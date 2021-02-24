«В профессию попала случайно»: Катерина Шпица — о памятнике Дзержинскому, харрасменте, старости и независимой карьере

Катерина Шпица в фильме "Топи" Фото: кадр из фильма

Звезда сериалов «Куприн», «Молодая гвардия», «Желтый глаз тигра» и других Катерина Шпица сыграла одну из главных ролей в проекте «Топи» (Кинопоиск HD), снятом театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым, в связи с чем пришла в гости к видеоблогу «Антонимы» и рассказала много интересного. «КП» публикует самые важные фрагменты беседы.

ПРО ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ

«Очень опасный вопрос. Я не очень разбираюсь в искусстве — конкретно в архитектуре, конкретно в памятниках. Но моему чувству прекрасного, например, памятник Владимиру Великому на Боровицком холме претит. Я его не ощущаю гармоничным».

ПРО ИМЯ

«Катерина Шпица. Но если назовут Екатериной, не обижаюсь. Просто несколько ревностно к этому отношусь. По паспорту я действительно Екатерина, но мои корни — украинские (село Стецовка Звенигородского района Черкасской области). И фамилия Шпица — тоже. И моя бабушка, которая жила в Украине, сколько себя помню, всегда звала меня Катырына. И Катруся».

ПРО «ТОПИ»

«Нам не давали референсов, когда мы работали над сериалом. У меня не возникло ощущения, что мы делаем русский «Твин Пикс». Возможно, я не самый насмотренный человек, в профессию попала случайно и до сих пор занимаюсь самообразованием. И у меня не было ассоциаций [с иностранными сериалами], что нечто было слизано, талантливо украдено, посмотрела на сценарий [писателя Дмитрия Глуховского] как на оригинальный продукт. Поскольку я сама прошла пять лет психоанализа, мне было интересно, как Глуховский решил исследовать глубины подсознания. Хорошая мысль: от себя не убежишь. У каждого человека есть страх, который им руководит — он или побеждает его, становясь хозяином собственной жизни, или нет».

Катерина Шпица сыграла одну из главных ролей в проекте «Топи» Фото: Instagram.com

ПРО ХАРРАСМЕНТ

«С подобным [как в Голливуде] мне сталкиваться не приходилось. Ко мне ни разу не приставали, что в какой-то момент заставило задуматься — со мной все в порядке? Никто даже ни разу не предложил. Это не призыв! У меня не было никаких отношений, которые могли бы привести к карьерному росту: в мужьях не было больших режиссеров, продюсеров, владельцев киностудий» (до августа 2015 года актриса встречалась с Марюсом Вайсбергом — режиссером комедий «Ржевский против Наполеона», «Бабушка легкого поведения» и проч.)

Режиссер Марюс Вайсберг и актриса Екатерина Шпица Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРО СТАРОСТЬ

«Папа сказал, что с возрастом (Катерине сейчас 35 лет — прим.ред.) во мне появляется изысканность. Я смотрю на себя в зеркало и как любая женщина вижу разницу между тем, как я просыпалась в 18 лет и сейчас. Но я спокойно принимаю эти изменения. Хотелось бы, чтобы внутреннее отношение к этому не изменилось. Я категорически не приемлю ничего искусственного — хочу избежать пластических операций. Уши проколола в 29 лет».

"Я категорически не приемлю ничего искусственного" Фото: Instagram.com

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