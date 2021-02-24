Почему Навальный так похож на товарища Бендера

Алексей Навальный во время судебного заседания 20 февраля. Фото: Александр БОЙКО

Наблюдать за Алексеем Навальным в суде было любопытно. Он держался вальяжно в своем «аквариуме». На «борце за демократию» была рубашка в мелкую клетку, а рукава засучены до локтей (ничего не напоминает?). И почти весь процесс он держал свои руки то скрещенными на груди как Наполеон, то в карманах брюк, как….

Журналисты поражались калейдоскопом образов, которых воспроизвел за несколько минут Навальный, зачитывая последнее слово по бумажке. Если на первых заседаниях Навальный с трудом связывал несколько предложений, то на крайнем заседании его красноречие и эрудиция просто поражали. И откуда все взялось?!

В своей речи подсудимый цитировал Библию, российский фильм «Брат-2», сериал по английским романам «Гарри Поттер», американский комедийный сериал «Рика и Морти». А потом вдруг прозвучало: «Хочу, чтобы Россия была богатой, чтобы национальные богатства справедливо распределялись, все получали долю нефтегазового пирога, хотел бы чтобы много других вещей случилось в нашей стране. Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой», «Хочу, чтобы Россия была не только свободной, но и счастливой».

Когда Навальный выступал, было какое-то постоянное ощущения дежавю. Только через сутки после приговора пришло осознание образа, который любим многими гражданами нашей страны: на шее Навального не хватало пижонского шарфа и белой фуражки.

Помните выражение «Остапа понесло» из «12 стульев» Ильфа и Петрова? А понесло Остапа именно на встрече с васюкинскими шахматистами в клубе «Картонажник».

Вспоминаем классику: «Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто», «Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!», «Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!».

Остап также обещал васюкинцам сделать их родину счастливой, правда, все для того, чтобы собрать себе с Кисой немного донатов на дорожку.

Помните, как в фильме восторженные деревенские шахматисты смотрят в рот лже-гроссмейстеру, а Бендер, говорит им, что шахматы превратят Васюки в процветающий город, затем в Москву, а потом в столицу всей Солнечной системы?

Словам Навального на суде уже так не верили. Свое пребывание в СИЗО «Матросская тишина» Навальный накануне сравнивал с полетом в космическом корабле, а себя с космонавтом. Помнится Бендер обещал васюковским шахматистам провести "международный", а затем и "междупланетный шахматный конгресс".

Кстати, на Украине, откуда корни Навального, и где так часто сносят памятники, за последние годы установлено восемь монументов Остапу Бендеру!

Но Остап был симпатичен своей прямотой, и говорил он так: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Я идейный борец за денежные знаки!»

А Навальный, делая вид, что критикует коррупционеров, сам собирал пожертвования с васюковцев, чтобы шиковать на них за границей.

Хотя, в комментариях к материалам «КП» читатели шутят: "Навальный своей внешностью и критикой похож на другого украинца - Керенского. Тот тоже был юристом, который призывал в 1914 году к свержению самодержавия. Тогда только не было «электронного голосования» и «Новичка». Но если с приходом Керенского к власти на мешок керенок можно было еще купить мешок зерна, то на мешок наваленок можно будет поменять только валенки".

Да, Остап не был херувимом, но он «свято чтил Уголовный кодекс». Именно потому литературному персонажу Остапу Бендеру всегда удавалось уйти от ответственности со своими «Рогами и Копытами». В реальной жизни Навального это тоже продолжалось долго, но, кажется, везение заканчивается...

И после отсидки творцу мема «жулики и воры», видимо, придется создать какой-нибудь «Союз меча и орала», чтобы диалоги с представителями либеральной интеллигенции начинать со знакомой репризы: «Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?».

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