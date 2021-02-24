Секс-скандал в Австралии довел министра обороны до слез

Министр обороны страны Линда Рейнольдс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австралии разгорелся крупнейший за последние годы секс-скандал, из-за которого может лишиться своего поста министр обороны страны Линда Рейнольдс.

Сотрудница ее аппарата Бриттани Хиггинс выступила на одном из местных каналов. Она рассказала о том, как коллега изнасиловал ее прямо в здании австралийского парламента после корпоративной вечеринки. Через несколько дней Хиггинс пришлось участвовать в рабочей встрече, которую проводили в той самой комнате, где все это случилось.

Девушка рассказала о случившемся своей непосредственной начальнице — министру оборону Линде Рейнольдс. Но та участия и понимания не проявила. Хиггинс уверяет, что ей поставили ультиматум: или молчишь о случившемся, или идешь в полицию и вылетаешь с работы.

- Я и все мои сотрудники на тот момент были уверены, что делаем лучше для Бриттани, - заявила министр на слушаниях в Сенате. - Со своей стороны я приношу глубочайшие извинения Бриттани за то, что не оказала ей должной поддержки в той ситуации.

Но когда из зала посыпались вопросы от других сенаторов (а каждый местный министр одновременно и член парламента), нервы у министра обороны сдали. Она попросила перенести этот неприятный разговор на другой день.

Журналисты, присутствовавшие на заседании, подловили кадры, на которых нежелезная Линда Рейнольдс утирает слезы. Чуть позже она покинула заседание.

Правда, несмотря на все извинения, а их Бриттани Хиггинс принес и премьер-министр Австралии, девушка все еще чувствует себя некомфортно.

- Мне до сих пор не предоставили записи с видеокамер, сделанные в тот вечер. И мне продолжают намекать, что мое рабочее место зависит от того, насколько покорно я буду вести себя в этой ситуации, - говорит девушка.

Скандал, судя по всему, больно ударил именно по министру обороны. Линду Рейнольдс доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Как утверждают местные СМИ, ее кардиолог советует ей подать в отставку — ради собственного здоровья.

Возможно, чиновница прислушается к медику, ведь кроме подчиненной, которая рассказала о пережитом насилии, Рейнольдс крайне недоволен ее непосредственный начальник — премьер-министр. Он утверждает, будто Рейнольдс до последнего не докладывала ему о назревающем скандале, пытаясь замять дело.

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