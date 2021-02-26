«По дому пошли трещины»: Племянника Пугачевой переселили в элитные апартаменты за 40 млн рублей

Алла Борисовна вылечила племянника от наркомании и купила ему квартиру. Фото: alla_orfey/Instagram

Шесть лет назад Алле Пугачевой пришлось стать опекуном своего внучатого племянника Жени. Родители мальчика - Влад Пугачев (сын покойного брата Аллы Борисовны) и его жена Виктория - не смогли справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам. У Влада отнялись ноги, а Виктория впала в кому после неудачного укола в вену. Отправив племянника на лечение в Израиль, Алла Борисовна забрала его сына к себе. Потом к маленькому Жене по-отцовски прикипел водитель певицы Игорь Польшиков. Мальчик так сроднился с помощником Аллы Борисовны, что называет его папой. Сейчас Женя живет в семье водителя звезды, а Алла Борисовна по-прежнему помогает своему внучатому племяннику финансово. Выходные мальчик частенько проводит в замке у Пугачевой и Галкина. Как уже писала «КП», недавно певица подарила мальчику квартиру в Строгине. Видимо, туда Женя переедет после совершеннолетия.

Старший сын племянника Пугачевой Женя живет у водителя певицы. Фото: milusikst/Instagram

Жизнь у отца Жени тоже кардинально изменилась. 35-летний Влад Пугачев поправил здоровье, встал на ноги и завязал с наркотиками. Два года назад мужчина снова женился. Его 36-летняя супруга Гузель приехала в Москву из Казани. В Москве Гузель работает бухгалтером. Полгода назад у пары родилась дочь, которую они назвали Аллой.

Недавно у Влада и Гузель родилась дочка, которую они назвали Аллой. Фото: Личный архив

Однако после рождения младенца молодой паре пришлось спешно паковать чемоданы. Влада Пугачева и его жену выселили из квартиры в районе метро «Сокол», которую на него не так давно оформила Алла Борисовна. По словам соседей племянника Пугачевой, из-за соседней стройки по их дому пошли трещины, здание признали аварийным и всех жильцов расселили по разным районам. Теперь носитель звездной фамилии переехал в еще более просторные апартаменты - в квартиру в 80 квадратных метров в районе Ходынки. Средняя цена жилья подобного метража в этом доме - около 40 миллионов рублей.