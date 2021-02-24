Немецкую овчарку Джо Байдена признали недостойной президента США

У Джо Байдена две овчарки - Мейджор и Чемп. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На одном из американских телеканалов обсудили двух собак президента США Джо Байдена, которых зовут Чемп и Мейджор.

Почти у всех американских президентов были собаки. У первого президента - Джорджа Вашингтона - был пес породы американский фоксхаунд. Шестнадцатый президент Авраам Линкольн в свободное от политики дел время гулял с грубошерстной гончей по кличке Фидо. Франклин Рузвельт души не чаял в шотландском терьере по кличке Фала, а Гарри Трумэн имел кокер-спаниеля. Только Дональд Трамп отличился и не стал заводить собак.

У нынешнего американского президента Джо Байдена - две собаки. Обе – немецкие овчарки. Но не у всех жителей США они вызывают умиление, некоторые их считают уродливыми.

«Эти псы выглядят неряшливо, - заявили два историка, которых ведущий пригласил для осуждения четвероногих питомцев Джо Байдена. – Можно подумать, что за ними никто не следит».

Ведущий Грег Келли показал своим гостям фотографию собаки по кличке Чемп. И они раскритиковали внешний вид пса в пух и прах.

«Он плохо расчесан и в отвратительный, - заявили «эксперты». - Чемп не сможет конкурировать со спаниелем Рейгана или английским спрингером Джорджа Буша-старшего».

Овчарке по кличке Чемп в этом году исполняется уже 13 лет. В 2008 году собаку ему подарила супруга Джилл по случаю его победы на выборах в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы. А Мейджора нынешний президент США взял из собачьего приюта. И это первый случай в истории Белого дома, когда, по сути дела, дворовый пес хозяйничает в Овальном кабинете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конский хвост и чучело фазана: что гости воруют в Белом доме

Мелкие кражи из президентской резиденции превратились в традицию (подробности).