Кабальные контракты звезд: замуж нельзя, отпуск на роды - один день, а половину гонораров забирает продюсер

Савичева стала самостоятельной артисткой. И теперь у нее нет ни одного хита Фото: Евгения ГУСЕВА

Этим распрям в шоу-бизнесе нет конца и края: за деньги, песни и даже собственное имя с продюсерами в разное время воевали Катя Лель, Дима Билан, Лобода, Егор Крид, Лена Темникова, Наргиз, Ваенга... Последний скандал - суд Виктора Дробыша и несостоявшейся звезды шансона Настасьи Самбурской, которая обвинила наставника в бездействии и потребовала расторгнуть договор. Мол, именитый покровитель четыре года только зарабатывал на певице-актрисе, а сам ничего не вкладывал в ее продвижение.

Впрочем, такие процессы для артистов зачастую выходят пустой тратой времени: контракты в продюсерских центрах составлены асами - комар носа не подточит. Годом ранее в этом убедился рэпер L'One (настоящее имя Леван Горозия), который требовал от лейбла Black Star отдать права на псевдоним и песни собственного сочинения, а также заплатить 147 миллионов рублей - его заработок, якобы присвоенный продюсерами. Музыкант проиграл по всем фронтам: под каждым пунктом кабального договора он собственноручно поставил подпись - как и большинство звезд, подмахнул, не глядя...

Родила - и вперед на сцену

Сами знаменитости об условиях контрактов никогда не расскажут: на то есть пункт неразглашении, но в этих документах - сплошные ограничения. Так, в большинстве девичьих групп вроде "ВИА Гры" или "Блестящих" действуют прямые запреты на свадьбы и рождение детей. Слишком уж невыгодно продюсерам, что девочки приходят на сцену не работать, а искать богатого мужа.

- Я видел такие контракты, когда певице, например, дают болеть всего два дня, а отпуск по беременности и родам составляет и вовсе один (!) день, - говорит продюсер Табриз Шахиди. - Таких договоров надо остерегаться, также как и менеджеров, которые предлагают их зафиксировать.

- Что только не запрещают артистам: толстеть, лысеть, признаваться в нетрадиционной ориентации, появляться на публике с любимым человеком, - перечисляет звездный промоутер Сергей Лавров, который организует концерты артистов по всей стране. - Помню, как много лет назад во время первых гастролей группы "Тату" директор Леня Дзюник бегал за девчонками по пятам с криками: "Катина, нельзя! Штраф 100 евро!". Они не могли ни выпить, ни поужинать в ресторане после выступления: только сидеть в номере - никакой личной жизни. Думаю, что примерно также было у Юли Савичевой с Максом Фадеевым: скорее всего, по контракту ей нельзя было заводить детей. Но певица как-то смогла договориться с продюсером, взяла творческий отпуск на год и улетела рожать в Португалию. Вот только за это время она перестала быть интересна продюсерскому центру: кому нужна курица, которая уже не несет золотые яйца? Так что контракт пришлось расторгнуть, Савичева стала самостоятельной артисткой. И теперь у нее нет ни одного хита.

Дима Билан от рождения был Виктором Беланом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имя в кредит

Если у артиста не получается уйти от продюсера с миром, все права на песни остаются последнему: даже втихаря на корпоративе звезды не рискнут исполнить былые хиты - слишком уже велики штрафы. Еще одна проблема - звездное имя, точнее, псевдоним. Зачастую права на него принадлежат продюсерам, а звезда только пользуется, пока не выкупит: такой вот своеобразный кредит.

Однако, здесь знаменитости нашли выход - меняют паспортные данные: по закону, никто не может запретить выступать под официальным именем. Так, в свое время из-за споров с бывшим мужем-продюсером Александром Шульгиным певице Валерии пришлось сменить имя в паспорте на сценическое: до этого она была Алла Перфиловой. А Дима Билан, который от рождения был Виктором Беланом, решился на этот шаг аж после двух громких скандалов. Сначала после смерти Юрий Айзеншписа его вдова требовала 80% от заработков певца, угрожая отобрать его имя. Тогда суд встал на сторону артиста. А потом свои права на бренд "Дима Билан" предъявил Виктор Батурин, который при разводе хотел насолить Яне Рудковской. И тогда уже артист не выдержал: записал в паспорте черным по белому - Дима. Даже Дмитрием, от греха подальше, именоваться не рискнул.

А вот Лене Катиной и Юле Волковой повезло больше: продюсер подарил им права не только на песни, но и на название группы: при желании экс-солистки легко могут стать Юля Тату или Катя Тату.

