Виктория Лазич: «После расставания с Мироновым Градова болела и чуть не умерла из-за обиды и тоски»

Актриса Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни в Москве Фото: фотохроника ТАСС.

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой. Она была первой женой Андрея Миронова и родила ему единственную родную дочь Марию Миронову (Мария Голубкина стала приемной дочкой артиста).

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в профессорской семье. Сначала по настоянию родителей пошла учиться в иняз, но забросила учебу и без протекции поступила в Школу-студию МХТ. Во время учебы на четвертом курсе Градова сыграла в Театре им. Маяковского в спектакле «Таланты и поклонники». Рассказывали, на репетициях она потянулась к великовозрастному актеру Максиму Штрауху. Он был старше на 46 лет, а его жена актриса Юдифи Глизер неизлечимо болела. Градова вызвалась стать ей сиделкой. Вскоре женщина умерла, а Екатерина поселилась в квартире Штрауха. После выпуска ее приняли в Театр сатиры, где на нее сразу же обратил внимание звездный Андрей Миронов. Заметив очаровательную Екатерину, сказал: «Она станет моей женой». К тому же Миронов рассказывал, что ему приснился сон, в котором его женой стала Катя. Узнав, что понравившуюся девушку зовут Екатерина, увидел в этом знак судьбы.

До Градовой актер с ума сходил по Наталье Фатеевой, партнершей по фильму «Три плюс два», так что Мария Владимировна (его мама) даже лично звонила Фатеевой с просьбой дать ему от ворот поворот. Любовницу сына Таню Егоровой она вообще не рассматривала как возможную невестку.

Благословив сына на брак с Градовой, родители отдали молодым свою кооперативную квартиру в центре. 30 ноября 1971 года сыграли свадьбу.

Известность к Екатерине Градовой пришла после роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны»

В семейной жизни Миронов оказался требовательным. Настаивал, чтобы в доме всегда была идеальная чистота. Запрещал жене выпивать и курить. Градова вспоминала, что он ей говорил, мол, в руках его жены не может быть ни бокала вина, ни сигареты, а пальчики должны благоухать ягодами или парфюмом. Градова старалась быть хорошей женой.

Когда они уже жили семейной жизнью, на экраны вышла картина «Семнадцать мгновений весны», в которой Градова сыграла радистку Кэт, в одночасье сделавшей ее всесоюзной знаменитостью. Актрису режиссеры завалили предложениями ролей, а муж не хотел, чтобы супруга пропадала на съемках. Слава супруги его раздражала. «Я женился на обыкновенной девушке, а не на звездной», - говорил он. И ради мужа она отказывалась от многих ролей. Из ее известных работ - мошенница Волокушина, напарница вора Ручечника (Евгений Евстигнеев) в «Место встречи изменить нельзя» Говорухина.

Через несколько лет, в 1973 году у пары родилась дочь Маша, впоследствии известная актриса Мария Миронова. Градова ушла в декрет, и ее творческая активность резко снизилась. Измены мужа переживала очень болезненно.

«Миронов был инициатором того, чтобы его жена стала хранительницей семейного очага и ничем, кроме домашнего хозяйства, заниматься не имела права, - констатирует писатель Федор Раззаков. - Он же при первом удобном случае убегал налево, и Градова ничего не могла с этим поделать. Даже ее мать, секретарь партийной организации Театра имени Гоголя, была бессильна приструнить зятя-ходока. А пугала она его по-настоящему: грозилась заявить куда следует о его антисоветских высказываниях. Но эффект получался обратный: Миронова это не пугало, а только еще сильнее отдаляло от жены и тещи».

После очередного выяснения отношений, Миронов пообещал завязать с гулянками, жена дала ему шанс исправиться. После этого сказал, что уезжает на гастроли. Но подруги из театра донесли Градовой, что никуда он не уехал, а якобы заперся с актрисой Ниной Корниенко.

После развода с Мироновым в 1979 году Екатерина снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя". Роль эффектной блондинки Светланы Волокушиной стала для нее последней

Легенда гласила, что вроде как Градова выследила мужа и застукала, когда он утром крадучись выходил из квартиры Корниенко. Екатерина устроила громкий скандал, после которого Андрей сбежал к маме.

Вспоминала, что и он, и свекровь уговаривали не разводиться. «Понимаешь, у тебя муж Моцарт! Прощай его. Разводом ты его убьешь!», – говорила Мария Владимировна. Но оскорбленная Екатерина сделала по-своему. Уходя, Миронов взял только одежду и коллекцию джазовых грампластинок. Мать схватилась за сердце: «Боже, ты же потерял квартиру!» Двухкомнатный кооператив на улице Герцена остался за Градовой и дочерью.

После развода Градова переживала депрессию, обрушилась череда невзгод.

В пять лет дочка Маша Миронова заболела двусторонней пневмонией, а хирург решил, что это аппендицит, и сделал операцию. «Состояние было критическое. Я колотила в стену кулаками, разбив костяшки до крови. Не понимала, кому молиться, но кричала: «Спаси! Помоги!» И моя доченька выжила, — вспоминала в одном интервью Градова. — Мне было 33. Когда Машуньку выписали, я крестилась и крестила ее».

А через некоторое время тяжело заболела сама Градова. Буквально угасала, не было сил, теряла сознание. Похудела до 40 кг. Врачи не могли понять, что с ней. К Градовой приводили даже экстрасенсов и целителей. Но ничего не помогало. Почти восемь лет она боялась на улицу выходить, постоянно теряла сознание.

«Меня отпустили из больницы на Новый год. Маме сказали: «Это может стать ее последний праздник», — рассказала актриса. — К нам пришел батюшка. Он меня и спас».

«Градова считала, что спасло ее то, что она пришла к богу, поверила, - говорит актриса Виктория Лазич. - Спустя годы я организовывала творческий вечер Андрея Миронова и он после долгого выступления сидел у меня в гостях, пил чай и сокрушался, что испортил жизнь и карьеру Градовой. А сама Екатерина, узнав, что я виделась с ее бывшим мужем, расспрашивала о нем, мол, в чем он был одет, как выглядел. И я поняла, что даже после развода он оставался ей родным человеком. Она продолжала его любить. А ее непонятная болезнь, после которой она чуть не умерла, была от сильнейшей тоски, обиды на любимого человека. Не могла простить его предательства и глубоко страдала. Переживала трагическую смерть отца в горах в 1984 году. Потом смерть Миронова в 1987 году. И все-таки в своей вере с годами обрела душевное равновесие».

Все время после развода Екатерина Градова продолжала поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем. Он часто навещал их дочку, хотя был женат на Ларисе Голубкиной и воспитывал приемную дочку Машу.

Раннюю смерть Миронова Градова пережила очень тяжело. Покинула театр, оставила профессию и посвятила себя служению богу. Окончила Свято-Тихоновский Богословский институт, занималась преподаванием, много ездила по монастырям.

Семейное счастье нашла со вторым мужем физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым, с которым познакомилась во время паломничества в Оптину пустынь.

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