В Кении три редких жирафа погибли, зацепив шеями провода

Шокирующие фотографии гибели животных у линий электропередач. Фото: twitter.com/paulakahumbu

В кенийском парке Сойсамбу погибли представители самого редкого в мире подвида жирафов – Ротшильда. Их погубили низко висящие электрические провода.

Во время прогулки животные натолкнулись на провода. Они буквально поджарились заживо, получив огромный разряд электрического тока.

В социальных сетях сразу после несчастного случая очевидцы опубликовали фотографии, на которых жирафы лежат на земле с окровавленной шеей.

Жирафов Ротшильда в дикой природе осталось менее 700 особей, а в зоопарках их и того меньше. Это самые высокие млекопитающие на Земле. Их рост около 4-6 метров. Они занесены в списки самых охраняемых животных, а за их численностью следят специальные службы.

Жирафов Ротшильда осталось всего 700 особей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Этой трагедии, безусловно, можно было бы избежать, - считает кенийский активист по защите дикой природы Паула Кахумбу.

В соцсетях она написала, что это не первый случай, когда из-за линий электропередач гибнут животные. Руководство национального парка игнорировало все советы электриков, которые настоятельно рекомендовали поднять провода выше.

Служба дикой природы Кении и государственное агентство, ответственное за охрану природы, отправили к месту происшествия следователей. Они подтвердили, что высота столбов недостаточна для того, чтобы жирафы могли беспрепятственно проходить под ними.

Энергетическая компания пообещала заменить в ближайшее время электрические опоры на более высокие, чтобы впредь предотвратить подобные ЧП.