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Звезды

Кабальные контракты звезд: замуж нельзя, отпуск на роды - один день, а половину гонораров забирает продюсер

"Комсомолка" узнала, чего стоит артисту разорвать контракт с продюсерским центром и уйти в сольное плавание (и это очень большие деньги)
Елена ПЕТРОВА
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Савичева стала самостоятельной артисткой. И теперь у нее нет ни одного хита

Савичева стала самостоятельной артисткой. И теперь у нее нет ни одного хита

Фото: Евгения ГУСЕВА

Этим распрям в шоу-бизнесе нет конца и края: за деньги, песни и даже собственное имя с продюсерами в разное время воевали Катя Лель, Дима Билан, Лобода, Егор Крид, Лена Темникова, Наргиз, Ваенга... Последний скандал - суд Виктора Дробыша и несостоявшейся звезды шансона Настасьи Самбурской, которая обвинила наставника в бездействии и потребовала расторгнуть договор. Мол, именитый покровитель четыре года только зарабатывал на певице-актрисе, а сам ничего не вкладывал в ее продвижение.

Впрочем, такие процессы для артистов зачастую выходят пустой тратой времени: контракты в продюсерских центрах составлены асами - комар носа не подточит. Годом ранее в этом убедился рэпер L'One (настоящее имя Леван Горозия), который требовал от лейбла Black Star отдать права на псевдоним и песни собственного сочинения, а также заплатить 147 миллионов рублей - его заработок, якобы присвоенный продюсерами. Музыкант проиграл по всем фронтам: под каждым пунктом кабального договора он собственноручно поставил подпись - как и большинство звезд, подмахнул, не глядя...

Родила - и вперед на сцену

Сами знаменитости об условиях контрактов никогда не расскажут: на то есть пункт неразглашении, но в этих документах - сплошные ограничения. Так, в большинстве девичьих групп вроде "ВИА Гры" или "Блестящих" действуют прямые запреты на свадьбы и рождение детей. Слишком уж невыгодно продюсерам, что девочки приходят на сцену не работать, а искать богатого мужа.

- Я видел такие контракты, когда певице, например, дают болеть всего два дня, а отпуск по беременности и родам составляет и вовсе один (!) день, - говорит продюсер Табриз Шахиди. - Таких договоров надо остерегаться, также как и менеджеров, которые предлагают их зафиксировать.

- Что только не запрещают артистам: толстеть, лысеть, признаваться в нетрадиционной ориентации, появляться на публике с любимым человеком, - перечисляет звездный промоутер Сергей Лавров, который организует концерты артистов по всей стране. - Помню, как много лет назад во время первых гастролей группы "Тату" директор Леня Дзюник бегал за девчонками по пятам с криками: "Катина, нельзя! Штраф 100 евро!". Они не могли ни выпить, ни поужинать в ресторане после выступления: только сидеть в номере - никакой личной жизни. Думаю, что примерно также было у Юли Савичевой с Максом Фадеевым: скорее всего, по контракту ей нельзя было заводить детей. Но певица как-то смогла договориться с продюсером, взяла творческий отпуск на год и улетела рожать в Португалию. Вот только за это время она перестала быть интересна продюсерскому центру: кому нужна курица, которая уже не несет золотые яйца? Так что контракт пришлось расторгнуть, Савичева стала самостоятельной артисткой. И теперь у нее нет ни одного хита.

Дима Билан от рождения был Виктором Беланом

Дима Билан от рождения был Виктором Беланом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имя в кредит

Если у артиста не получается уйти от продюсера с миром, все права на песни остаются последнему: даже втихаря на корпоративе звезды не рискнут исполнить былые хиты - слишком уже велики штрафы. Еще одна проблема - звездное имя, точнее, псевдоним. Зачастую права на него принадлежат продюсерам, а звезда только пользуется, пока не выкупит: такой вот своеобразный кредит.

Однако, здесь знаменитости нашли выход - меняют паспортные данные: по закону, никто не может запретить выступать под официальным именем. Так, в свое время из-за споров с бывшим мужем-продюсером Александром Шульгиным певице Валерии пришлось сменить имя в паспорте на сценическое: до этого она была Алла Перфиловой. А Дима Билан, который от рождения был Виктором Беланом, решился на этот шаг аж после двух громких скандалов. Сначала после смерти Юрий Айзеншписа его вдова требовала 80% от заработков певца, угрожая отобрать его имя. Тогда суд встал на сторону артиста. А потом свои права на бренд "Дима Билан" предъявил Виктор Батурин, который при разводе хотел насолить Яне Рудковской. И тогда уже артист не выдержал: записал в паспорте черным по белому - Дима. Даже Дмитрием, от греха подальше, именоваться не рискнул.

