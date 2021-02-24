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Политика

Путин: В 2020-м предотвращено 72 преступления террористической направленности - на четверть больше, чем годом ранее

Президент России провел коллегию ФСБ
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду, 24 февраля, около полудня Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности России.

Кстати, встреча эта традиционная - президент каждый год проводит ее на Лубянке. (С коллегиями других силовых ведомств глава государства также пообщается в ближайшие дни.) Именно во время одного из таких приездов в аппарат Федеральной службы безопасности Путин - а он сам возглавлял эту структуру в 1999-м, до назначения премьером, - произнес свою крылатую фразу: «Бывших чекистов не бывает».

Нынче коллегия ФСБ проходила не в расширенном, как обычно, формате, а в сокращённом составе.

- Но это не снижает важности сегодняшнего нашего мероприятия, - сразу же заметил президент. - К сожалению, таковы требования текущей эпидемиологической ситуации. Поэтому, хочу поприветствовать не только вас, обратиться не только к вам, но и ко всем вашим коллегам, сотрудникам на местах, к руководителям региональных и других подразделений.

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ «за профессиональную, чёткую работу, готовность решать все поставленные задачи в нестандартных условиях, без ссылки на текущие обстоятельства».

- И особо подчеркну, - сказал Путин, - что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы даже сказал - наиважнейшими. Мы видим, что уровень глобальных вызовов – таких, как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность – не снижается. На столь сложном фоне мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге – ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. (Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.)

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом.

Кстати говоря, многие наши партнеры весьма доброжелательно относятся к нашим результатам в этой сфере, готовы с нами сотрудничать, и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой.

- Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

- Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем – на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остаётся главное – суверенитет России, её национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять своё будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надёжно защищены.

- В декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чеченской Республики и Ингушетии. Результат крайне значимый. Идёт работа и на дальних подступах. В том числе наносятся удары по базам террористов в Сирии. Ещё раз благодарю всех, кто участвовал и участвует в этих операциях.

- Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем годом ранее (было 57).

Безусловно, такая статистика говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удаётся вскрывать ещё на стадии их подготовки, подготовки этих преступлений, тем самым сберегая жизнь, здоровье людей.

- ... Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность. Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе так называемые «спящие», глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют тактику, ищут источники для финансовой подпитки и используют новые приёмы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодёжи. Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, всё идет в ход, используют и террористов.

И конечно, надо повышать уровень антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений, в целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета.

- Следующее важнейшее направление – это противодействие экстремизму. Две эти линии тесно между собой связаны. Защита конституционного строя, гражданского мира, межнационального согласия в нашем обществе – чрезвычайно важная задача. Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять своё будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания.

- В этом году предстоят выборы в Государственную Думу. Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций.

Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, чётко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества политической конкуренцией, конкуренцией между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, тех, про кого в народе говорят, кто из- за бугра платит за эту деятельность, но платит в своих интересах, а не в наших.

- Эффективно и чётко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб.

- В целом возрастает значение и ответственность вашей работы по обеспечению экономической безопасности России. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных группировок в этой сфере.

Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны, в рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках.

- Такой же последовательной должна быть и борьба с коррупцией и в экономической среде, и на всех уровнях власти. Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств. В первую очередь, выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Широкий круг задач предстоит решать Пограничной службе ФСБ, в том числе в рамках нашей общей работы по снижению рисков переноса, распространения, потенциального завоза новых штаммов коронавирусной инфекции.

В этой связи обращаю внимание, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима остаётся внушительным. Поэтому важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды.

- Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жёсткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в 3,5 раза.

В этих условиях нам нужна долгосрочная, выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учёте потенциальных рисков для общества и государства и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения. Вместе с партнёрами из других стран надо развивать и систему обеспечения международной информационной безопасности.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