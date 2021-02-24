Подруга миллионера-педофила Эпштейна лысеет в тюрьме

Гислейн Максвелл грозит до 35 лет тюрьмы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Гислейн Максвелл, которую считают сообщницей покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, заявил, что его клиентка столкнулась с жестоким обращением в американской тюрьме, где она находится в ожидании суда.

По словам защитника, Максвелл заставили драить душ из-за ее жалоб.

Кроме того, адвокат утверждает, что у женщины снижается вес и выпадают волосы в результате неполноценного питания в тюрьме и из-за недостаточного сна.

Максвелл была задержана по уголовному делу Джеффри Эпштейна летом прошлого года, с тех пор она находится в тюрьме. Ее обвиняют в сутенерстве, лжесвидетельстве и склонению несовершеннолетних к занятию сексом.

Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно американским законам, женщине грозит провести за решеткой до 35 лет.

Джеффри Эпштейна арестовали годом ранее и предъявили ему обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно официальной версии, миллионер-педофил покончил с собой в тюремной камере спустя месяц после ареста.

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