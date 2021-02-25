Плюсы пандемии, о которых многие даже не задумывались

Дети получили родителей всецело - пришлось адаптироваться друг к другу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько людей умерло от последствий ковида. Но есть же у пандемии и положительные моменты? Какие - корреспондент «КП» Александра Кучук обсуждает с семейным психологом Марией Матаной.

Мария:

Конечно, у пандемии есть очевидные плюсы:

Во время карантина дети получили родителей всецело и пришлось адаптироваться друг к другу. Придумывать совместные развлечения и тем самым заполнить нехватку внимания и, возможно, любви.

Семьи столкнулись лицом к лицу друг с другом. Да, многие осознали, что живут с «чужим» человеком. Кто-то смог сблизиться, а кто-то разошелся, что тоже хорошо: освободилось место для своего человека и счастливой жизни. Некоторые оторвались и наделали детей. (У Марии совсем недавно родилась дочка. - Ред.)

Многие узнали, что работать можно удаленно. Плюс в том, что не все едут на работу, это ведь забота об экологии. Природа тоже без нас порадовалась, животные по городам разгулялись.

Многие, столкнувшись с болезнью, начали ценить обычные вещи. Просто жизнь, наличие близких. Отвалилось много ненужных дел и убеждений. Теперь все знают цену свободы и счастье обычной прогулки в парке или похода в кафе!

В целом люди стали ближе к друг другу. Для многих это время начала нового: на что не решались раньше, работая от звонка до звонка. О жизни своей в целом задумались, начали выкидывать из нее ненужное.

Кто-то даже смог хорошо заработать на этой болезни!

Саша:

Еще плюсы: люди стали заботиться о своем здоровье, чаще мыть руки, носить маски.

Больше теперь знают о прививках. Начали их делать, причем не только от ковида. И о психическом здоровье задумались, и о качестве сна…

Народ находит время для себя. Кто-то английский учит, кто-то осваивает дополнительную профессию или хобби.

Мария:

И спорт! Кто-то начал больше гулять, кто-то йогой занимается, беговые дорожки покупает и гантели.

Саша:

Согласна! Я никогда столько спортом не занималась, как во время пандемии. И сейчас продолжаю. Вошла во вкус.

Мария:

Кстати, спорт у многих может оказаться скорее временным явлением: накупили абонементов - и на этом все. Но кто-то, наоборот, втянулся. Еще из плюсов:

Люди поняли, что перед болезнью все равны: и богатый и бедный, и стар и млад. Сколько людей стали волонтерами и нашли себя в помощи другим.

Многие переехали ближе к природе. У нас в округе, я в частном доме живу, все дома заняты, обжиты даже зимой.

И мы вспомнили о родителях. Уж как минимум стали им чаще звонить…

Вообще искать хорошее даже в самом негативном - отличная привычка, которая значительно облегчает жизнь.

А вас чему научила пандемия? Делитесь в комментариях!

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