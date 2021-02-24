«Тайгеру Вудсу повезло остаться в живых»: Легендарный гольфист попал в страшную аварию

Легенда гольфа Тайгер Вудс попал в серьезную автоаварию. Фото: REUTERS

Легендарный гольфист Тайгер Вудс, который первым из спортсменов заработал миллиард долларов, попал в страшную аварию.

Произошло это в одном из районов большого Лос-Анджелеса, где его новенький Genesis GV80 упал под откос и перевернулся. По словам шерифа округа, звезде гольфа Тайгеру Вудсу “повезло остаться в живых”. Автомобиль, в котором находился один спортсмен, получил такие серьезные повреждения, что сотрудникам пожарной службы пришлось буквально вырезать Вудса из обломков при помощи спецоборудования.

- Я заговорил с ним и спросил, как его зовут. Он мне ответил, что его зовут Тайгер, и в этот момент я сразу узнал его. Мистер Вудс не мог стоять самостоятельно, - рассказал один из полицейских, прибывший на место ДТП.

По словам шерифа округа, Вудс ехал с повышенной скоростью и, спускаясь с холма, не вписался в поворот, где такие случаи происходят довольно часто.

Вудс ехал с превышением скорости и не вписался в поворот. Фото: REUTERS

Газета Los Angeles Times сообщает, что Вудса доставили в медицинский центр Harbor-UCLA, где он перенес “длительную хирургическую операцию” на правой ноге. Врачи должны были вставить стержень, чтобы зафиксировать кость после двойного перелома, а также установить винты в ступню и сломанную в нескольких местах лодыжку. После операции Тайгер быстро пришел в себя и чувствует себя хорошо.

За день до этого Тайгер Вудс присутствовал на церемонии награждения турнира Genesis Invitational golf Tournament в загородном клубе Riviera. Сам он не играл в этом турнире, так как восстанавливался после пятой операции на спине, но сказал в интервью, что надеется сыграть в Мастерсе в апреле.

Полицейские осматривают эвакуированный автомобиль гольфиста. Фото: REUTERS

После завершения турнира Вудс остался в Лос-Анджелесе, чтобы сняться в ролике о том, как он дает уроки гольфа знаменитостям. В день аварии Тайгер как раз возвращался в загородный гольф-клуб для дополнительной фото- и видеосъемки по этому проекту.

Теперь все говорят, что 45-летний спортсмен вряд ли сможет вернуться на поле. И уже тем более он не сможет побить рекорд Джека Никлауса – победителя в 18-и турниров Большого шлема. У Тайгера Вудса таких побед 15.

Кстати, последний раз на Мастерс Тайгер победил в 2019 году после большого перерыва. Как известно, любвеобильный гольфист на несколько лет прерывал свою карьеру из-за психического расстройства и травм. Но, когда он смог триумфально вернуться, ему аплодировал весь спортивный мир. И вот новое испытание…

Американские СМИ также напоминают, что в 2017 году Вудс был арестован в штате Флорида, после того как полицейские обнаружили его спящим за рулем своей машины. Позже Вудс сказал, что инцидент был вызван «неожиданной реакцией на предписанные лекарства». Принимал ли какие-то препараты гольфист перед этим ДТП, не сообщается. В полиции говорят, что следствие по данной аварии может продолжаться до двух месяцев.

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