Не смешите наши «Искандеры», господин Пашинян

Перегрузка ракеты для оперативо-тактического ракетного комплекса "Искандер" из транспортной машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Армянская оппозиция продолжает терзать премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвиняя его в бездарном руководстве вооруженными силами и в «предательском поведении» во время недавней войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Бывший президент Армении Серж Саргсян, например, заявил, что применил бы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТР) «Искандеры» уже на четвертый день войны. А заодно поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана?

Пашинян в интервью изданию 1in.am. тут же огрызнулся: «Думаю, он (Саргсян – ВБ) должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%?».

Журналист тут же спросил премьер-министра:

- Разве так бывает?

Ответ Пашиняна уже пополнил коллекцию армянских анекдотов: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы разобраться в ситуации, я решил проконсультироваться у многознающего человека – инженера-конструктора тактических ракет с 37-летним стажем, доктора технических наук Владимира Ковалева. Вот что он сказал:

- Заявляя о неработоспособности российских «Искандеров», Пашинян, должен, как говорится, отвечать за базар. Предъявлять столь серьезные претензии к ракетному комплексу и при этом публично признаваться, что он «не знает» сути вопроса – это недостойно и даже непорядочно для премьер-министра Армении. Ну а его заявление об «оружии 80-х» - это уже признак невежественного дилетанта. О каком «оружии 80-х» может идти разговор, если даже Российская армия закончила вооружаться «Искандерами» лишь в конце 2019 года? Армения же получила несколько таких комплексов в экспортном варианте еще раньше, мы ведь, как-никак союзники.

Идем дальше. Я десятки раз был свидетелем испытаний комплекса и ни разу не помню случая, чтобы боезаряд не взорвался, - ни разу! А для того, чтобы такое случилось, наверное, надо или вообще «отвинтить» боеголовку от ракеты или же поручить обслуживание комплекса дилетантам. И тут надо еще разобраться, - не профаны ли обслуживали «Искандеры» перед стрельбой? А тут надо помолчать… Знаете, о чем я еще подумал, когда Пашинян говорил о том, что боезаряд ракеты взорвался лишь на 10%? О том, что премьер-министр срочно нуждается в ликвидации своей безграмотности! Да-да! Нужен ликбез! Он, видимо, либо двоечником был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспортного «Искандера» на 10% ниже, чем у российского. Москва от Еревана никогда этого не скрывала!

Но Пашинян все перепутал.

И ляпнул языком смешное, сказав, что армянский боезаряд ракеты взрывается лишь на 10%. Такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не бывает. Ну и последнее.

Пашинян промолчал об очень важном: когда пара плохо нацеленных ракет армянских «Искандеров» взорвалась недалеко от тех самых стратегически важных нефтегазовых объектов Азербайджана, в Баку явно поняли, что с войной надо завязывать. И вы тоже должны понимать, какие колоссальные потери были бы у экономики Азербайджана, даже если бы боезаряд «Искандера» сработал лишь на смешные пашиняновские 10%... Но Баку было бы не смешно…

Переговорив с конструктором, я решил заглянуть в иностранную прессу, чтобы узнать, как зарубежные военные специалисты оценивают наши «Искандеры».

И в журнале National Interest вычитал вот это:

«ОТРК «Искандер» является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, но высокая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, логистическим центрам и т. п. объектам.

Старшие офицеры НАТО считают, что тактические характеристики ОТРК «Искандер» переходят от поражения отдельных целей в стратегическое преимущество со способностью России одержать победу на локальном театре военных действий»…

Наверное, пошлю эту выдержку Пашиняну. Со словами конструктора Ковалева: «Союзники так не поступают»… Или «За базар надо отвечать»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян пожаловался на российские Искандеры

Премьер-министр Армении прокомментировал слова Саргсяна, обвинившего власти в несвоевременном использовании ОТРК (подробности).