Умер в полном забвении: тело актера Дмитрия Писаренко пролежало в квартире трое суток

Дмитрий Писаренко сыграл более 30 ролей в советских кинофильмах. Фото: кадр из фильма.

Вечером 23 февраля в полицию Москвы позвонил племянник известного советского актера Дмитрия Писаренко. В праздничный день он пришёл навестить дядю в его квартиру в центре столицы, на улице Тверской. Но попасть внутрь не смог: дверь была заперта изнутри, а на телефонные звонки и стук в дверь 62-летний Дмитрий Писаренко не отзывался. На лестничной площадке собрались соседи, это они предположили, что случилась беда. Ещё несколько дней назад из квартиры актера стал доноситься неприятный запах. Вызвали полицию и спасателей. Последние вскрыли дверь.

Тело актера нашли в его постели.

Давность наступления смерти не менее трёх суток, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, это не криминал. По словам племянника, актер много лет страдал хроническим панкреатитом. Из дома Дмитрий Писаренко не выходил.

- Я примерно раз в неделю приносил ему продукты, - сообщил полиции Антон Бережной, родственник актера.

Сейчас по факту смерти проводится проверка. Тело актера направлено на экспертизу. Пока причины смерти не установлены.

Дмитрий Писаренко сыграл более 30 ролей в советских кинофильмах. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа». Дмитрий Писаренко родился в Москве. В 1974-1976 годах участвовал в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола.

В 1980 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.

Много лет работал в Малом театре. Последние годы жил один и почти не выходил из дома.

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