«Тайный ребёнок Юлии Началовой - выдумка и хайп!»: Актёр Алексей Гаврилов, сыгравший Алдонина, прокомментировал громкий скандал

Алексей Гаврилов сыграл бывшего мужа Началовой - футболиста Евгения Алдонина. Фото: Личный архив героя публикации

Певице Юле Началовой было всего 38 лет, когда она весной 2019 года умерла от сепсиса. Это было настолько неожиданно, когда молодая, талантлива девушка сгорела от болезни, что ее кончина до сих пор в центре обсуждения.

Первый канал снял в память об артистке фильм, где ее роль доверили актрисе Марине Орловой. А звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов (Лемар) сыграл бывшего мужа Началовой - футболиста Евгения Алдонина.

- Я не был знаком с Юлей, - признался kp.ru Алексей Гаврилов. - Я знал, что есть Юлия Началова - замечательная, талантливая певица. Но я не следил за ее жизнью, не знал подробностей, кроме эпизода, наверное, что она была замужем за Алдониным. И то, поскольку я болею за ЦСКА и мне как-то всегда близок был футбол.

- Не было ли каких-то мистических параллелей во время съёмок? Все-таки у Юли непростая судьба...

- Если только развод Юли и Алдонина. Так совпало, что после съёмок я тоже развелся.

- Как думаешь, почему не сложилось у Юлии с Алдониным?

- Ох, это личное отношение каждой пары, это настолько индивидуально и, мне кажется, никто не вправе обсуждать, или осуждать какие-то моменты. Мы не знаем, что там было внутри семьи... Я не очень люблю, когда происходят эти все полоскания разводов...

- Но как тебе показалось, теплые отношения у Юли и Евгения остались после разрыва?

- Мне кажется, да. Я изучал их биографию, мне кажется, они очень друг друга любили и у них замечательный ребенок совместный. На мой взгляд, между ними была настоящая, сильная любовь.

Алексей Гаврилов в роли Алдонина и Марина Орлова в роли Юлии Началовой. Фото: Первый канал

- Сейчас какие-то слухи ходят о том, что якобы у Юли уже после ее смерти родился сын от ее адвоката. Как ты думаешь, это вообще возможно?

- К сожалению, сейчас многие начнут пиариться на имени Юли. Мне кажется, история с этим ребенком - абсолютный хайп и какая-то выдумка. Ну люди всегда хотят быть в лучах славы, наверное, даже если не своей, с помощью труда, то где-то рядом постоять...

Перед съёмками мы изучали дневники Юли. И я помню, в одном из своих дневников она написала: «Я хочу быть безумно известной и популярной». Она стремилась вот к этой славе. И к сожалению, только сейчас ее мечта начала сбываться. Видимо, она, как звезда, как многие легендарные личности, должна была так скоропостижно уйти...

- Пандемия еще не завершилась, тебя миновал ковид?

- Я не знаю, переболел я или нет. Я был в Таиланде и в августе переболел какой-то штукой. По симптомам очень похоже на ковид, но также похоже на лихорадку Денге. Это было, конечно, очень тяжело, я не чувствовал своего тела...Меня спасли тайцы, они отпаивали меня соком, он был жутко горький, но помог мне восстановиться.

- А ты прививку будешь делать?

- Нет, я против вакцинации. Я вообще в целом против любого присутствия химических медицинских препаратов в теле.

- Ты сильно финансово пострадал в пандемию?

- Я последние 10 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью и это меня спасло. А многие мои коллеги остались, конечно, без съемок. Вся креативная индустрия очень сильно пострадала. И кинематографисты, и музыканты. Ну, те, кто на телевидении, наверное, в меньшей степени. А у меня все нормально было, я полгода зарабатывал деньги удаленно, потому что мой бизнес связан с международной торговлей.

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