А вот Лене Катиной и Юле Волковой повезло больше: продюсер подарил им права не только на песни, но и на название группы: при желании экс-солистки легко могут стать Юля Тату или Катя Тату.

Лене Катиной и Юле Волковой повезло больше: продюсер подарил им права не только на песни, но и на название группы

Лене Катиной и Юле Волковой повезло больше: продюсер подарил им права не только на песни, но и на название группы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена свободы - полмиллиарда

По словам экспертов, молодые звездочки под крылом продюсерских центров, как правило, получают всего 15% от собственных заработков: все остальное идет на запись песен и клипов, закупку костюмов и инструментов, зарплаты музыкантов, благодарности спонсорам и конечно, в карман продюсеру. На первых порах это всех устраивает, но потом словивший популярность подопечный начинает предъявлять претензии: мол, я тут главная звезда, пропадаю на гастролях, чтобы только вас, офисный планктон, обеспечить. А никто не ценит!

- Многие еще до истечения контракта хотят уйти в свободное плавание, не отрабатывая положенные 5, 7, 10 лет, - делится сотрудник одного из продюсерских центров. - Но если артист разрывает договор, на него ложится неустойка плюс возмещение всех расходов продюсеру: это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром, как например, сделал Егор Крид с Black Star и Полина Гагарина с Константином Меладзе. Но не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами. Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала.

Маститые продюсеры все держат под своим контролем: гастроли, корпоративы, светские тусовки, интервью. Без их ведома подопечные не могут ни в отпуск полететь, ни лишний раз засветиться перед камерами. По словам Сергея Лаврова, в свое время талантливая выпускница "Фабрики звезд" Елена Терлеева была с позором изгнана от Фадеева именно потому, что "левачила" - давала концерты втайне от наставника.

- Как сказал однажды Фадеев: "Артист - это безмозглое существо, которое может только открывать рот и петь", - продолжает Лавров. - Грубо, но правдиво. Посмотрите на Наргиз, какие баллады она пела под крылом Макса: "Ты моя нежность", "Нас бьют - мы летаем"... Она была загадочным и экзотичным цветком в разношерстной клумбе шоу-бизнеса. А что случилось, когда они разорвали контракт? Вместо цветочка на сцене появился рыжеволосый клоун: Наргиз покрасилась в красный цвет, повезла с собой в тур какую-то цирковую труппу, заголосила матом... Вы знаете, как называлась ее первая самостоятельная песня? - "Вы о...ли"! Следом дала интервью Собчак, где заявила, что ненавидит Россию, а ее американские дети и вовсе думают, что у нас тут медведи по улицам ходят. Образ разрушен полностью: вместо фадеевской Наргиз появилась скандальная баба-русофобка, которая ездит в нашу страну разве что зарабатывать. Думаю, после такого даже Дробыш, который взялся продюсировать Закирову, ее не реанимирует...

Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами

Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зачем нужны продюсеры?

Казалось бы, соцсети, видеохостинги и музыкальные платформы - идеальные условия для артистов без денег и связей. Больше не надо платить за ротации на радио и ТВ, достаточно записать коротенькое видео и запустить в тот же ТикТок. Так, мол, пробились самоучки из ниоткуда вроде Бузовой, Моргеншерна и Дани Милохина (они уверяют, что всего добились без продюсеров, но народная молва регулярно приписывает новым звездам покровительство олигархов, крупных чиновников и даже масонов). И все равно, артисты, словно мотыльки, летят на свет продюсерских центров. Почему?

Посмотрите на Наргиз, какие баллады она пела под крылом Макса

Посмотрите на Наргиз, какие баллады она пела под крылом Макса

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Все дело в деньгах, - уверен Сергей Лавров. - Начинающим артистам рано или поздно придется записать песни в студии, а у них нет денег даже ее на аренду. И таких статей расходов - сотни самых разных. Кроме того, известный продюсер - это гарант раскрутки, хороших заработков. Обратимся все к той же Наргиз. После "Голоса" эта артистка стоила от 250 до 400 тысяч рублей (гонорар за кассовый концерт. - Ред.). Из этих денег она платила зарплату директору и музыкантам - в среднем, минус 130 тысяч. Таким образом, на руки самой Наргиз оставалось от 120 до 270 тысяч рублей. Потом появился контракт с Фадеевым. По слухам, он был джентельменским: партнеры делили доходы 50/50 - это очень лояльные условия, так как Макс платил за ротации, съемки клипов и многое другое. С его хитами Наргиз стала звездой, бесперебойно собирала аншлаги, а ее гонорар вырос до 1-2 миллионов за шоу. После всех вычетов - половину отдать продюсеру, заплатить зарплату музыкантам - сумма получалась куда более приличная: около 370 - 870 тысяч за одно выступление. Да и количество концертов резко выросло. Так что с продюсером Наргиз зарабатывала в несколько раз больше. Но ей этого стало не хватать...

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