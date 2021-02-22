На съемках «Иронии судьбы» Андрей Мягков не хотел целоваться с Барбарой Брыльской

Мягков и Брыльска не понравились друг другу с первого взгляда. Но любовь сыграли убедительно. Фото: Кадр из фильма

Ушел из жизни замечательный актер Андрей Мягков. Он был очень закрытым человеком, непубличным. Оставил после себя прекрасные работы в кино и в театре. Многим запомнился по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс», «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Артисту было 82 года.

Отказался играть в «Большой перемене»

Всю жизнь Андрей Мягков прожил с одной женой - своей сокурсницей по Школе-студии МХАТ Анастасией Вознесенской. Поженившись на третьем курсе, они больше не расставались. После окончания вуза на Вознесенскую обратил внимание Олег Ефремов и позвал ее в свой «Современник». «Приду, если возьмете мужа», - категорично заявила Анастасия. Ефремов ей уступил. С той поры у супругов так повелось: всегда просили друг за друга.

Карьера в кино более успешно поначалу развивалась у Вознесенской. В 1967 году вышел сериал Евгения Ташкова «Майор Вихрь», где она сыграла главную женскую роль - советскую разведчицу-радистку. «Муж тогда сказал, что это самый человечный фильм, который он видел. Хотя, когда я уезжала на два месяца (натурные съемки велись в августе - сентябре 1966 года во Львове), был, конечно, недоволен», - вспоминала актриса.

Когда из «Современника» ушел Олег Ефремов, Вознесенская приняла решение последовать за мэтром. За собой позвала мужа. Так, проработав в «Современнике» до 1977 года, оба перешли во МХАТ. Пик ее популярности пришелся на середину 70-х годов, и тогда Анастасия могла командовать и требовать от режиссеров роли для мужа.

Мягков всегда вел себя так, чтобы не вызвать ревность у супруги. Даже на съемках «Иронии судьбы...» он с Барбарой Брыльской не целовался, а лишь делал вид. Впрочем, партнеры сразу друг другу не понравились. И все же им удалось сыграть историю любви, за которой с замиранием сердца следили зрители всего СССР.

После выхода фильма на Мягкова обрушилась всесоюзная слава.

- Андрею эта известность после «Иронии судьбы...» ничего, кроме неудобств, не принесла, - рассказывала Вознесенская. - Он и так человек достаточно закрытый, а здесь стал еще больше смущаться, зажиматься. Бывает, приезжаем на гастроли, и люди, увидев Андрея, толкают друг друга локтями: смотри, мол, алкоголик приехал. И баню он с тех пор ненавидит.

Популярность Мягкова росла, а вот востребованность его жены, наоборот, пошла на убыль. И тут уж Мягков в открытую требовал ролей для жены. По его настоянию Эльдар Рязанов взял Вознесенскую в фильм «Гараж». Но не всегда такой принцип взаимовыручки супругов работал им в плюс. Так, Мягкова утвердили на роль Нестора Петровича в «Большую перемену». Но актер поставил условие: роль учительницы будет играть его жена. После отказа хлопнул дверью. И тогда эту роль отдали Михаилу Кононову.

Со своей женой Анастасией Вознесенской актер познакомился в Школе-студии МХАТ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На съемках «Жестокого романса» чуть не погиб

В «Жестоком романсе» Мягков сыграл неудачливого жениха главной героини Карандышева. Съемки едва не стоили артисту жизни. Все случилось 20 сентября 1983 года.

«В этот день мы снимали кадр, как возбужденный Карандышев подбегает к лодочнику, нанимает лодку и отправляется на «Ласточку», куда компания кутил-богачей увезла его невесту, - вспоминал режиссер Эльдар Рязанов. - Когда герой отгребал от берега в маленькой лодке, мимо должен был проплыть пароход - колесный буксир «Самара». После команды «Мотор!» Мягков прыгнул в лодку и начал изо всех сил грести от берега. Мы, стоящие на берегу, вдруг замерли в предчувствии ужасной катастрофы. Никто не подозревал, что огромные, трехметровые в длину чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение и что этот водяной вихрь неумолимо засасывает под пароход всё. За две-три секунды под лопастями колеса оказалась лодка с Андреем Мягковым - она просто скрылась в воде под буксиром. Увидев, что происходит, капитан на мостике дал команду «стоп машина», но артист уже исчез. Лопасти колеса еще некоторое время крутились по инерции и остановились. Каждая лопасть была отлита из чугуна и весила несколько сотен килограммов.

