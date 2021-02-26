Асмус в театре получает 22 тысячи, а Бузова берет за концерт 1,5 миллиона рублей: Сколько звезды зарабатывают в пандемию

По звездным меркам Кристина Асмус зарабатывает в театре копейки - в кино и на ТВ ее гонорары гораздо выше. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерты, съемки кино и сериалов потихоньку возобновляются, артисты и те, кто трудится с ними, все реже жалуются на отсутствие заработков. Кстати, их гонорары если и снизились, то не слишком сильно, правда, и возможностей заработать сейчас поменьше. И, конечно, оклады и ставки везде разные: в каждом виде деятельности, так или иначе связанном с театром, шоу-бизнесом или киноиндустрией, свои расценки.

Ставка в театре - 50 тыс. руб. в месяц

Кристина Асмус состоит в труппе Театра имени Ермоловой, играет главные роли в спектаклях. Недавно актриса сообщила, что ее оклад в театре - 22 тысячи рублей в месяц. «Много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей», - говорит Асмус.

Вообще молодые популярные артисты часто трудятся на театральной сцене на полставки ради «профессии и престижа». Сын Дмитрия Нагиева Кирилл сейчас в Санкт-Петербурге в Театре имени Ленсовета играет главные роли в семи спектаклях - Кирилл получает столько же, сколько Кристина в Москве. Есть оклады и повыше. К примеру, в театре «Ленком» даже молодых актеров перевели в пандемию на полную ставку - 50 тыс. руб. в месяц плюс доплачивают гонорар за каждый сыгранный спектакль, так что в итоге выходят приличные суммы. Ну а любимые и уважаемые звезды получают надбавки за звания народных или заслуженных. Говорят, что в Театре сатиры народные артисты могут зарабатывать и по 300 тысяч в месяц.

Многие актеры становятся еще и приглашенными звездами в отдельном спектакле в каком-то театре или в антрепризной постановке, получая гонорар за каждый спектакль. К примеру, Александру Домогарову платят в среднем по 100 тысяч рублей.

Меньше чем за полтора миллиона рублей Niletto петь не намерен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт - 4 - 6 млн руб.

Такие гонорары за часовое выступления на частных мероприятиях получают наши востребованные эстрадные звезды - Полина Гагарина, Светлана Лобода, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев и другие. Несмотря на пандемию, подобные концерты проходят регулярно - то в России, то в Турции, то в ОАЭ. Кстати, если бюджет у заказчика ограничен, то можно пригласить звезду и подешевле: допустим, Ольга Бузова и Niletto будут стоить в несколько раз дешевле - от 1,5 миллиона рублей.

Меньше чем за полтора миллиона рублей Niletto петь не намерен.

Роль в кино - 150 - 300 тыс. руб. за съемочный день

Куда больше зарабатывают актеры на съемках сериалов и фильмов. Гонорар зависит от желания артиста сниматься именно в этом проекте, продолжительности съемок, отношений с продюсерами и режиссером и ряда других условий. Актеры второго эшелона получают в среднем по 60 - 100 тысяч рублей за съемочный день. А вот более востребованные в индустрии артисты чаще всего имеют ставку за смену от 150 до 300 тысяч. К этим счастливчикам относятся Александр Петров, Павел Деревянко, Никита Ефремов, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Мария Миронова, Светлана Ходченкова и другие популярные люди.

Василий Сигарев поделился расценками на сценарии сериалов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сценарий сериала - 500 тыс. руб. за эпизод

Режиссер и сценарист Василий Сигарев известен прежде всего по киноработам, но сериалами тоже не брезгует. Недавно он рассказал о своих гонорарах: за часовую серию берет миллион рублей, за получасовую - 500 тысяч. Для именитых сценаристов, по словам Сигарева, это стандартные расценки. Сигарев также сообщил, что в ближайшее время начинает работу над полнометражным фильмом в качестве режиссера - за весь процесс он получит 3,5 миллиона рублей.