Лене Катиной и Юле Волковой повезло больше: продюсер подарил им права не только на песни, но и на название группы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена свободы - полмиллиарда

По словам экспертов, молодые звездочки под крылом продюсерских центров, как правило, получают всего 15% от собственных заработков: все остальное идет на запись песен и клипов, закупку костюмов и инструментов, зарплаты музыкантов, благодарности спонсорам и конечно, в карман продюсеру. На первых порах это всех устраивает, но потом словивший популярность подопечный начинает предъявлять претензии: мол, я тут главная звезда, пропадаю на гастролях, чтобы только вас, офисный планктон, обеспечить. А никто не ценит!

- Многие еще до истечения контракта хотят уйти в свободное плавание, не отрабатывая положенные 5, 7, 10 лет, - делится сотрудник одного из продюсерских центров. - Но если артист разрывает договор, на него ложится неустойка плюс возмещение всех расходов продюсеру: это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром, как например, сделал Егор Крид с Black Star и Полина Гагарина с Константином Меладзе. Но не стоит обольщаться, все имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами. Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала.

Маститые продюсеры все держат под своим контролем: гастроли, корпоративы, светские тусовки, интервью. Без их ведома подопечные не могут ни в отпуск полететь, ни лишний раз засветиться перед камерами. По словам Сергея Лаврова, в свое время талантливая выпускница "Фабрики звезд" Елена Терлеева была с позором изгнана от Фадеева именно потому, что "левачила" - давала концерты втайне от наставника.

- Как сказал однажды Фадеев: "Артист - это безмозглое существо, которое может только открывать рот и петь", - продолжает Лавров. - Грубо, но правдиво. Посмотрите на Наргиз, какие баллады она пела под крылом Макса: "Ты моя нежность", "Нас бьют - мы летаем"... Она была загадочным и экзотичным цветком в разношерстной клумбе шоу-бизнеса. А что случилось, когда они разорвали контракт? Вместо цветочка на сцене появился рыжеволосый клоун: Наргиз покрасилась в красный цвет, повезла с собой в тур какую-то цирковую труппу, заголосила матом... Вы знаете, как называлась ее первая самостоятельная песня? - "Вы о...ли"! Следом дала интервью Собчак, где заявила, что ненавидит Россию, а ее американские дети и вовсе думают, что у нас тут медведи по улицам ходят. Образ разрушен полностью: вместо фадеевской Наргиз появилась скандальная баба-русофобка, которая ездит в нашу страну разве что зарабатывать. Думаю, после такого даже Дробыш, который взялся продюсировать Закирову, ее не реанимирует...

Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зачем нужны продюсеры?

Казалось бы, соцсети, видеохостинги и музыкальные платформы - идеальные условия для артистов без денег и связей. Больше не надо платить за ротации на радио и ТВ, достаточно записать коротенькое видео и запустить в тот же ТикТок. Так, мол, пробились самоучки из ниоткуда вроде Бузовой, Моргеншерна и Дани Милохина (они уверяют, что всего добились без продюсеров, но народная молва регулярно приписывает новым звездам покровительство олигархов, крупных чиновников и даже масонов). И все равно, артисты, словно мотыльки, летят на свет продюсерских центров. Почему?

Посмотрите на Наргиз, какие баллады она пела под крылом Макса Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Все дело в деньгах, - уверен Сергей Лавров. - Начинающим артистам рано или поздно придется записать песни в студии, а у них нет денег даже ее на аренду. И таких статей расходов - сотни самых разных. Кроме того, известный продюсер - это гарант раскрутки, хороших заработков. Обратимся все к той же Наргиз. После "Голоса" эта артистка стоила от 250 до 400 тысяч рублей (гонорар за кассовый концерт. - Ред.). Из этих денег она платила зарплату директору и музыкантам - в среднем, минус 130 тысяч. Таким образом, на руки самой Наргиз оставалось от 120 до 270 тысяч рублей. Потом появился контракт с Фадеевым. По слухам, он был джентельменским: партнеры делили доходы 50/50 - это очень лояльные условия, так как Макс платил за ротации, съемки клипов и многое другое. С его хитами Наргиз стала звездой, бесперебойно собирала аншлаги, а ее гонорар вырос до 1-2 миллионов за шоу. После всех вычетов - половину отдать продюсеру, заплатить зарплату музыкантам - сумма получалась куда более приличная: около 370 - 870 тысяч за одно выступление. Да и количество концертов резко выросло. Так что с продюсером Наргиз зарабатывала в несколько раз больше. Но ей этого стало не хватать...

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