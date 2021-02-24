Идеальный сувенир: американке выдали удостоверение личности с ее фотографией в медицинской маске

Жительница Калифорнии получила права с фотографией в медицинской маске. Фото: YouTube

25-летняя жительница Калифорнии Лесли Пилигрим получила удостоверение личности в Департаменте автотранспорта с фотографией в медицинской маске. Она считает, что документ использовать нельзя, но в ведомстве утверждают обратное.

Подразделение Департамента девушка посетила в начале февраля. Она вспоминает, что в помещении требовали строгого соблюдения правил и социального дистанцирования. Позже ее сфотографировали дважды – один раз в маске и один раз без нее.

Каково же было удивление Пилигрим, когда на присланном ей по почте удостоверении она увидела свое фото именно в маске!

В ведомстве ошибку признали, но в то же время заверили, что удостоверение девушки является действительным. Вместе с тем Пилигрим было направлено приглашение для новой фотосессии.

Сама же она планирует сохранить документ в качестве напоминания о жизни во время пандемии:

– Это определенно - дань времени. Это идеальный сувенир.