938-го Седов не пережил удаления аппендикса в русской клинике в Париже. Жанна судилась с Троцким и за архив мужа, и за приемного сына Севу. Безуспешно.

Любовь Брежнева, расставшись с офицером из Германии, в итоге оказалась в США.

Любовь Брежнева, расставшись с офицером из Германии, в итоге оказалась в США.

Фото: Instagram.com

Племянница Брежнева

Любовь Брежнева, племянница Леонида Ильича, вместе с его братом Яковом, инженером-металлургом, перебралась в Москву в 1964-м с Урала. Студентку Института иностранных языков поселили в общежитии МГУ в отдельной комнате с телефоном (!). На втором курсе Люба оказалась в гостях у режиссера Романа Кармена. В этой же компании был и эффектный полковник армии ГДР Гельмут Н., слушатель военной академии. Русская студентка произвела на немецкого офицера такое впечатление, что уже назавтра они смотрели в Большом театре «Бориса Годунова», а после первого акта… уехали в общежитие академии. Яков Брежнев узнал о романе с «чужим» офицером сразу. Когда он сообщил об этом брату-генсеку, неизвестно, но вскоре в комнате Любови в МГУ стали пропадать вещи. А начальник оперотряда университета заявил ей, что встречи с немцем надо прекратить. Но влюбленные продолжали встречаться - продолжались и обыски. Однажды Любовь даже избили. Люба добилась встречи с Леонидом Ильичом. Лидер СССР пообещал племяннице, что ее не тронут. Когда Гельмут защитил диссертацию, в особом отделе Минобороны его поставили перед выбором: карьера или Любовь. Офицер подарил любимой кольцо и уехал в ГДР, а когда девушка вновь пробилась к генсеку, тот заявил, что комсомолка Брежнева связать свою жизнь с иностранцем не может. Через 25 лет Любовь Брежнева эмигрировала в США.

Мария Слоним. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Мария Слоним. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Внучка Литвинова

Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова журналист Мария Слоним, родившаяся в Москве в год Победы над Германией, счастье свое нашла в Британии. Туда, к бабушке (да, советский министр был женат на англичанке!), 30-летняя Маша перебралась из США, где жила по приглашению бывшего мужа, эмигранта Грегори Фрейдина.

В Лондоне Мария встретила 28-летнего барона Роберта Филлимора. Двухметровый худой аристократ с бородкой читал в пивбаре в Хэмпстеде, куда заглядывали выходцы из СССР, «Войну и мир». В Слоним британец увидел Наташу Ростову. Оставил дом и жену, аргентинскую танцовщицу стриптиза, и пришел к Маше с чемоданом и печатной машинкой. Потом они переехали в поместье Филлиморов. Поселились в домике егеря с деревянным сортиром на улице и маленьким камином с забитой трубой. А затем в перестроенном амбаре. На званые приемы молодые приходили в главный дом, где жила мама Роберта, Энн Филлимор. А обитавшие вокруг фермеры, арендующие у аристократов землю, звали Марию русской принцессой. Сюда же время от времени приезжала команда по крикету - в дни матчей барон и его жена должны были принимать гостей.

Мария Слоним была счастлива с бароном Робертом Филлимором 15 лет, но его ранняя смерть разлучила влюбленных. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Мария Слоним была счастлива с бароном Робертом Филлимором 15 лет, но его ранняя смерть разлучила влюбленных. Фото: Фото из архива Марии Слоним

Несмотря на богатство семьи, после смерти Роберта в 1990 году, поскольку в браке с Марией у них не было детей, леди Филлимор не досталось ничего существенного. Ни фамильных драгоценностей, ни недвижимости. За исключением, впрочем, пожизненного пользования домом в поместье, где они прожили около 15 лет. Семья Филлимор также создала фонд, на проценты с которого Мария живет до сих пор...

Жарко Броз увез из Москвы в Белград русскую жену... и бросил ее. Фото: Wikimedia Commons

Жарко Броз увез из Москвы в Белград русскую жену... и бросил ее. Фото: Wikimedia Commons

Балканский синдром

Жарко Броз, старший сын лидера Югославии Иосипа Броз Тито, 17-летним юношей в битве под Москвой потерял правую руку, позже учился в Высшей разведшколе при Генштабе Красной армии. В столице СССР Жарко встретил ведущую русской службы югославского радио Тамару Вегер, дочь советского партийного функционера.

