Песков - Гамову: Почему президент в мороз без шапки? Мы доведем вашу обеспокоенность до главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! - обратился журналист «Комсомолки» Александр Гамов к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. - В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов. Как вы к этому относитесь?

- Я не знаком с этой поправкой, поэтому не могу комментировать.

Владимир Путин во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества в Александровском саду. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Тогда еще один вопрос. Все, видимо, заметили, что вчера (23 февраля) при возложении венка к Могиле Неизвестного солдата, президент был без шапки, хотя на улице стоял 20-градусный мороз, и он довольно продолжительное время находился на открытом воздухе. Кому бы пожаловаться – в Службу безопасности президента, в управление делами президента, в протокол или пресс-секретарю? Потому что, с одной стороны, вроде как берегут Владимира Владимировича от пандемии, он не бывает на публичных, каких-то больших мероприятиях, а с другой - без шапки человек ходит, может простыть.

- Жалуйтесь всем упомянутым. Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства.

Нам, действительно, очень импонирует ваша забота о его здоровье, но, вы знаете, что здоровье у него крепкое.

Да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные, церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора.