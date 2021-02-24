Похороны Екатерины Градовой прошли в закрытом формате на Троекуровском кладбище. Фото: кадр из фильма

Актрису Екатерину Градову, которая скончалась в 74 года от инсульта на операционном столе 22 февраля, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Семья звезды фильма "Семнадцать мгновений весны" отказалась от публичной церемонии прощания.

Похороны Екатерины Градовой прошли в закрытом формате на Троекуровском кладбище. В ритуальном зале погоста не стали устраивать церемонию прощания с актрисой. Таково оказалось желание семьи.

Катафалк в сопровождении кортежа доставил тело артистки на аллею звезд. Со знаменитостью пришли проститься лишь самые близкие. Свой последний приют Екатерина Георгиевна обрела подле могилы скончавшегося 18 февраля Андрея Мягкова.

Отметим, что последние годы Градова жила на даче во Владимирской области со своим вторым мужем - физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым. Они познакомились в Оптиной Пустыни. Тимофеев младше звездной супруги на девять лет. В начале 90-х они обвенчались. А через некоторое время в их семье появился приемный сын Алексей Суховерков. Супруги взяли ребенка из детского дома. Того самого детдома, в котором снимали сцену родов радистки Кэт в сериале "Семнадцать мгновений весны".

От первого брака с актером Андреем Мироновым у артистки есть дочь Мария. Градова души не чаяла во внуках - Андрее Удалове-Миронове и маленьком Феде, который родился в 2019 году.

Для Марии Мироновой смерть мамы стала ударом. Актриса находилась на Мальдивах, когда узнала скорбную весть. Она попросила репортеров не беспокоить ее и проявить сострадание.