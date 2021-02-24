Что произошло с брошенным женихом Ольги Бузовой: еле говорит, весь отекший и в бинтах

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой оказался на больничной койке через день после финала шоу "Танцы со звездами" Фото: Instagram.com

Брошенный жених Ольги Бузовой поделился шокирующим видео из больницы. Давид Манукян сообщил, что перенес экстренную операцию. Мужчина не постеснялся показать отекшее лицо в бинтах. Он еле ворочает языком. Но все же, превозмогая дикую боль, рассказал поклонникам, как ему плохо. При этом блогер хранит интригу и не раскрывает детали произошедшего с ним.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой оказался на больничной койке через день после финала шоу "Танцы со звездами", где он с треском проиграл победителю передачи Сергею Лазареву. Давид Манукян перенес хирургическое вмешательство. Мужчина разместил видео, в котором описал свое состояние.

Манукян лежит на кровати весь в бинтах. Из-за сильного отека практически не видно глаз. Экстренная помощь хирургов потребовалась молодому человеку из-за травмы.

"Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь меня тошнило", - еле ворочая языком поведал Дава.

За него переживают мама и бабушка. Старушка который день в нервах. Она еще не отошла от провала внука в "Танцах со звездами", а тут новый удар. "Такой вероломной несправедливости жюри мы никогда не видели. Как мог федеральный канал позволить такой шабаш ради лица канала Сергея Лазарева? Люди каналу хоть иногда верили. Без очков видно: Дава и Даша Палей - лучшие, несравненные!", - гневаетя пенсионерка.

Напомним, в январе Ольга Бузова заявила об агрессии и изменах жениха. Певица в слезах на всю страну рассказала о вероломной жестокости возлюбленного, за которого она собиралась выйти замуж. Звезда "Дома-2" мечтала создать с ним семью и нарожать детишек, но ей не повезло. Она столкнулась с очередным подлым предательством.