Они успели пожениться до принятия печально известного указа о запрете на браки с иностранцами. Лишь к августу 1947-го, когда Тамара уже была беременна, молодоженам дали визу на выезд в Югославию. Впрочем, через два года Сталин и Тито вдрызг разругались. И в советской печати вчерашнего друга СССР стали называть диктатором. Из-за кризиса в отношениях двух стран отца Тамары Илью Марковича Вегера сняли с работы и исключили из партии. За то, что «способствовал браку дочери с сыном фашиста Тито» и не прервал с ней отношений.

Докатилась волна неприязни и до Белграда. К 1950-му у Тамары и Жарко было двое детей, но старший сын Тито нашел другую. И с супругой из СССР расстался, что взбесило его отца. Притом что Жарко пошел по отцовским стопам - первой женой Тито была сибирячка Пелагия Белоусова, с которой Иосип развелся после 17 лет брака.

Будущий академик Виктор Маслов устроил брак с дочерью лидера Вьетнама в подмосковном Троицке «полулегально». Фото: Личный архив

Будущий академик Виктор Маслов устроил брак с дочерью лидера Вьетнама в подмосковном Троицке «полулегально». Фото: Личный архив

Вьетнамский бальзам

Ле Ву Ань, дочь генсека компартии Вьетнама Ле Зуана, училась на физфаке МГУ. Профессор Виктор Маслов часто заглядывал на родной физфак на Ленинских горах, где и заметил стройную восточную девушку. Общие знакомые свели Виктора и Ань, желавшую углубленно заниматься математикой. Не сразу Маслов узнал, что его ученица - дочь первого лица Вьетнама. Занятия переросли во встречи в квартире профессора и на его даче в Красной Пахре. Маслов предложил любимой руку и сердце, но та заявила про запрет на браки между гражданами наших стран... и пропала из Москвы, выйдя замуж за соотечественника. Но отец-генсек заставил ее вернуться в СССР ради диплома МГУ. Виктор и Ань вновь встретились. Дочь вождя забеременела… и потеряла ребенка. Она заставила мужа-вьетнамца дать ей развод, а брак с Масловым зарегистрировали в подмосковном Троицке - втайне и от лидера Вьетнама, и от КГБ. В октябре 1977-го Ань родила дочь Елену, а в апреле 1979-го - Таню. После чего в Ханое приняли закон, разрешающий браки с иностранцами. В 1981-м Ань умерла при родах сына. Прах дочери увезла во Вьетнам ее мать, а позже забрала и внука...

Чилийское полусладкое

Альваро Крус, сын посла Чили в СССР доктора Луиса Окампо, влюбился в 19-летнюю калужанку Лидию Лесину в 1946-м. Лида делала уборку в посольствах Франции и Италии, на приемах там бывал и чилийский посол с сыном. Альваро влюбился с первого взгляда. Свадьба состоялась в декабре 1946-го, за два месяца до принятия указа, запрещающего подобные союзы. А в 1947-м Чили порвала связи с СССР. Дипломатов высылали, но русской невестке посла Окампо советские власти выезд запретили. Альваро с Лидией 5 лет прожили в «Национале», а по прилете в Чили русская жена ухаживала за заболевшим мужем до его смерти...

Ирина Вирганская со вторым мужем Андреем Трухачевым живут в Германии и Михаила Горбачева видят нечасто.

Ирина Вирганская со вторым мужем Андреем Трухачевым живут в Германии и Михаила Горбачева видят нечасто.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ЕЩЕ?

Счастье за бугром, но со своим

Есть и другие примеры, когда отпрыски советских лидеров строили семью за рубежом, но с соотечественниками.

Дочь генсека Горбачева Ирина Вирганская счастлива в Германии во втором браке с русским мужем, бизнесменом Андреем Трухачевым.

Дочь члена Политбюро Суслова Майя Сумарокова и ее муж, членкор РАН СССР Леонид Сумароков, уехали в Австрию в 1990-м, Майя Михайловна овдовела два года назад.

Внучка генсека Андропова Татьяна Андропова жила в США с русским мужем - бизнесменом Василием Харламовым, однако супруг оставил ее, а Татьяна, вернувшись в Москву, умерла от рака в 42 года.

О РАЗНОМ