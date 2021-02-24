Хозяйка год пытала домработницу, приковывая ее и заставляя голодать

24-летняя Пианг Нгайх Дон постоянно терпела издевательства от своей хозяйки. Фото: Shutterstock

40-летняя жительница Сингапура Гайятири Муругаян может состязаться за звание самой жестокой и безжалостной преступницы. В мае 2015 года она взяла к себе на работу 24-летнюю Пианг Нгайх Дон. Девушка приехала из Мьянмы, денег не хватало, жить было негде, да еще и надо было кормить трехлетнего сынишку, поэтому она с радостью согласилась работать домработницей у госпожи Муругаян.

Сингапурка выдвинула жесткие условия: никакого телефона и никаких выходных. Муругаян не хотела, чтобы ее молоденькая служанка общалась с другой прислугой. Взамен она обещала свободное время после рабочего дня и высокую зарплату. Работы по дому было много - вместе с сингапуркой жил ее муж, мать, двое детей, подруга Према Нарайнасми и еще два квартиросъемщика.

ГОЛОД, ЖАЖДА И ПОДРУГА

Но с первого же дня что бы ни делала юная домработница, ее властная хозяйка была недовольна. Увидев, что Дон медлительная, иногда пренебрегает гигиеной и ест слишком много, Муругаян выдвинула новые требования, которым служанка должна была соблюдать. Поначалу хозяйка просто орала на Дон, но уже осенью перешла к физическим издевательствам.

Ежедневный рацион служанки был ничтожен. Ей давали несколько кусков хлеба, смоченного в воде, немного риса, ей разрешалось спать около пяти часов в сутки. За год работы в Сингапуре девушка похудела на 15 кг.

Хозяйка не разрешала прислуге уединяться, поэтому Дон должна была ходить в туалет и принимать душ с открытой дверью. В это время за ней неизменно наблюдала сама Гайятири или ее подруга Према. Если женщины считали, что девушка выглядит недостаточно чистой, ее заставляли надевать многослойные маски, чтобы никто не видел ее лица.

Ежедневно юную Дон пинали, давали подзатыльники, били, толкали и бросали все, что попадется под руку. Однажды Муругаян оттаскала девушку за волосы.

В мае 2016 года хозяйка решила проучить Дон и привязала ее на 12 дней к оконной решетке, не давая ей выйти из комнаты. Но из-за страшнейших отеков на ногах девушку отправили в клинику.

- Девушка, да как откуда у вас такие синяки на лице! - ужаснулся врач, когда Дон сняла очки. - Давайте-ка срочно обследуемся!

- Нет, - вмешалась в разговор Муругаян. - Никаких обследований. Дон совершенно здорова. Просто она неуклюжая и вечно падает. Да, Дон?

«ЕЛА ЗА СЕМЕРЫХ»

Жизнь Дон оборвалась 25 июля 2016 года.

- Шевелись, растяпа! - орала Муругаян, глядя, как девушка стирает гору белья. - Да кто так медленно стирает, уродина?!

Не выдержав, хозяйка повалила домработницу за волосы на пол и начала избивать, а затем швырнула ей в голову бутылку моющего средства.

Девушка лежала на полу, обессиленная, она даже не могла плакать. На помощь Муругаян пришла ее подруга Према. Женщины поволокли несчастную Дон по всему дому в спальню, где продолжили на пару избивать девушку. На ночь хозяйка привязала домработницу к оконной решетке.

Утром, в районе пяти часов, Муругаян попыталась разбудить служанку, но та была мертва. Женщины еще несколько часов избивали бездыханное тело и душили, думая, что Дон притворяется.

Только около 10 часов утра женщины вызвали врача, заявив, что обнаружили Дон без сознания на полу в кухне. Приехавший доктор лишь диагностировал смерть: перед ним на диване лежал с разинутым ртом и пустым мертвым взглядом труп изможденной девушки.

- Почему она такая худая? - заподозрил что-то неладное доктор.

- Ой, доктор, не обращайте внимания. Она ела за семерых! - затараторила Према.

- Вы уверены, что она умерла только что?

- Уверены, доктор, за пару минут до вашего прихода она шевелилась и разговаривала с нами, - добавила Муругаян.

Но слова женщин не убедили врача, и он вызвал полицию.

ЖЕНЩИНА-ЗВЕРЬ

Медэксперты, проводившие вскрытие, обнаружили на теле Дон 31 рану и 47 различных травм. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и повреждение шейных позвонков. Она была истощена и, возможно, умерла бы от голода, если бы не последнее избиение.

Установить эти издевательства удалось благодаря тому, что дом Муругаян был напичкан камерами видеонаблюдения, а хозяйка даже не догадалась почистить видеозаписи.

В течение нескольких лет велось следствие, вменяемость сингапурки оценивала комиссия психиатров. Они установили, что она страдала от тяжелого депрессивного расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства личности, а также за год до событий пережила аборт. Все это могло подтолкнуть ее на преступление.

Обвинение просило пожизненного заключения для Муругаян.

- Такие слова, как отвратительный, жестокий и бесчеловечный, часто используются в подобных обвинениях, - заявил прокурор Мохаммед Файзаль. - Но это редкий случай, когда даже такие определения не могут полностью передать тот ужас преступления, которое совершила обвиняемая.

Адвокаты просили 14 лет тюрьмы для своей подзащитной. Стороны сошлись на 20 годах заключения. На днях суд должен вынести приговор Муругаян и ее подруге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мадриде тайная вечеринка со звездами закончилась групповым изнасилованием

В оргии принимало участие около 50 человек (подробности)