Подруга миллионера-педофила Эпштейна лысеет в тюрьме

Гислейн Максвелл грозит до 35 лет тюрьмы.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Адвокат Гислейн Максвелл, которую считают сообщницей покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, заявил, что его клиентка столкнулась с жестоким обращением в американской тюрьме, где она находится в ожидании суда.
По словам защитника, Максвелл заставили драить душ из-за ее жалоб.
Кроме того, адвокат утверждает, что у женщины снижается вес и выпадают волосы в результате неполноценного питания в тюрьме и из-за недостаточного сна.
Максвелл была задержана по уголовному делу Джеффри Эпштейна летом прошлого года, с тех пор она находится в тюрьме. Ее обвиняют в сутенерстве, лжесвидетельстве и склонению несовершеннолетних к занятию сексом.
Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Согласно американским законам, женщине грозит провести за решеткой до 35 лет.
Джеффри Эпштейна арестовали годом ранее и предъявили ему обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно официальной версии, миллионер-педофил покончил с собой в тюремной камере спустя месяц после ареста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Имущество миллиардера-педофила Эпштейна оказалось под угрозой
Многотысячные счета за содержание поместья Эпштейна на Виргинских островах некому оплачивать (подробности).