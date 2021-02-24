За что хозяин Марий Эл получил 13 лет лагерей

Экс-глава республики Марий Эл Леонид Маркелов во время оглашения приговора в Нижегородском суде, 15 февраля 2021 г. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Итак, бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, поэт, меценат, строитель Кремля и Брюгге в центре Йошкар-Олы (не шутка), создатель сотни памятников, десятка церквей и дворцов, сел на 13 лет в тюрьму. Плюс - нижегородский суд дополнительно приговорил Маркелова к штрафу в 235 миллионов рублей – сумма взятки, в которой обвинили экс-губернатора...

И я, конечно, мог бы в очередной раз рассказать – как встретился с Маркеловым за три месяца до его ареста. Глава республики по своему обычаю прогуливался по набережной аля-Брюгге в Йошкар-Оле и чем-то напоминал Петра Первого, любовавшимся своим ребенком - градом на Неве. Маркелов все жаловался, что под него «копают».

- Я ж нефтяные кампании не приватизировал, ко мне вряд ли будут вопросы, - рассуждал тогда Маркелов. - И я никогда не воровал, я же пришел из бизнеса. Знаю, как заработать…

Но начну с приговора, в котором «зацепил» один факт.

Описывая, как Маркелов получил взятку, следствие невольно обнажило схему обогащения всех (или практически всех) чиновников-миллиардеров.

Именно так они складируют, чего уж греха таить, капиталы.

2010 год, глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов на заседании Правительственной комиссии по вопросам регионального развития. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Самому Маркелову, разумеется, ничего принадлежало. Ну, небольшой дворец на набережной с фамильным гербом на воротах (и это не гипербола – любой иошкаралинец вам подтвердит: губернатор был большим выдумщиком). Подумаешь. Копейки. Настоящие богатства губернатора благоразумно переписаны на его мачеху – Татьяну Маркелову, которая стала самой успешной бизнес-вумен всего региона. Ведь ей принадлежало половина республики. Что представляло хоть какую-то серьезную денежную ценность, рано или поздно попадало в руки этой благородной женщины, чей дворец высился на той же набережной.

Герб Маркеловых над воротами в Кремль, Йошкар-Ола, 2017 год. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Впрочем, будучи одним из последних губернаторов-тяжеловесов, Маркелов имел свойственный им недостаток – великосветскую небрежность... Ну коль он хозяин республики, значит под ним и суды, и менты – к чему суетиться и осторожничать?

Поэтому искусством поглубже прятать миллионы (не в банальный кошелек родственников, а похитрее в потайной аффилированный бизнес) губернатор пренебрегал.

И получив взятку в 235 миллионов от владельца Акашьевской птицефабрики Николая Криваша, провел их привычно – через мачеху. По схеме - та будто бы продала Кривашу акции предприятия «Тепличное». Последнее к тому времени было разорено, не стоило почти ничего (банкротство случится уже через год). А тут 235 миллионов...

Но формально к губернатору прицепится не за что – сделка как сделка.

Если, конечно, ты нужен Системе.

А если уже нет...

Можно гадать – в чем был промах Маркелова.

В излишней эксцентричности? В том, что злосчастную птицефабрику купила кампания, связанная и агроимперией экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева? (по одной из версий покупатели недосчитались на фабрике активов и подняли шум).

Об этом наверняка кто-нибудь проговорится в своих мемуарах, когда-нибудь… Да и не это важно.

Важно, что главу Мари Эл можно было легко арестовать еще много лет назад, что позволяет не только беглый анализ его бизнес-приключений с загадочными убийствами и посадками, но и сумма имущества той самой Мачехи, обращенного в госбюджет.

Резиденция Леонида Маркелова в Йошкар-Оле. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Мачеха Маркелова не смогла объяснить происхождение «своего» имущества на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Деньги, акции, земельные участки, дома в Москве, в Марий Эл, на Кубани, коллекции дорогих часов, антикварных монет и посуды.

Не смогла Маркелова задокументировать историю – как она нашла эти сокровища.

Уверен, что точно такая же проблема встанет перед родней многих VIP-чиновников. Если спросить у них – от младенцев до стариков – откуда у тебя, к примеру, студент, вдруг взялся миллиард? Или – где, бабушка, такой хороший дворец взяли? А у тебя, новорожденный, откуда трешка на Кутузовском?

Что ответят? Заработали?

А таких – повторюсь – через одного. Это если скромно...

"Среди Стального Бытия о Красоте Мечтаю Я!"... Бывший глава Марий Эл любил коллекционировать картины со своим изображением.

Кстати, перед арестом, Маркелов обронил странную фразу, которую часто вспоминаю.

Во время нашей прогулки, объясняя – зачем он, губернатор, занят бизнесом (назовем это так), он выглядел растерянно.

- Мне один высокий человек сказал — или ты вложишься сам (в регион) или ничего не получится… - сказал мне Маркелов. - Я и вложил сюда все свои деньги (указывает на потустороннее Брюгге).

Маркелов переживал – ну как так? Всем можно, а мне нельзя?!

- Слышал - вас скоро уберут, – сказал ему я в феврале.

- Первый раз слышу, - ответил тот. И сел в апреле.

Теперь экс-губернатору остается разделить участь коллеги с Вятки Никиты Белых, мотать срок и ждать - кого в тюрьму привезут следующим?

С вечным русским вопросом - почему я?!

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