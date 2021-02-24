Заставить директора уволиться, поставить своего человека: Как мусульмане насаждают свои правила в английских школах

Демонстрация против запрета ношения паранджи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЗАЯВИТЕ СВОИ ПРАВА»

«Однажды миллионы мужчин покинут южное полушарие и отправятся в северное. Они пойдут туда не как друзья. Они пойдут туда как завоеватели. Их сыновья завоюют его. Лоно наших женщин принесет нам победу».

Эти слова приписываются президенту Алжира Хуари Бумедьену. Он якобы произнес их в ООН в 1974 году. Некоторые утверждают, что их придумали расисты, что Бумедьен ничего такого не говорил.

В любом случае основные поставщики мигрантов в Европу расположены в северном полушарии. Говорил или не говорил, не имеет значения. Важно, что данное высказывание весьма точно отражает реальную ситуацию.

Вот еще одна цитата, которая не вызывает сомнений. В марте 2017 года президент Турции Реджеп Эрдоган призвал живущих в Европе турок заводить по пять детей. Тех, кто живет в Турции, он просил иметь трех:

«Я призываю моих сограждан, моих братьев и сестер в Европе — заводите не трех, а пять детей. - Место, где вы живете и работаете, теперь ваше отечество и новая родина. Заявите свои права на нее… Вы — будущее Европы».

Президенту Алжира Хуари Бумедьену приписывают слова: "Лоно наших женщин принесет нам победу". Фото: unsplash.com

ОТКУДА БЕРУТСЯ МУСУЛЬМАНСКИЕ ГЕТТО

В 1984 году английский консервативный журнал «Солсбери ревью» опубликовал статью школьного учителя Рэя Ханифорда. Британские либералы и представители этнических меньшинств развернули против него безжалостную пропагандистскую кампанию. Ему угрожали смертью. Статья называлась «Образование и раса».

В 1981 году Ханифорд стал директором школы Драммонд в Брэдфорде. В то время там насчитывалось около 500 учеников. Почти все происходили из семей иммигрантов-мусульман из Пакистана, где в 1960-е годы набирали рабочих для фабрик Брэдфорда.

Поначалу местные власти распределяли их детей по различным «белым» школам, но в 1980 году эта практика прекратилась. Им разрешили посещать школы в своем районе, который превратился в мусульманское гетто.

Ассимиляция детей иммигрантов в британское общество уже не являлась целью среднего образования. Ассимиляция — это расизм, объясняли комиссары либерализма из британской Комиссии за расовое равенство. Надо учитывать интересы этнических меньшинств, оберегать «культурное и языковое многообразие».

Дети из мусульманских семей получили право не посещать утренние христианские собрания, в столовых начали готовить халяльное мясо, уроки физкультуры стали отдельными для мальчиков и девочек, на уроки плавания девочки могли приходить в пижамах.

Родители запрещали дочерям танцевать и участвовать в школьных спектаклях. Во время рождественских каникул учеников увозили в Пакистан на несколько недель, что нарушало английские законы.

В своих письмах и статьях, опубликованных в «Солсбери ревью» и других изданиях, Рэй Ханифорд доказывал, что детей надо интегрировать в британское общество, что профессиональный долг учителей разъяснять основные принципы этого общества.

По мнению Ханифорда, «мультикультурность» вела к сегрегации этнических меньшинств. В результате вырастали дети, уверенные в том, что Британия — чужая, враждебная страна.

Статью Рэя Ханифорда в «Солсбери ревью» перевели на язык урду, чтобы ее могли прочитать обитатели Брэдфорда, не говорившие по-английски. У школы Драммонд собирались демонстрации протеста, участники которых обвиняли директора в расизме. Половина учеников перестала посещать занятия.

Ханифорду угрожали физической расправой, поэтому его охраняла полиция. Мэр Брэдфорда Мохаммед Аджиб, который приехал из Пакистана в 1957 году, потребовал отставки директора. В декабре 1985 года Ханифорд ушел. Он больше никогда не работал учителем.

