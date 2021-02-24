Без усов и с короткой стрижкой: Игорь Николаев поразил россиян внешним видом

Игорь Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Николаев разместил в блоге черно-белую фотографию, которая сразила его поклонников наповал. Дело в том, что в кадре знаменитый композитор предстает без усов и с короткими волосами. Шокированные россияне обсуждают редкий снимок исполнителя хита "Выпьем за любовь", которого привыкли видеть с копной волос и пышными усами.

Игорь Николаев поздравил поклонников с 23 февраля. Музыкант показал, как выглядел во время службы в армии. Таким публика своего любимца не видела. 61-летний артист позирует с короткой стрижкой и без усов.

Дело происходило в 1984 году. Рядовому Николаеву тогда исполнилось 24 года. К этому времени за плечами у артиста уже было музыкальное образование и две песни, взятые Аллой Пугачевой для исполнения: "Айсберг" и "Расскажите, птицы".

Кадр с неузнаваемым певцом произвел фурор. Ведь из его подписчиков мало кто знает, что в свое время композитор был зачислен в ансамбль песен и плясок Московского военного округа. Среди военнослужащих уже тогда было много знаменитостей, в том числе Владимир Винокур и Давид Тухманов.

"Тяжело узнать, практически невозможно", "Какой красавчик, еще без своих знаменитых усов. Очень мужественный!", "Игорь Юрьевич, это будто бы не вы", "Крутое фото, настоящее", - делятся фолловеры.

Отметим, Игорь Николаев на протяжении нескольких десятилетий придерживается собственного имиджа. Непременными атрибутами образа любимого миллионами россиян артиста остаются его густые усы и длинные локоны.