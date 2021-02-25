Любовнице покойного «Иванушки» Олега Яковлева грозит тюремный срок

С Александрой Куцевол Олег встречался с 2011 по 2017 год. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Напомним: артист оставил наследство (5 квартир на сумму 200 миллионов рублей) не своей девушке, журналистке Александре Куцевол, с которой он встречался с 2011 по 2017 год, а своему университетскому другу Роману Радову и племяннице Татьяне.

Александра за эти годы дважды пыталась доказать в суде, что Яковлев был ее законным мужем. Женщина предоставляла правосудию свидетельства о заключении брака из разных городов Сербии. Но суд, направив эти документы в МИД Сербии, выявил, что Куцевол подделала документы. Все суды Александра проиграла, и теперь наследники пытаются выселить ее из элитной квартиры музыканта на Дербеневской набережной.

По словам близких Яковлева, они предложили Куцевол жилье в столице меньшей площади, но она сказала, что не согласится на «чердак». Сейчас выселением Куцевол занялись судебные приставы. Правда, пока тщетно. Женщина, чтобы затянуть время, то и дело подает в суд на приставов и пока не спешит покидать квартиру покойного певца.

- Видимо, будем выселять с полицией, - разводит руками племянница артиста Татьяна Яковлева.

- Как выяснилось, Куцевол за эти годы переоформила на себя по поддельному свидетельству о браке с Олегом его квартиру в Черногории, - рассказала «КП» Татьяна Яковлева, племянница покойного. - И мы теперь вместе с адвокатами пытаемся вернуть это жилье. За подделку документов Куцевол грозит тюрьма. Как минимум 4 года лишения свободы. Чего она добивается, откуда у нее деньги на эту аферу, мы пока не поняли...

Тем временем виновница скандала заявила своим подписчикам в Инстаграме, что родня покойного ее «травит». По словам ее друзей, Александра мечтает создать в квартире музей покойного музыканта.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- По гражданскому делу о разделе наследства Олега Яковлева факты фальсификации выявлены в судебном процессе, но пока никто не инициировал проведение процессуальной проверки, - говорит член Судебно-экспертной палаты РФ Виталий Бегеза. - Сейчас мы попытаемся выяснить, откуда у Александры Куцевол появилось свидетельство о браке, выданное в Республике Сербия, которое, как выяснилось, никто не выдавал.

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