Съемочная группа застыла в шоке на берегу. Наконец через несколько секунд всплыли на поверхность раздробленные доски - то, что осталось от лодки. И стало ясно, что Андрей погиб. А еще через некоторое время из глубины вдруг всплыл Мягков. Он отфыркался и поплыл к берегу - осенняя вода была очень холодной. На Андрее не было ни царапины».

Об этом происшествии Мягков не говорил. Даже супруге рассказывать не стал. Вознесенская узнала о чудесном спасении мужа от Рязанова, который долго не мог прийти в себя от перенесенного стресса.

Депрессия и алкоголь

Анастасия болезненно реагировала на угасающую популярность. У актрисы началась тяжелая депрессия, она все чаще прикладывалась к бутылке. В этот трудный период Мягков поддерживал любимую. Отказывался от ролей и был рядом, боялся ее оставить одну. Некоторые считали, что ему это все надоест и он просто уйдет от жены с ее непроходящей хандрой. Но Мягков самоотверженно выхаживал ее. Вместе они все смогли преодолеть. Детей у супругов не было. На все вопросы о них Мягков и Вознесенская отвечали, что в молодости полностью посвящали себя работе и на что-либо другое у них не оставалось времени.

Когда однажды Вознесенская пожаловалась супругу, что она уже все прочитала, Мягков решил писать для любимой сам. Увлекся литературным трудом и посвятил жене три романа, один из которых хотел экранизировать.

Супруги подошли друг другу во всем, даже в затворничестве. Оба необщительные, несколько угрюмые, они жили в своем мире, обособленном от других. Последние годы в силу возраста оба болели, но продолжали поддерживать друг друга. Мягков умер на руках у жены.

Тамара Абросимова едва не вышла замуж за Мягкова.. Фото: Личный архив

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Первая любовь артиста

Мягков слыл однолюбом. Но все-таки в его жизни была еще одна возлюбленная, актриса Тамара Абросимова из Санкт-Петербурга.

- У Андрея есть племянница в Питере, она мне сказала, что накануне его смерти говорила с ним по телефону, - рассказала «КП» Тамара Михайловна. - Он был дома, все было более-менее. И вдруг на следующий день горькая весть: Андрея не стало. Жилось ему непросто. Последние годы он посвятил своей супруге Асе, она была очень тяжело больна. Слава богу, что он не мучился. Улетел за пять секунд (актер умер от сердечного приступа. - Ред.).

- Вы были его первой любовью?

- Главная женщина в его жизни - жена Ася. Не приписывайте мне какую-то роль в его жизни. Нас связывала замечательная юность. И мы были очень влюблены друг в друга. Ленинградский технологический институт, при нем театральная мастерская. Мы с Андреем вместе занимались, репетировали. Василий Дмитриевич, папа Андрея, был доцентом кафедры деталей и машин в нашем институте. Он хотел, чтобы Андрюша сначала окончил технологический институт, получил правильную специальность. И вот Андрей остался в Ленинграде доучиваться. А я уехала в Москву в Школу-студию МХАТ. Когда я училась на третьем курсе, он пришел к нам на первый. Казалось, что теперь мы будем вместе навсегда, но… Он влюбился в сокурсницу Асю Вознесенскую. Я его отпустила. На третьем курсе они поженились. Но нежность к нему у меня сохранилась на всю жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Мягков: «Я бы запретил показывать «Иронию судьбы...» в течение 40 лет

Знаменитый актер умер от острой сердечной недостаточности на 83-м году жизни (подробнее)

Лучшие роли Андрея Мягкова: вспоминаем Лукашина, Новосельцева и других

Актера не стало на 83 году жизни (подробнее)