Массовая миграция мусульман из Южной Азии в Британию началась еще в прошлом веке. Фото: unsplash.com

КОРЕННЫЕ БРИТАНЦЫ

Массовая миграция мусульман из Южной Азии в Британию началась в первой половине 1950-х годов. В основном это были люди из сельских районов Пакистана, которых вербовали для английских фабрик и транспортной системы. Они сохраняли национальные традиции и жили по законам шариата. В Британии образовалось параллельное общество.

Утром 7 июля 2005 года четверо мусульман доехали до станции «Кингс-Кросс» в Лондоне и спустились в метро. В 8 часов 50 минут в трех разных поездах взорвались бомбы. В 9 часов 47 минут бомба взорвалась в двухэтажном пассажирском автобусе.

В результате этого теракта были убиты 52 человека, более 700 получили ранения. Погибли также все террористы. Трое из них родились в Британии, четвертого привезли, когда ему было пять лет.

Руководил операцией 30-летний Мохаммад Сидик Хан, который родился в Лидсе в семье иммигрантов из Пакистана. Он окончил университет, работал в нескольких организациях, занимающихся образованием детей-мусульман.

Взрывы планировались на 6 июля, однако были отложены на день, поскольку Мохаммаду надо было отвезти свою беременную жену в больницу. Они ждали второго ребенка.

Мигранты сохраняли национальные традиции и жили по законам шариата. Фото: unsplash.com

«БИТЛЫ»-ДЖИХАДИСТЫ

В ноябре 2013 года в городской совет Бирмингема было доставлено анонимное послание. К нему была приложена копия письма, содержавшего инструкции по установлению контроля радикальных исламистов над школами в Бирмингеме и других городах Англии.

Эти инструкции попали в печать и получили название «письмо Троянского коня». Совет Бирмингема заявил, что многочисленные сигналы о заговоре поступали в течение более 20 лет. То же самое происходило в Лондоне, Брэдфорде и Манчестере.

«Письмо Троянского коня» содержало программу из пяти пунктов. Выбрать в качестве цели какую-либо школу в мусульманском районе. Определить группу родителей, чьи дети учатся в этой школе, и начать настраивать их против директора и руководства, которые якобы заставляют учеников-мусульман молиться Иисусу Христу, совращают их уроками полового воспитания, рассказывают про гомосексуалистов, принуждают мальчиков и девочек заниматься спортом вместе. Настраивать учителей против директора и добиваться расследования его деятельности, чтобы заставить его уволиться с работы. Рассылать письма с критикой директора в местные органы власти, в средства массовой информации, членам парламента и чиновникам министерства образования. Внедрить своего человека в руководство школы.

В британской печати высказывались сомнения по поводу того, что «письмо Троянского коня» действительно написали мусульмане. Тем не менее, было создано несколько комиссий, которые провели расследования в городах Англии с большими мусульманскими общинами и пришли к выводу, что попытки исламизации английских школ на самом деле предпринимались.

В частности, в 2007 году была составлена инструкция для школ на 72 страницах, которая разъясняла, как следует обращаться с учениками-мусульманами: как и когда им следует молиться, как они должны одеваться и заниматься спортом, как их надо кормить.

Плавать в бассейне мальчикам и девочкам вместе нельзя, танцевать тоже нельзя. Участвовать в школьных спектаклях можно, но прикасаться друг к другу не следует. При посещении ферм нельзя прикасаться к свиньям. Учительница не должна пожимать руку ученику, например, при вручении какой-либо награды.

Десять лет назад в Британии проживало 2,7 миллиона мусульман — 4,8% от общего населения страны. Три года назад их было уже 3,4 миллиона (5,1%). Половина британских мусульман моложе 25 лет. Тысячи придерживаются радикальных взглядов, многие принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне Исламского государства.

В 2014-15 годах там действовала группа из четырех боевиков, которые говорили по-английски с акцентом, характерным для британских мусульман. Они получили прозвища Джон, Пол, Джордж и Ринго - по именам музыкантов из группы «Битлз».

Мусульманские «битлы» участвовали в казнях двух американских журналистов и двух сотрудников гуманитарных организаций из Британии, которым отрезали головы. Они пытали пленных и отличались особенной жестокостью даже по меркам Исламского государства. Все они были из Лондона.

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